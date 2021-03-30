«Основаны на лжи и бесперспективны»: в России отреагировали на введение новых санкций Канадой и Австралией

Австралия и Канада ввели новые санкции в отношении лиц и компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста. В российском посольстве в Оттаве такие меры назвали бесперспективными и основанными на лжи, отметив, что они не скажутся на работе железной дороги. В Госдуме обратили внимание, что действия Австралии стали продолжением политики США, которые стараются сдерживать конкурентов, используя политические мотивы.

Австралия ввела санкции в отношении одного гражданина России и четырёх российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщается в заявлении МИД страны.

Ведомство заявило, что не признаёт возвращение Крыма в состав России, а мост через Керченский пролив якобы является попыткой Москвы закрепить контроль над полуостровом. В министерстве уточнили, что решение о рестрикциях принято в координации с Канадой и согласуется с действиями, предпринятыми Великобританией и ЕС.

Накануне министерство иностранных дел Канады также сообщило о введении антироссийских санкций в связи с ситуацией по Крыму.

Как уточнил ТАСС, в санкционный список Оттава включила генерального директора транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова, гендиректора «Мостотреста» Леонида Рыженькина, предприятие «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск», Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога» и Крымскую первую страховую компанию.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

В российском посольстве в Оттаве новые санкции назвали бесперспективными и основанными на лжи, а также напомнили, что в 2014 году подавляющее большинство крымчан свободно и мирно высказалось за воссоединение с Россией.

«Очередные антироссийские санкции Канады по Крыму, основанные на лжи, фальсификации истории и игнорировании реальности, абсолютно бесперспективны и противоречат не только международному праву, но и гуманитарным принципам», — подчеркнули в дипмиссии.

Там также подтвердили, что никакие ограничения в адрес строителей и операторов железной дороги не скажутся на её работе.

«Все, кому удалось посетить Республику Крым после её возвращения в родную гавань, стали свидетелями динамичного развития полуострова, укрепления межконфессионального мира и защиты прав проживающих там народов», — цитирует ТАСС сообщение дипмиссии.

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Представители Крымской железной дороги также подтвердили, что рестрикции не помешают планам развития предприятия. В пресс-службе уточнили, что КЖД — самостоятельная структура, которая находится в федеральном ведении, а санкции против неё вводятся не впервые, однако это никогда не сказывалось ни на ремонтно-путевых кампаниях, ни на перевозках.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от республики Крым Сергей Цеков в разговоре с RT отметил, что подобные санкции США их западные партнёры «штампуют» из года в год с момента возвращения полуострова в состав РФ.

Сенатор обратил внимание, что под рестрикции попадает только Россия, которая способствует развитию Крыма, но не те, кто действует в ущерб жителям полуострова, в частности, Украина.

«Взрывать опоры электропередач и прекращать подачу электричества в Крым, прекращать подачу воды в Крым — это ничего, это можно. А вот за стремление обеспечить жизнедеятельность крымского полуострова надо наказывать. Вот такой на сегодняшний день уровень понимания демократических ценностей и вопрос соблюдений прав человека», — отметил Цеков.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов напомнил, что Австралия во внешней политике поддерживает США, которые ради своих экономических интересов стараются удерживать конкурентов, используя политические мотивы.

«В данном случае просто вспомнили про Крымский мост. Видимо, эти компании где-то им помешали и составили ненужную конкуренцию. Поэтому, было решено ограничить их участие в международных проектах за счёт вот таких незаконных ограничений», — пояснил депутат.

С момента воссоединения полуострова с Россией западные страны систематически вводят либо обещают ввести очередные антироссийские санкции, упоминая, что не признают Крым частью РФ. При этом в России всегда обращали внимание, что рестрикции Западе не оказывают существенного влияния на жизнь страны. Также в Москве неоднократно подчёркивали, что территориальная принадлежность полуострова не обсуждается. Об этом, в частности, говорил и президент России Владимир Путин.

«Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт», — сказал российский лидер в ходе пресс-конференции с главой Белого дома Дональдом Трампом в 2018 году.

Мост через Керченский пролив, который соединяет Крым и Краснодарский край, является самым протяжённым в России: его длина составляет 19 км.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта 15 мая 2018 года, в торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин.

23 декабря 2019 года Владимир Путин запустил движение по железнодорожной части Крымского моста, проехав по нему на специальном пассажирском поезде из Керчи в Тамань.