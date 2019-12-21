Оснований не было, но США всё равно "ударили". Строительство "Северного потока - 2" приостановлено

Вступили в силу санкции США в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Ранее решение об ограничительных мерах было одобрено президентом США Дональдом Трампом. Санкции предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год - фактически он начался 1 октября. В сообщении Министерства финансов США даётся разъяснение о правилах действий указанных санкций.

"После подписания президентом 20 декабря 2019 года положения раздела 7503 военного бюджета вступают в силу немедленно", - говорится в тексте. Именно в указанном разделе и содержится перечень ограничительных мер.

Что произойдёт?

В документе говорится, что стороны, принимавшие участие в умышленной продаже или сдаче в аренду, а также предоставлении судов, участвующих в прокладке труб для проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", должны немедленно свою работу остановить. Всю, что хоть каким-то образом связана с реализацией проектов.

С другой стороны, возможны "обоснованные исключения". Они касаются безопасности самого трубопровода, а также людей в составе экипажей судов и третьих лиц. Наконец, такие исключения могут быть направлены и на предотвращение причинения "ущерба окружающей среде" или "иного значительного ущерба".

Строительство приостановлено

Занимающаяся прокладкой труб "Северного потока - 2" компания Allseas заявила об экстренном приостановлении работ.

В заявлении руководства говорится, что сделано это было по причине угрозы санкций США.

В пресс-службе компании подчёркивали, что пока находятся в ожидании максимально подробных разъяснений Вашингтона о том, как будут работать санкции.

"В ожидании принятия закона об оборонном бюджете Allseas приостановила деятельность по трубопроводу "Северный поток - 2", - позиция Allseas представлена в предельно коротком пресс-релизе.

Представители проекта приостановление работ по реализации пока не комментировали.

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