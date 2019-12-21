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Оснований не было, но США всё равно "ударили". Строительство "Северного потока - 2" приостановлено
21 декабря 2019, 17:54 • 61 • Политика
Санкции США по строительству "Северного потока - 2" вступили в силу. Ранее Вашингтон объяснял ограничения "защитой Украины". Но накануне Киев и Москва договорились о транзите газа, таким образом, у США не было оснований, но они всё равно "ударили". Подрядчик принял решение экстренно остановить строительство газопровода в ожидании разъяснений.
Вступили в силу санкции США в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Ранее решение об ограничительных мерах было одобрено президентом США Дональдом Трампом. Санкции предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год - фактически он начался 1 октября. В сообщении Министерства финансов США даётся разъяснение о правилах действий указанных санкций.
"После подписания президентом 20 декабря 2019 года положения раздела 7503 военного бюджета вступают в силу немедленно", - говорится в тексте. Именно в указанном разделе и содержится перечень ограничительных мер.
Что произойдёт?
В документе говорится, что стороны, принимавшие участие в умышленной продаже или сдаче в аренду, а также предоставлении судов, участвующих в прокладке труб для проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", должны немедленно свою работу остановить. Всю, что хоть каким-то образом связана с реализацией проектов.
С другой стороны, возможны "обоснованные исключения". Они касаются безопасности самого трубопровода, а также людей в составе экипажей судов и третьих лиц. Наконец, такие исключения могут быть направлены и на предотвращение причинения "ущерба окружающей среде" или "иного значительного ущерба".
Строительство приостановлено
Занимающаяся прокладкой труб "Северного потока - 2" компания Allseas заявила об экстренном приостановлении работ.
В заявлении руководства говорится, что сделано это было по причине угрозы санкций США.
В пресс-службе компании подчёркивали, что пока находятся в ожидании максимально подробных разъяснений Вашингтона о том, как будут работать санкции.
"В ожидании принятия закона об оборонном бюджете Allseas приостановила деятельность по трубопроводу "Северный поток - 2", - позиция Allseas представлена в предельно коротком пресс-релизе.
Представители проекта приостановление работ по реализации пока не комментировали.
Хроники
Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей. В пятницу его подписал Трамп, и законопроект вступил в силу.
"Северный поток - 2" - газопровод, строящийся из России в Германию через Балтийское море, который пройдёт в обход Украины. Главными противниками проекта являются Киев и Вашингтон. Украинцы выступают против "Северного потока - 2", поскольку в этом случае страна лишится доходов от транзита российского газа. Американцы же видят в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок с более дорогим СПГ.
Ранее правительство Германии заявило, что санкции США против газопровода "Северный поток - 2" до этого оправдывались "защитой Украины", но теперь выглядят еще более непонятно на фоне итогов газовых переговоров Киева и Москвы.
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