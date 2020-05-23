«Ослябя» против «Микасы» • 78 • Аналитика

«Уже через 10 минут после открытия огня "Ослябя" получил первые значительные повреждения, а через 40 минут на нем был сильный пожар. Примерно в это же время был тяжело ранен Рожественский, а через 50 минут после начала боя "Суворов" покинул строй. Через час после первого выстрела "Ослябя" пошел ко дну, и стало ясно, что русской эскадре уже никакими силами не удастся выиграть это сражение».



Так, по мнению Владимира Кофмана, определился победитель Цусимского сражения.



Как японцы смогли настолько быстро решить исход битвы? Это один из ключевых цусимских вопросов. Подобраться к ответу на него нам поможет анализ соотношения огневого воздействия русского и японского флотов в завязке Цусимского сражения на примере кораблей, по которым был сосредоточен наиболее интенсивный огонь. Это «Микаса» у японцев и «Ослябя» у русских. Да-да! Я не ошибся, именно «Ослябя», а не «Князь Суворов», и я это докажу.



В качестве критерия оценки огневого воздействия я использую количество и калибр попавших снарядов (снаряды калибром 76 мм и менее не будут учитываться как неспособные нанести ощутимый урон). Вопрос качества снарядов оставлю за пределами статьи. Хронологические рамки – с момента открытия огня до момента выхода «Осляби» из строя (14:20 и 14:40: дано российское время и японское. Для Цусимы разница по времени составляла 20 минут). Использовать больший период нет смысла, так как, во-первых, судьба «Осляби» была уже к тому времени решена, а, во-вторых, многие японские корабли перенесли огонь на другие цели.



Неужели именно «Ослябя» подвергся самому интенсивному огневому воздействию? Для ответа на этот вопрос посмотрим на японскую схему открытия огня в Цусимском сражении, на которой указаны: цель, время открытия огня и дистанция по дальномеру в это время (есть явные ошибки определения дистанции). Семь боевых кораблей, в т. ч. два броненосца, обрушили свой огонь на «Ослябю» как на наиболее близкую или удобную цель (её японские корабли определяли себе самостоятельно). Дело в том, что в момент открытия огня еще не было завершено перестроение русской эскадры в одну линию и «Ослябя» находился во главе левой, самой близкой к противнику колонны под флагом контр-адмирала Фелькерзама.





Если же смотреть распределение целей японским флотом после открытия огня, то обнаружится даже момент, когда «Ослябя» был в прицелах восьми кораблей одновременно! Для наглядности данные были сведены Валерием Сидоренко (за что ему отдельная благодарность) в график.



Теперь мы можем приступить к оценке огневого воздействия, то есть попробуем рассчитать количество и калибр снарядов, которые достигли «Осляби».



Сначала изучим свидетельства очевидцев. Мичман Щербачев с «Орла» через какие-то 10-15 минут боя уже наблюдал только в носу «Осляби» 10-15 крупных пробоин. Впечатляющие цифры! Если, взглянув на силуэт и схему бронирования, предположить, что снаряды попадали не только в нос и не всегда оставляли пробоины (если попадали в броню), то общее количество снарядов можно оценить в 30-45 или даже более. Но достоверность этого предположения мы оставим под большим вопросом, так как показания Щербачева вполне могли быть искажены крайне эмоциональными впечатлениями от сражения.





Тогда попробуем другой способ: систематизируем конкретные попадания, которые упоминали в записях очевидцы (что более ценно), либо которые упоминались со слов других лиц. Начнем перечислять повреждения от носа к корме, так как их хронологию установить невозможно. По умолчанию подразумевается левый борт.



1. Жилая палуба около носовой переборки. Это попадание красочно описано у Новикова-Прибоя: «Третий снаряд ударил в носовую часть броненосца и, целиком вырвав левый клюз, разворотил весь бак. Якорь вывалился за борт, а канат вытравился вниз и повис на жвакагалсовой скобе». Некоторые носовые отсеки были затоплены, но эта пробоина, по словам минно-машинного кондуктора Заварина и старшего минного офицера Саблина, была заделана и не представляла опасности. С высокой вероятностью, это был 305-мм снаряд.



2. Носовая башня. По показаниям Саблина, в башню последовательно попало три снаряда. Заварин, лично видевший повреждения носовой башни, оценивает калибр по крайней мере одного из снарядов в 305 мм.



3. Носовая рубка. По Новикову-Прибою — два попадания. Разрушен верхний мостик, осколки проникли в боевую рубку, возник пожар, что подтверждается показаниями очевидцев.



4. Носовой каземат 152-мм орудий. Два снаряда. Первый не причинил вреда, но второй сместил броневую плиту и выбил орудие из цапф.



5. 75-мм батарея. Три попадания, по показаниям лейтенанта Колокольцева.



6. Средний каземат 152-мм орудий.



7. Десятая угольная яма. Интересно, что в результате попадания вода затопила еще запасную крюйт-камеру, находящуюся на нижней палубе и защищенную, кроме бронепояса, еще и броневой палубой. Такие проникающие повреждения могут быть объяснены только последовательным попаданием в одно место двух снарядов, один из которых был 305-мм.



8. Грот-стеньга.



9. Гафель.



Для удобства я пронумеровал места повреждений на схеме корабля.





Были, видимо, и фатальные для «Осляби» пробоины, которые вызвали обширные затопления носовой части внутри цитадели, но о которых не знали Саблин и Заварин. Во многих источниках отмечен большой дифферент «Осляби» на нос. Наиболее выразительно это описано Щербачевым:



«Около 2 час. 20 мин… крен… был до 12°-15° на левый борт и носом он сел на клюзы, обнажив подводную часть кормы, так что с носу была видна палуба полуюта через ростры».

Затопления носовых отсеков от попадания в жилую палубу около носовой переборки не могли вызвать такой сильный дифферент из-за незначительности затопленного объема. Затопления в результате попадания в десятую угольную яму (а это между третей трубой и грот-мачтой!) наоборот, уменьшили бы дифферент на нос. Получается, что погружение до уровня клюзов может быть объяснено только наличием значительных затоплений носовой части, помимо перечисленных Саблиным и Завариным. Причем затопления даже всех объемов вне цитадели будет для этого недостаточно.



И как тут не вспомнить про очень яркие, но при этом крайне сомнительные описания огромной пробоины в борту, «настоящие ворота, куда можно было бы въехать на тройке». Сомнительные – потому что об этой пробоине ярко пишут те, кто не был на «Ослябе» и вряд ли её сам видел; и, кроме того, нет четкой локализации этой пробоины. Флагманский штурман эскадры Семёнов располагает её в носовой небронированной части, что перекликается с попаданием в жилую палубу около носовой переборки. Новиков-Прибой указывает на очень протяженный промежуток между минным аппаратом и баней, то есть в районе второй или третьей трубы и сообщает об отвалившихся бронеплитах, в чем есть определенное сходство с попаданием в десятую яму, которая как раз была в районе бани. Старший офицер «Орла» Шведе видел отсутствие одной или двух плит верхнего пояса и пробоину на их месте, но не указал конкретно, где. Озеров, командир «Сисоя Великого», локализовал место отсутствия бронеплит напротив переднего мостика (замечу, что в этом месте верхнего пояса нет). Самоубийственная русофобия: как погиб американский супермилитарист



Но вернемся к нашим подтверждённым попаданиям, которых получилось 16, причем из них 3 предположительно 305-мм. При этом не учтены описанные свидетелями многочисленные повреждения палубы и небронированной части борта, а также попадания, вызвавшие пожары на рострах и в кормовой части. Кроме того, бросаются в глаза факты очень близких разрывов снарядов, что возможно только лишь при очень большом общем количестве попаданий. Таким образом, систематизация конкретных повреждений скорее подтверждает оценку в 30-45 попаданий, чем опровергает её.



Теперь проверим нашу оценку японскими данными: реальна ли она с точки зрения фактического огневого воздействия японских кораблей. Рассчитаем, сколько снарядов должно было попасть, исходя из количества выпущенных снарядов. Мы уже знаем, какие корабли и какое время вели огонь по «Ослябе». Но для расчета количества снарядов необходимо знать фактическую скорострельность. Произведем расчет.



Допущения и ограничения:



1. Продолжительность участия в бою 14 мая для отряда Того определим в 180 минут, для отряда Камимуры – 150 минут.



2. Темп стрельбы равномерен на протяжении всего боя.



3. Крейсер «Асама» исключим из расчета, т. к. из-за выхода из строя расход снарядов у него почти в два раза ниже, чем у других кораблей.



4. По возможности используем данные по расходу снарядов только за 14 мая, но по отдельным кораблям имеются только данные за два дня сражения и с этим приходится мириться.



5. По 305-мм орудиям расход посчитаем с учетом выхода орудий из строя, по остальным – без учета выхода орудий из строя.



6. Примем, что огонь велся всеми орудиями главного калибра и половиной орудий среднего калибра (одним бортом).



7. Данные по определенному калибру усредним для всех кораблей. По факту же имелись довольно сильные отклонения, например, «Сикисима» стрелял 12-дюймовыми снарядами медленнее всех (0,10 снаряда в минуту), но 6-дюймовыми быстрее всех (1,10 снаряда в минуту).



Пример расчета фактической скорострельности главного калибра «Микаса». Два ствола действовали по 180 минут, один ствол — 110 минут, еще один — 145 минут. Расход — 124 снаряда за 2 дня. 124/(180+180+110+145) = 0,2 снаряда в минуту на один ствол.



В результате получены следующие усредненные значения фактической скорострельности:



305-мм: 0,16 выстрела в минуту.

254-мм: 0,26 выстрела в минуту.

203-мм: 0,27 выстрела в минуту.

152-мм: 0,75 выстрела в минуту.



Теперь всё готово для расчёта огневого воздействия, кроме точности. Для начала предположим, что точность японского огня в завязке Цусимы не могла быть хуже, чем в Желтом море, то есть 10% для 305-мм, 4% для 203-мм и 1,5% для 152-мм (в сумме для 203-мм и 152-мм получится 1,8%, а превосходство в меткости 203-мм орудий почти в 3 раза над 152-мм подтверждается статистикой боя в Чемульпо). 254-мм снаряды исключим из расчета, так как при разумных коэффициентах ни один снаряд не должен был попасть в цель. Таким образом, если бы японцы в Цусиме вели огонь с такой же точностью, как в Желтом море, то «Ослябя» получил бы 2-3 попадания 305-мм, 5 попаданий 203-мм и 12 попаданий 152-мм. Итого 19-20 попаданий. Негусто! Это не сходится с картиной разрушений корабля, зафиксированной очевидцами.



Но нами не учтены объективные факторы, влияющие на точность японцев. Это полные сил комендоры и исправные приборы (начало сражения), это заметно меньшая дистанция боя в Цусиме, это накопленный опыт. Можно ли принять, что эти факторы позволили японцам быть 1,5 раза точнее, чем в Желтом море и таким образом выйти хотя бы на 30 попаданий – минимальное из оценочных значений? Считаю, что можно! Тогда получим 4 попадания 305-мм, 8 попаданий 203-мм и 18 попаданий 152-мм. С учетом того, что «Ослябя» обстреливался японцами и после 14:20 (14:40), вплоть до момента, когда он лежал вверх килем, наши данные оказываются близки к оценке Владимира Грибовского (40 попаданий). Таким образом получается найти компромисс между картиной, описанной Щербачевым и попаданиями, зафиксированными другими источниками с одной стороны, и вменяемыми данными о точности японского огня с другой. Но данная оценка ни в коем случае не может претендовать на высокую точность, т. к. содержит в себе множество допущений и предположений.





С «Микасой» же всё намного проще, так как все данные об огневом воздействии имеются в наличии. Хронология попаданий вплоть до 14:20 (14:40) по данным рапорта командира корабля приведена ниже.





Всего 5 попаданий 305-мм и 16 попаданий 152-мм.





Теперь можно подводить итоги. Огневое воздействие японцев на «Ослябю», вероятнее всего, превосходило огневое воздействие русских на «Микасу» или же в крайнем случае примерно соответствовало ему. С учетом того, что «Микаса» был крупнее и имел гораздо более мощное бронирование, чем «Ослябя», для нанесения ему критического урона требовалось намного больше попаданий, чем он получил по факту в завязке боя. Да и «Ослябя» наверняка продержался бы в бою гораздо дольше, если бы не имел фатальных строительных изъянов в виде огромной перегрузки и слабого закрепления броневых плит.



Не следует забывать, что в завязке боя, кроме «Осляби», еще и «Князь Суворов», и «Александр III», и «Бородино», судя по повреждениям, получили вполне сопоставимое огневое воздействие. Фактически были подавлены самые боеспособные корабли русской эскадры, которые могли вести огонь по «Микасе». С японской же стороны заметный ущерб, кроме «Микасы», получил лишь крейсер «Асама», который временно потерял место в строю из-за повреждения рулевого управления. Таким образом, можно констатировать, что одним из инструментов победы японцев в Цусимском сражении было существенно более мощное огневое воздействие в завязке боя, то есть абсолютное превосходство в количестве снарядов, поразивших противника.



Так, по мнению Владимира Кофмана, определился победитель Цусимского сражения.Как японцы смогли настолько быстро решить исход битвы? Это один из ключевых цусимских вопросов. Подобраться к ответу на него нам поможет анализ соотношения огневого воздействия русского и японского флотов в завязке Цусимского сражения на примере кораблей, по которым был сосредоточен наиболее интенсивный огонь. Это «Микаса» у японцев и «Ослябя» у русских. Да-да! Я не ошибся, именно «Ослябя», а не «Князь Суворов», и я это докажу.В качестве критерия оценки огневого воздействия я использую количество и калибр попавших снарядов (снаряды калибром 76 мм и менее не будут учитываться как неспособные нанести ощутимый урон). Вопрос качества снарядов оставлю за пределами статьи. Хронологические рамки – с момента открытия огня до момента выхода «Осляби» из строя (14:20 и 14:40: дано российское время и японское. Для Цусимы разница по времени составляла 20 минут). Использовать больший период нет смысла, так как, во-первых, судьба «Осляби» была уже к тому времени решена, а, во-вторых, многие японские корабли перенесли огонь на другие цели.Неужели именно «Ослябя» подвергся самому интенсивному огневому воздействию? Для ответа на этот вопрос посмотрим на японскую схему открытия огня в Цусимском сражении, на которой указаны: цель, время открытия огня и дистанция по дальномеру в это время (есть явные ошибки определения дистанции). Семь боевых кораблей, в т. ч. два броненосца, обрушили свой огонь на «Ослябю» как на наиболее близкую или удобную цель (её японские корабли определяли себе самостоятельно). Дело в том, что в момент открытия огня еще не было завершено перестроение русской эскадры в одну линию и «Ослябя» находился во главе левой, самой близкой к противнику колонны под флагом контр-адмирала Фелькерзама.Если же смотреть распределение целей японским флотом после открытия огня, то обнаружится даже момент, когда «Ослябя» был в прицелах восьми кораблей одновременно! Для наглядности данные были сведены Валерием Сидоренко (за что ему отдельная благодарность) в график.Теперь мы можем приступить к оценке огневого воздействия, то есть попробуем рассчитать количество и калибр снарядов, которые достигли «Осляби».Сначала изучим свидетельства очевидцев. Мичман Щербачев с «Орла» через какие-то 10-15 минут боя уже наблюдал только в носу «Осляби» 10-15 крупных пробоин. Впечатляющие цифры! Если, взглянув на силуэт и схему бронирования, предположить, что снаряды попадали не только в нос и не всегда оставляли пробоины (если попадали в броню), то общее количество снарядов можно оценить в 30-45 или даже более. Но достоверность этого предположения мы оставим под большим вопросом, так как показания Щербачева вполне могли быть искажены крайне эмоциональными впечатлениями от сражения.Тогда попробуем другой способ: систематизируем конкретные попадания, которые упоминали в записях очевидцы (что более ценно), либо которые упоминались со слов других лиц. Начнем перечислять повреждения от носа к корме, так как их хронологию установить невозможно. По умолчанию подразумевается левый борт.1. Жилая палуба около носовой переборки. Это попадание красочно описано у Новикова-Прибоя: «Третий снаряд ударил в носовую часть броненосца и, целиком вырвав левый клюз, разворотил весь бак. Якорь вывалился за борт, а канат вытравился вниз и повис на жвакагалсовой скобе». Некоторые носовые отсеки были затоплены, но эта пробоина, по словам минно-машинного кондуктора Заварина и старшего минного офицера Саблина, была заделана и не представляла опасности. С высокой вероятностью, это был 305-мм снаряд.2. Носовая башня. По показаниям Саблина, в башню последовательно попало три снаряда. Заварин, лично видевший повреждения носовой башни, оценивает калибр по крайней мере одного из снарядов в 305 мм.3. Носовая рубка. По Новикову-Прибою — два попадания. Разрушен верхний мостик, осколки проникли в боевую рубку, возник пожар, что подтверждается показаниями очевидцев.4. Носовой каземат 152-мм орудий. Два снаряда. Первый не причинил вреда, но второй сместил броневую плиту и выбил орудие из цапф.5. 75-мм батарея. Три попадания, по показаниям лейтенанта Колокольцева.6. Средний каземат 152-мм орудий.7. Десятая угольная яма. Интересно, что в результате попадания вода затопила еще запасную крюйт-камеру, находящуюся на нижней палубе и защищенную, кроме бронепояса, еще и броневой палубой. Такие проникающие повреждения могут быть объяснены только последовательным попаданием в одно место двух снарядов, один из которых был 305-мм.8. Грот-стеньга.9. Гафель.Для удобства я пронумеровал места повреждений на схеме корабля.Были, видимо, и фатальные для «Осляби» пробоины, которые вызвали обширные затопления носовой части внутри цитадели, но о которых не знали Саблин и Заварин. Во многих источниках отмечен большой дифферент «Осляби» на нос. Наиболее выразительно это описано Щербачевым:Затопления носовых отсеков от попадания в жилую палубу около носовой переборки не могли вызвать такой сильный дифферент из-за незначительности затопленного объема. Затопления в результате попадания в десятую угольную яму (а это между третей трубой и грот-мачтой!) наоборот, уменьшили бы дифферент на нос. Получается, что погружение до уровня клюзов может быть объяснено только наличием значительных затоплений носовой части, помимо перечисленных Саблиным и Завариным. Причем затопления даже всех объемов вне цитадели будет для этого недостаточно.И как тут не вспомнить про очень яркие, но при этом крайне сомнительные описания огромной пробоины в борту, «настоящие ворота, куда можно было бы въехать на тройке». Сомнительные – потому что об этой пробоине ярко пишут те, кто не был на «Ослябе» и вряд ли её сам видел; и, кроме того, нет четкой локализации этой пробоины. Флагманский штурман эскадры Семёнов располагает её в носовой небронированной части, что перекликается с попаданием в жилую палубу около носовой переборки. Новиков-Прибой указывает на очень протяженный промежуток между минным аппаратом и баней, то есть в районе второй или третьей трубы и сообщает об отвалившихся бронеплитах, в чем есть определенное сходство с попаданием в десятую яму, которая как раз была в районе бани. Старший офицер «Орла» Шведе видел отсутствие одной или двух плит верхнего пояса и пробоину на их месте, но не указал конкретно, где. Озеров, командир «Сисоя Великого», локализовал место отсутствия бронеплит напротив переднего мостика (замечу, что в этом месте верхнего пояса нет).Но вернемся к нашим подтверждённым попаданиям, которых получилось 16, причем из них 3 предположительно 305-мм. При этом не учтены описанные свидетелями многочисленные повреждения палубы и небронированной части борта, а также попадания, вызвавшие пожары на рострах и в кормовой части. Кроме того, бросаются в глаза факты очень близких разрывов снарядов, что возможно только лишь при очень большом общем количестве попаданий. Таким образом, систематизация конкретных повреждений скорее подтверждает оценку в 30-45 попаданий, чем опровергает её.Теперь проверим нашу оценку японскими данными: реальна ли она с точки зрения фактического огневого воздействия японских кораблей. Рассчитаем, сколько снарядов должно было попасть, исходя из количества выпущенных снарядов. Мы уже знаем, какие корабли и какое время вели огонь по «Ослябе». Но для расчета количества снарядов необходимо знать фактическую скорострельность. Произведем расчет.Допущения и ограничения:1. Продолжительность участия в бою 14 мая для отряда Того определим в 180 минут, для отряда Камимуры – 150 минут.2. Темп стрельбы равномерен на протяжении всего боя.3. Крейсер «Асама» исключим из расчета, т. к. из-за выхода из строя расход снарядов у него почти в два раза ниже, чем у других кораблей.4. По возможности используем данные по расходу снарядов только за 14 мая, но по отдельным кораблям имеются только данные за два дня сражения и с этим приходится мириться.5. По 305-мм орудиям расход посчитаем с учетом выхода орудий из строя, по остальным – без учета выхода орудий из строя.6. Примем, что огонь велся всеми орудиями главного калибра и половиной орудий среднего калибра (одним бортом).7. Данные по определенному калибру усредним для всех кораблей. По факту же имелись довольно сильные отклонения, например, «Сикисима» стрелял 12-дюймовыми снарядами медленнее всех (0,10 снаряда в минуту), но 6-дюймовыми быстрее всех (1,10 снаряда в минуту).Пример расчета фактической скорострельности главного калибра «Микаса». Два ствола действовали по 180 минут, один ствол — 110 минут, еще один — 145 минут. Расход — 124 снаряда за 2 дня. 124/(180+180+110+145) = 0,2 снаряда в минуту на один ствол.В результате получены следующие усредненные значения фактической скорострельности:305-мм: 0,16 выстрела в минуту.254-мм: 0,26 выстрела в минуту.203-мм: 0,27 выстрела в минуту.152-мм: 0,75 выстрела в минуту.Теперь всё готово для расчёта огневого воздействия, кроме точности. Для начала предположим, что точность японского огня в завязке Цусимы не могла быть хуже, чем в Желтом море, то есть 10% для 305-мм, 4% для 203-мм и 1,5% для 152-мм (в сумме для 203-мм и 152-мм получится 1,8%, а превосходство в меткости 203-мм орудий почти в 3 раза над 152-мм подтверждается статистикой боя в Чемульпо). 254-мм снаряды исключим из расчета, так как при разумных коэффициентах ни один снаряд не должен был попасть в цель. Таким образом, если бы японцы в Цусиме вели огонь с такой же точностью, как в Желтом море, то «Ослябя» получил бы 2-3 попадания 305-мм, 5 попаданий 203-мм и 12 попаданий 152-мм. Итого 19-20 попаданий. Негусто! Это не сходится с картиной разрушений корабля, зафиксированной очевидцами.Но нами не учтены объективные факторы, влияющие на точность японцев. Это полные сил комендоры и исправные приборы (начало сражения), это заметно меньшая дистанция боя в Цусиме, это накопленный опыт. Можно ли принять, что эти факторы позволили японцам быть 1,5 раза точнее, чем в Желтом море и таким образом выйти хотя бы на 30 попаданий – минимальное из оценочных значений? Считаю, что можно! Тогда получим 4 попадания 305-мм, 8 попаданий 203-мм и 18 попаданий 152-мм. С учетом того, что «Ослябя» обстреливался японцами и после 14:20 (14:40), вплоть до момента, когда он лежал вверх килем, наши данные оказываются близки к оценке Владимира Грибовского (40 попаданий). Таким образом получается найти компромисс между картиной, описанной Щербачевым и попаданиями, зафиксированными другими источниками с одной стороны, и вменяемыми данными о точности японского огня с другой. Но данная оценка ни в коем случае не может претендовать на высокую точность, т. к. содержит в себе множество допущений и предположений.С «Микасой» же всё намного проще, так как все данные об огневом воздействии имеются в наличии. Хронология попаданий вплоть до 14:20 (14:40) по данным рапорта командира корабля приведена ниже.Всего 5 попаданий 305-мм и 16 попаданий 152-мм.Теперь можно подводить итоги. Огневое воздействие японцев на «Ослябю», вероятнее всего, превосходило огневое воздействие русских на «Микасу» или же в крайнем случае примерно соответствовало ему. С учетом того, что «Микаса» был крупнее и имел гораздо более мощное бронирование, чем «Ослябя», для нанесения ему критического урона требовалось намного больше попаданий, чем он получил по факту в завязке боя. Да и «Ослябя» наверняка продержался бы в бою гораздо дольше, если бы не имел фатальных строительных изъянов в виде огромной перегрузки и слабого закрепления броневых плит.Не следует забывать, что в завязке боя, кроме «Осляби», еще и «Князь Суворов», и «Александр III», и «Бородино», судя по повреждениям, получили вполне сопоставимое огневое воздействие. Фактически были подавлены самые боеспособные корабли русской эскадры, которые могли вести огонь по «Микасе». С японской же стороны заметный ущерб, кроме «Микасы», получил лишь крейсер «Асама», который временно потерял место в строю из-за повреждения рулевого управления. Таким образом, можно констатировать, что одним из инструментов победы японцев в Цусимском сражении было существенно более мощное огневое воздействие в завязке боя, то есть абсолютное превосходство в количестве снарядов, поразивших противника. rytik32 Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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