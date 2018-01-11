Ослик и морковка: В ЕС повременят с финансовой помощью Украине

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Украину отлепили от европейской кормушки. Чем это чревато для "незалежной", "Царьграду" рассказали эксперты

Когда Украина радостно кричала, что она "це Європа", она, видимо, не учла маленький нюанс: Евросоюз намерен держать её на коротком поводке и кормить "на халяву" не будет.

Игорь Димитриев: Украинские элиты на крючке

Глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли отметил, что Украина не выполнила ряд условий предоставления макроэкономической помощи, и особо подчеркнул, что Брюссель с нетерпением ждёт создания в стране антикоррупционного суда. Отдаться европейцам оказалось не так просто. Украинским олигархам придётся поубавить аппетиты, хотя и это им уже, пожалуй, не поможет. Почему, рассказал в интервью телеканалу "Царьград" политолог Игорь Димитриев:

Вскрывая тайные финансовые связи в среде украинской элиты, ЕС держит её на крючке. Украинская элита старается пока не поддаваться на шантаж, не раскрывать акционеров тех или иных предприятий, но европейцы достаточно системно их к этому принуждают. Таким образом они предполагают держать всю эту свору на крючке и со временем просто выдавить её из украинской экономики, а возможно, вообще из правового поля. Поставленные ЕС чиновники являются намного более безопасными в плане управления, чем олигархи, потому что у них нет личных ресурсов, чтобы построить такую "маленькую диктатуру" и переметнуться назад, допустим, в сферу влияния России.

По словам эксперта, контролируемые ЕС молодые технократы и борцы с коррупцией стоят намного меньше, а свою работу по переустройству "незалежной" в нужном Европе русле выполняют намного эффективнее. Поэтому и дальнейшая финансовая помощь, скорее всего, будет сокращаться по чисто бухгалтерским соображениям, несмотря на "обнадёживающее" заявление Хьюга Мингарелли о её возможности.

Александр Дудчак о значении для Украины выплат ЕС

Даже те немногие средства, которые уже были выделены для Украины, ей всё равно нечем возвращать, а украинская экономика в свете соглашения о евроассоциации планомерно идёт под откос.

Как отметил в интервью "Царьграду" экономист Александр Дудчак, отказ ЕС давать деньги Украине повлияет в конечном итоге и на легитимность ныне действующей власти:

Если Запад не доверяет этой власти, то будут шевелиться и другие политические силы. Сейчас на Украине все дружат против всех — те, кто реально имеет возможность поучаствовать в политической борьбе. Да, власть боится этого, поэтому пытается принять всё, что требуют кредиторы. При этом порядка 86% населения Украины уже считаются бедными и нищими по оценкам Института социологии украинской Академии наук, то есть идёт резкое обнищание населения. Если Украина выполнит все европейские требования, то участь среднестатистического украинского гражданина будет совсем незавидной.

Тот курс на евроинтеграцию, который взяла Украина, всё больше заводит её в тупик. Как отметил эксперт, "Украина будет нормально развиваться, но только в тесном экономическом сотрудничестве с бывшими республиками Союза, на евразийском пространстве". Но нынешние власти "незалежной" посчитали иначе.

Итак, Евросоюз продолжает гробить украинскую экономику, поддразнивая её новыми "возможными" выплатами, а население затягивает пояса. По-европейски.

Петрова Александра