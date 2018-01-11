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Ослик и морковка: В ЕС повременят с финансовой помощью Украине
11 января 2018, 20:39 • 130 • В мире
Украину отлепили от европейской кормушки. Чем это чревато для "незалежной", "Царьграду" рассказали эксперты
Когда Украина радостно кричала, что она "це Європа", она, видимо, не учла маленький нюанс: Евросоюз намерен держать её на коротком поводке и кормить "на халяву" не будет.
Глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли отметил, что Украина не выполнила ряд условий предоставления макроэкономической помощи, и особо подчеркнул, что Брюссель с нетерпением ждёт создания в стране антикоррупционного суда. Отдаться европейцам оказалось не так просто. Украинским олигархам придётся поубавить аппетиты, хотя и это им уже, пожалуй, не поможет. Почему, рассказал в интервью телеканалу "Царьград" политолог Игорь Димитриев:
По словам эксперта, контролируемые ЕС молодые технократы и борцы с коррупцией стоят намного меньше, а свою работу по переустройству "незалежной" в нужном Европе русле выполняют намного эффективнее. Поэтому и дальнейшая финансовая помощь, скорее всего, будет сокращаться по чисто бухгалтерским соображениям, несмотря на "обнадёживающее" заявление Хьюга Мингарелли о её возможности.
Даже те немногие средства, которые уже были выделены для Украины, ей всё равно нечем возвращать, а украинская экономика в свете соглашения о евроассоциации планомерно идёт под откос.
Как отметил в интервью "Царьграду" экономист Александр Дудчак, отказ ЕС давать деньги Украине повлияет в конечном итоге и на легитимность ныне действующей власти:
Тот курс на евроинтеграцию, который взяла Украина, всё больше заводит её в тупик. Как отметил эксперт, "Украина будет нормально развиваться, но только в тесном экономическом сотрудничестве с бывшими республиками Союза, на евразийском пространстве". Но нынешние власти "незалежной" посчитали иначе.
Итак, Евросоюз продолжает гробить украинскую экономику, поддразнивая её новыми "возможными" выплатами, а население затягивает пояса. По-европейски.
Петрова Александра
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