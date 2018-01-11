Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кто стоит за атакой на авиабазу «Хмеймим»
Захарченко: "Порошенко в любой момент может развязать войну на Донбассе, чтобы о...
Слуцкий: Россия не будет подавать заявку на участие в ПАСЕ в 2018 году
Путин - старшеклассникам: Самое главное - любовь
Главная / В мире

Ослик и морковка: В ЕС повременят с финансовой помощью Украине

11 января 2018, 20:39  •  130 • В мире
Украину отлепили от европейской кормушки. Чем это чревато для "незалежной", "Царьграду" рассказали эксперты
Когда Украина радостно кричала, что она "це Європа", она, видимо, не учла маленький нюанс: Евросоюз намерен держать её на коротком поводке и кормить "на халяву" не будет.
Игорь Димитриев: Украинские элиты на крючке
Глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли отметил, что Украина не выполнила ряд условий предоставления макроэкономической помощи, и особо подчеркнул, что Брюссель с нетерпением ждёт создания в стране антикоррупционного суда. Отдаться европейцам оказалось не так просто. Украинским олигархам придётся поубавить аппетиты, хотя и это им уже, пожалуй, не поможет. Почему, рассказал в интервью телеканалу "Царьград" политолог Игорь Димитриев:
Вскрывая тайные финансовые связи в среде украинской элиты, ЕС держит её на крючке. Украинская элита старается пока не поддаваться на шантаж, не раскрывать акционеров тех или иных предприятий, но европейцы достаточно системно их к этому принуждают. Таким образом они предполагают держать всю эту свору на крючке и со временем просто выдавить её из украинской экономики, а возможно, вообще из правового поля. Поставленные ЕС чиновники являются намного более безопасными в плане управления, чем олигархи, потому что у них нет личных ресурсов, чтобы построить такую "маленькую диктатуру" и переметнуться назад, допустим, в сферу влияния России.
По словам эксперта, контролируемые ЕС молодые технократы и борцы с коррупцией стоят намного меньше, а свою работу по переустройству "незалежной" в нужном Европе русле выполняют намного эффективнее. Поэтому и дальнейшая финансовая помощь, скорее всего, будет сокращаться по чисто бухгалтерским соображениям, несмотря на "обнадёживающее" заявление Хьюга Мингарелли о её возможности.
Александр Дудчак о значении для Украины выплат ЕС
Даже те немногие средства, которые уже были выделены для Украины, ей всё равно нечем возвращать, а украинская экономика в свете соглашения о евроассоциации планомерно идёт под откос.
Как отметил в интервью "Царьграду" экономист Александр Дудчак, отказ ЕС давать деньги Украине повлияет в конечном итоге и на легитимность ныне действующей власти:
Если Запад не доверяет этой власти, то будут шевелиться и другие политические силы. Сейчас на Украине все дружат против всех — те, кто реально имеет возможность поучаствовать в политической борьбе. Да, власть боится этого, поэтому пытается принять всё, что требуют кредиторы. При этом порядка 86% населения Украины уже считаются бедными и нищими по оценкам Института социологии украинской Академии наук, то есть идёт резкое обнищание населения. Если Украина выполнит все европейские требования, то участь среднестатистического украинского гражданина будет совсем незавидной.
Тот курс на евроинтеграцию, который взяла Украина, всё больше заводит её в тупик. Как отметил эксперт, "Украина будет нормально развиваться, но только в тесном экономическом сотрудничестве с бывшими республиками Союза, на евразийском пространстве". Но нынешние власти "незалежной" посчитали иначе.
Итак, Евросоюз продолжает гробить украинскую экономику, поддразнивая её новыми "возможными" выплатами, а население затягивает пояса. По-европейски.
Петрова Александра

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

130
Источник
Похожие новости
11 января 2018, 20:39
Польша продолжает спекулировать на гибели Леха Качиньского
11 января 2018, 17:09
Новый код Дурова: экс-партнёр создателя «ВКонтакте» — о выпуске Telegram собственной криптовалюты
11 января 2018, 17:24
Два котла в Идлибе заставляют нервничать Турцию

11 января 2018, 07:24
«Иллюзия неуязвимости»: осуществятся ли планы США по сдерживанию России при помощи нового ядерного оружия
11 января 2018, 13:54
«Шансы примерно равны»: сможет ли Земан переизбраться на пост президента Чехии
11 января 2018, 10:54
Ответить "переулком Ассанжа" или пропустить мимо ушей?
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 января 2018, 16:39
Украинская стратегия России
09 января 2018, 16:39
Нефть и газ остались только у России. Остальной мир нервно курит в сторонке
10 января 2018, 17:12
Он не мог кypицy зарyбить
04 января 2018, 22:54
Украина в Совете Безопасности ООН: два года позора
10 января 2018, 12:09
Турецкое коварство, американская подлость
08 января 2018, 14:39
Ведь мы, вроде, победили?
10 января 2018, 00:24
"Русгидро" заменит все поставленные с Украины опоры на Нижне-Бурейской ГЭС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.