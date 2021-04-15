«Ослабить санкции»: почему в сенате США призвали Байдена вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном

Более 25 американских сенаторов призвали Джо Байдена вернуть Соединённые Штаты в Совместный всеобъемлющий план действий «для устранения угрозы, исходящей от ядерной программы Ирана». Члены верхней палаты конгресса США заявили, что решительно поддерживают возвращение к соглашению и использование подхода «соблюдение за соблюдение» как отправной точки «для перезагрузки отношений» Соединённых Штатов с исламской республикой. Как отмечают эксперты, призыв сенаторов поступил на фоне возникших в администрации Байдена проблем относительно стратегии по возвращению в СВПД.

Более 25 сенаторов призвали Джо Байдена вернуть США в ядерную сделку с Ираном. Соответствующее письмо они направили главе Белого дома.

«Сегодня группа сенаторов США во главе с Тимом Кейном (членом сенатских комитетов по международным отношениям и вооружённым силам) и Крисом Мёрфи (председателем подкомитета по Ближнему Востоку, Южной Азии, Центральной Азии и борьбе с терроризмом сенатского комитета по международным отношениям) в письме к президенту Байдену заявила об острой необходимости вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) для мирного и эффективного устранения угрозы, связанной с ядерной программой Ирана», — говорится на официальном сайте сенатора от штата Вирджиния Тима Кейна.

В самом письме отмечается, что для Байдена «одним из первых приоритетов в области национальной безопасности» должно быть возвращение к СВПД «для устранения угрозы, исходящей от ядерной программы» исламской республики.

«Решительно поддерживаем возвращение к СВПД и использование подхода «соблюдение за соблюдение» как отправной точки для перезагрузки отношений США с Ираном. В случае готовности Ирана вернуться к соблюдению ограничений, установленных СВПД, Соединённым Штатам следует быть готовыми вернуться к соглашению и ослабить санкции, как того требуют договорённости», — отмечается в письме.

При этом сенаторы утверждают, что «угроза, исходящая от Ирана, отнюдь не ограничивается его ядерной программой».

«В связи с этим также призываем вашу администрацию по возвращении США и Ирана к СВПД развивать работу на этом направлении и сразу после этого приступить к обсуждению региональной дипломатической стратегии по сдерживанию Ирана — не только в формате «5+1», но также с участием Израиля и стран Залива», — говорится в документе.

Отмечается, что данная работа должна включать в себя «усилия по решению ключевых проблем регионального характера, в том числе что касается ракетной программы Ирана и его поддержки групп, действующих в его интересах».

Кроме того, сенаторы призвали Байдена «продлить действие ядерных ограничений СВПД посредством нового ядерного соглашения или продления существующего».

Ситуация вокруг СВПД

Накануне Иран заявил, что обогащение фторида урана (VI) до 60% будет осуществляться на двух каскадах центрифуг IR-4 и IR6 в Натанзе.

«Модификация процесса только началась, и мы ожидаем накопление продукта на следующей неделе», — сообщил иранский постпред при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади в Twitter.

Enriching UF6 up to 60% will be done in two cascades of IR-4 and IR-6 centrifuges in Natanz. Modification of the process just started and we expect to accumulate the product next week. This will improve significantly both the quality and quantity of radiopharmaceutical products. — Gharibabadi (@Gharibabadi) April 13, 2021

Напомним, 6 апреля в Вене прошло заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий. Несмотря на то, что спецпосланник Госдепа по Ирану Роберт Малли прибыл в австрийскую столицу, прямых контактов между Вашингтоном и Тегераном не предусматривалось.

Как заявил во время саммита замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, исламская республика «полностью готова остановить корректирующие меры в ядерной сфере и вернуться к полному соблюдению СВПД» после того, как удостоверится в том, что санкции США «сняты». Уже после заседания он сообщил, что переговоры «прошли конструктивно». Аракчи также отметил, что Тегеран не намерен приостанавливать обогащение урана до уровня в 20% в обмен на разморозку $1 млрд иранских средств, которые заблокировали в других государствах из-за восстановления санкций США в 2018 году.

Как заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, стороны во время саммита «наконец перешли от общих слов о важности восстановления СВПД к конкретной работе».

«В принципе, всё будет происходить очень сложно, это ясно уже сейчас. Но, мне кажется, есть реальные основания ожидать, что результат может быть положительным», — сказал он.

Соединённые Штаты, в свою очередь, заявили, что готовы отменить лишь часть односторонних рестрикций в отношении Ирана. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга.

Белый дом

Reuters

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«Нам потребуется пойти на смягчение санкций, которые идут вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий», — отметил он.

По словам Прайса, Вашингтону стоит «отсеять максималистские требования о том, что США должны всё делать первыми и только затем ждать ответных действий от Ирана».

«Мне кажется, такое предложение вряд ли можно назвать жизнеспособным», — сказал он.

Заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий прошло также 9 апреля. Как заявили в российском МИД, «был отмечен прогресс и подтверждена нацеленность на дальнейшее поступательное движение по урегулированию вопросов, накопившихся после выхода США из ядерной сделки».

12 апреля постпред России Михаил Ульянов заявил, что для обеспечения «дальнейшего прогресса в деле восстановления СВПД необходимо больше ясности в отношении отмены антииранских санкций США».

«Это базовая предпосылка для достижения успеха», — написал он на своей странице в Twitter.

«Не пришли к общему знаменателю»

Как отметил эксперт Международного института гуманитарных политических исследований Владимир Брутер, сенаторы подготовили письмо с призывом к Байдену вернуться к СВПД именно сейчас, поскольку после заседаний комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий Вашингтон и Тегеран «так и не пришли к общему знаменателю».

«Переговоры не принесли конкретных результатов. Поэтому сенаторы и требуют, чтобы Байден вернулся в эту сделку, то есть фактически отменил санкции против исламской республики», — заявил аналитик в беседе с RT.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв сообщил, в свою очередь, что письмо сенаторов, адресованное главе Белого дома, было подготовлено на фоне возникших проблем в администрации США относительно стратегии по возвращению в СВПД.

«Новые власти Соединённых Штатов провозгласили цель — вернуться к соглашению. В рамках переговоров по этому вопросу Иран требует от США аннулировать все санкции, введённые против исламской республики, чтобы начать с чистого листа и вернуться к исходной переговорной позиции. Однако Вашингтон выразил готовность отменить лишь часть рестрикций, противоречащих СВПД», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Брутер пояснил, что Байден не против вернуться в ядерную сделку, но не может согласиться на условия Ирана «по репутационным причинам».

«Это, по мнению Вашингтона, означало бы, что США соглашаются с исламской республикой и тем самым проявляют свою слабость. Поэтому американская сторона требует синхронного возвращения к выполнению обязательств по договору. Но проблема для США состоит в том, что Иран на это не согласен», — сказал он.

Как спрогнозировал Рогулёв, Соединённые Штаты «будут пытаться воплощать разные сценарии» в рамках переговоров по отмене антииранских санкций и возвращению США в СВПД.

Заседание сената США

Reuters

© Kevin Dietsch

«Однако уже сейчас понятно, что на вариант частичной отмены ограничений Тегеран не согласится», — отметил аналитик.

Брутер добавил, что позиция иранской стороны «понятна и обоснована».

«Поскольку США первые вышли из соглашения, то теперь власти исламской республики вправе требовать, чтобы США первыми продемонстрировали реальные шаги по возвращению к сделке, а не политическую возню», — заявил эксперт.

Брутер резюмировал, что в конечном итоге непростая ситуация, сложившаяся вокруг СВПД, может разрешиться только в одном случае.

«Соединённые Штаты возвращаются к выполнению обязательств в рамках соглашения первыми, а Иран получает те гарантии от США, которые он хочет», — заключил аналитик.