Ослабевший Зеленский начал убирать соперников из ближайшего окружения

Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В Киеве разгорается новый политический скандал, в котором замешаны глава Незалежной и спикер парламента

Президент Украины Владимир Зеленский взял курс на устранение не только инакомыслящих из числа оппозиции, но и лиц из ближайшего окружения, посмевших не согласиться с его методами. Скандал вокруг отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова тому подтверждение.

Ранее украинское издание "Страна" обнародовало данные, что Офис Зеленского ведет агитационную работу против Разумкова, уговаривая нардепов за вознаграждение проголосовать за отставку спикера. Официальный повод – решение Разумкова отправить на оценку в Венецианскую комиссию Совета Европы законопроект об олигархах. Спикер не только не согласовал этот шаг с президентом, но даже проигнорировал прямое указание Офиса принять закон как можно быстрее.

И это не первый случай, когда Разумков не согласился с Зеленским: он выступал также против выдавливания русского языка из всех сфер жизни украинцев, и против безграничной власти СНБО, и закрытия оппозиционных медиа. А ведь на заре политической карьеры Зеленского именно Разумков как более опытный потомственный политтехнолог помог бывшему комику получить власть.

"Разумков был и "мозгом" штаба Зеленского, и его голосом, и лидером партии, созданной специально под нового главу государства, а в новом, полностью подконтрольном этой партии созыве Верховной рады, занял главное кресло",

– пишет "Взгляд". Но прошел всего год, как стало понятно, что дорожки соратников расходятся. Более того, слабеющий, теряющий рейтинг и поддержку народа Зеленский почувствовал в Разумкове сильного политического соперника, который может представлять опасность на выборах в 2024 году.

Сейчас противостояние Офиса президента и спикера перешло в открытую фазу. Разумков ушел на больничный, и пока ставить вопрос о его отставке председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает "неэтичным", передает "Гордон".

Тем временем сам Разумков решил не оставлять без внимания слухи о подковерной игре приближенных Зеленского и обратился к антикоррупционным органам Украины с требованием проверить информацию о подкупе нардепов.

Ранее Разумков с трибуны Верховной рады открыто раскритиковал идею советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о переименовании Украины в Русь. Свое мнение по этому поводу высказала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.