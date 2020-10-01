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Ослабевший Лондон пытается выбиться в лидеры за счет Москвы - сенатор

01 октября 2020, 17:00  •  96 • Политика
Фото: Werner Lang/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Борьба с мнимой российской угрозой - единственный шанс британцев напомнить о себе
Великобритания стремится укрепить собственную значимость на международной арене, раздувая противостояние западного мира с Россией. Так сенатор Алексей Пушков оценил заявление главы штаба обороны Соединенного Королевства Николаса Картера о "политической войне", которую якобы уже ведет Москва.
"У Великобритании заметно ослабли позиции в современном мире. После выхода из Евросоюза она больше не является ведущим игроком в Европе. Единственная ее роль – это быть спутником США",
– пояснил Пушков. Но в борьбе с мнимой угрозой Москвы Лондон решил перехватить лидерство у американцев. Поскольку антироссийские идеи сейчас очень популярны на Западе, британские военные поторопились и представили свою концепцию использования вооруженных сил в конфликтах разного уровня.
Пушков усмотрел в новой британской доктрине признаки "политической паранойи". Он подчеркнул, что все угрозы, которые сегодня нависли над Великобританией, носят не внешний, а внутренний характер: там усиливаются сепаратистские настроения, растет заболеваемость коронавирусом, заметны экономические трудности после Brexit.
"Поэтому данная концепция носит неадекватный характер. Она призвана перенести ответственность за проблемы Британии на внешние силы и обосновать ее враждебность к России",
– приводит "Взгляд" мнение сенатора.
Ранее Картер заявил, что Москва и Пекин задумали победить Запад без войны, используя методы пропаганды, кибератаки, тотальную слежку и вмешательство в выборы, и предложил союзникам предпринять превентивные меры.
Со своей стороны, эксперты британского Международного института стратегических исследований нашли слабые места в российской обороне, о чем быстро сделали доклад.

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