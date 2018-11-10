Оскорбленный «европейской армией» Трамп — это политическая фантазия - Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп назвал «очень оскорбительным» предложение президента Франции Эмманюэля Макрона создать общеевропейскую армию для защиты от США, России и Китая.

Ранее Макрон заявил, что должна быть создана независимая от США общеевропейская армия. На что Дональд Трамп написал в своем микроблоге: «Очень оскорбительно, но, возможно, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют».

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя эту новость, отметил, что это, скорее всего, политическая фантазия.

«Европа прочно сидит в НАТО под американским контролем. Но Трампа в ЕС сильно не любят. И Макрон выразил эти эмоции в жанре фэнтези», - написал Пушков в своем микроблоге.

Подписчики не упустили повод пошутить на эту тему.

«Да все американские президенты вообще по жизни обижены», - пишут одни.

«Милые бранятся, только тешатся (Трамп-Макрон)», - отмечают другие.

«У Макрона ЧСВ зашкалило. Он банально пытается перехватить "пальму первенства" у Германии и Меркель :) Почуял там сейчас слабину», - говорят комментаторы.