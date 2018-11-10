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Оскорбленный «европейской армией» Трамп — это политическая фантазия - Пушков

10 ноября 2018, 13:39  •  76 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп назвал «очень оскорбительным» предложение президента Франции Эмманюэля Макрона создать общеевропейскую армию для защиты от США, России и Китая.
Ранее Макрон заявил, что должна быть создана независимая от США общеевропейская армия. На что Дональд Трамп написал в своем микроблоге: «Очень оскорбительно, но, возможно, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют».
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя эту новость, отметил, что это, скорее всего, политическая фантазия.
«Европа прочно сидит в НАТО под американским контролем. Но Трампа в ЕС сильно не любят. И Макрон выразил эти эмоции в жанре фэнтези», - написал Пушков в своем микроблоге.
Подписчики не упустили повод пошутить на эту тему.
«Да все американские президенты вообще по жизни обижены», - пишут одни.
«Милые бранятся, только тешатся (Трамп-Макрон)», - отмечают другие.
«У Макрона ЧСВ зашкалило. Он банально пытается перехватить "пальму первенства" у Германии и Меркель :) Почуял там сейчас слабину», - говорят комментаторы.
Трамп оскорбился: ведь Макрон предложил создать европейскую армию, чтобы самим защищать Европу, в т.ч. от США! Это, конечно, политическая фантазия: Европа прочно сидит в НАТО под американским контролем. Но Трампа в ЕС сильно не любят. И Макрон выразил эти эмоции в жанре фэнтези.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 10, 2018

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