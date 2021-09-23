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Оскорбленные российские делегаты отказались от очного участия в сессии ПАСЕ – СМИ

23 сентября 2021, 15:50  •  465 • Политика
Фото: Council of Europe Parliamentary / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Парламентарии не готовы терпеть хамское отношение со стороны иностранцев
Представители "цивилизованного" европейского мира устроили очередной скандал на международной арене. Они запретили нашим делегатам в ПАСЕ свободно перемещаться по городу. В итоге, по имеющимся в распоряжении прессы данным, дипломаты решили вовсе не посещать Страсбург.
Конфликтная ситуация сложилась вокруг разработанного российскими учеными препарата для вакцинации "Спутник V". Европейцы отказываются признавать наше средство, а значит привитые им люди не могут считаться COVID-безопасными. В связи с этим российские дипломаты подверглись настоящей дискриминации. Их готовы пустить на сессию ассамблеи, однако их перемещение по Страсбургу будет ограничено.
Официальных заявлений от представителей российской делегации пока не поступало. Однако в прессу просочилась информация о том, что высокопоставленные дипломаты решили отказаться от очного участия в мероприятии.
По данным, которыми с журналистами РИА "Новости" поделился осведомленный информатор, делегаты будут участвовать в сессии в дистанционном формате. Источник отметил, что скорее всего такое решение было принято на фоне откровенной дискриминации российских дипломатов.
Любопытно, что такие санкции применили только к нашей стране. Находящиеся в такой же "красной зоне" Турция и Украина не столкнутся с подобного рода ограничениями.

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