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Оскорбление Путина не помогло сократить долг? Грузинский телеканал "Рустави" хотят продать

12 августа 2019, 19:39  •  17 • В мире
Новый владелец грузинской телекомпании "Рустави 2" Кибар Халваши объявил о предстоящей продаже телеканала из-за его долгов, превысивших сумму в 24 миллиона долларов. Ранее ряд экспертов предполагали, что оскорбительный демарш экс-ведущего Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина был связан именно с попыткой снизить долги компании таким образом.
Халваши заявил, что готов к переговорам со всеми заинтересованными лицами, которые могут купить телеканал "Рустави 2". Единственное исключение он сделал для экс-президента Грузии и бывшего неформального владельца телеканала Михаила Саакашвили.
"С кем не планирую говорить, так это бывший неформальный владелец и управляющий ТВ Михаил Саакашвили", - подчёркивается в заявлении Халваши.
Напомним, телеканал "Рустави 2" стал центром общественного скандала после того, как его ведущий Георгий Габуния начал свою программу с матерных оскорблений в адрес российского лидера Владимира Путина. Поступок ведущего вызвал возмущение в грузинском обществе, массы недовольных пришли к зданию телеканала с требованиями отставки руководства и увольнения Габунии.

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