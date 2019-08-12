Оскорбление Путина не помогло сократить долг? Грузинский телеканал "Рустави" хотят продать

Халваши заявил, что готов к переговорам со всеми заинтересованными лицами, которые могут купить телеканал "Рустави 2". Единственное исключение он сделал для экс-президента Грузии и бывшего неформального владельца телеканала Михаила Саакашвили.

"С кем не планирую говорить, так это бывший неформальный владелец и управляющий ТВ Михаил Саакашвили", - подчёркивается в заявлении Халваши.

Напомним, телеканал "Рустави 2" стал центром общественного скандала после того, как его ведущий Георгий Габуния начал свою программу с матерных оскорблений в адрес российского лидера Владимира Путина. Поступок ведущего вызвал возмущение в грузинском обществе, массы недовольных пришли к зданию телеканала с требованиями отставки руководства и увольнения Габунии.