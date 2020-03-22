Оскорбление памяти убитых литовских евреев и честная женщина Рута Ванагайте

Литовские приспешники гитлеровцев убивали евреев не только в Литве, но и в Белоруссии, на Украине, в РСФСР

Парламентская комиссия Сейма Литвы по исторической памяти подготовила и зарегистрировала законопроект, которым официально будет установлено, что Литва «не участвовала в Холокосте в июне 1941 – июле 1944 годов». По словам председателя комиссии Арунаса Гумуляускаса, Литва не может смотреть на холокост, как в Западной Европе, ибо «пережила две оккупации – советскую и нацистскую», а литовский народ «был порабощён».

При этом Гумуляускас знает, что литовское правосудие покрывает палачей-мясников и зоологических садистов. За 30 лет независимости один только Альгимантас Дайлиде, сотрудник полиции безопасности, убийца евреев и польских подпольщиков, предстал перед Фемидой в 2008 году. Суд признал его виновным, но решил, что по состоянию здоровья обвиняемый не сможет отбыть наказание в тюрьме, а опасности обществу он не представляет. Палач-антисемит умер на воле.

Что касается других литовских военных преступников, им в Литве ставят памятники, как капитану сметоновской армии Юозасу Крикштапонису, замаравшему руки еврейской и русской кровью и в Литве, и в соседней Белоруссии. Именами преступников называют гимназии, как назвали её в городе Шяуляй в честь майора Йонаса Норейки, приложившего руку к «окончательному решению» еврейского вопроса. В центре Вильнюса есть аллея, носящая имя Казиса Шкирпы, организатора массовых еврейских погромов и концентрационных лагерей.

Будни решения еврейского вопроса. Фото: sebsum-club.pro

Подобных примеров множество. Коренной житель Каунаса Сергей Резник, руководитель Ассоциации российских граждан, постоянно проживающих в Литве, утверждает, что литовский сегмент холокоста растянулся на десятилетия: «И спустя десять лет после войны бандиты из числа так называемых лесных братьев продолжали физически уничтожать не только евреев, но и литовцев, спасавших евреев от расстрелов. И сегодня никого не удивишь окровавленными свиными головами на порогах синагог, антисемитскими лозунгами Juden raus, призывами жечь евреев в печах. Официальные власти на подобные факты реагируют только на словах».

Сергей Резник, председатель Ассоциации российских граждан, постоянно проживающих в Литве. Фото: baltnews.lt

Литовские антифашисты, в частности Гедрюс Грабаускас, считают, что законопроект Гумуляускаса – это попытка переписать позорную страницу истории. Вот факты: республика потеряла около 95% своих граждан еврейской национальности. Во время немецкой оккупации созданные из литовских антисемитов полицейские батальоны и местное население были причастны к убийству более 90% истреблённых евреев. Холокост в Литве имел самые большие масштабы в Восточной Европе; кроме этого, литовцы оставили кровавые следы в белорусских еврейских местечках, на Украине, в Псковской, Новгородской, Ленинградской, Воронежской, Сталинградской областях Советского Союза.

Новость о законотворческой инициативе Гумуляускаса не оставила общественность равнодушной. «Это прямое оскорбление сотен тысяч литовских евреев, убийствам которых способствовали и подстрекали литовские политические и военные лидеры, а также местное литовское население», – заявил президент Совета раввинов Европы, главный раввин Пинхас Гольдшмидт.

Однако в самой Литве эти слова поддержки не нашли, если не считать вялой реакции актива еврейской общины и возмущения антифашистов, которых не допускают к ведущим СМИ. Историк Валерий Иванов говорит: «Холокост – тема официально табуированная. О нём в Литве говорят только по случаю траурных дат. Например, 23 сентября 2019 года, в годовщину поголовного расстрела узников вильнюсского гетто, президент Гитанас Науседа признал, что еврейская община республики была уничтожена во время холокоста не только из-за того, что чужаки запустили машину уничтожения, но из-за выбора своих же сограждан. Так ловко стичрайтеры завуалировали главную историческую правду: свои стреляли в своих, соседи убивали соседей, одноклассники – одноклассников. Общество встретило исповедь главы государства гробовой тишиной».

Книга "Свои"

На этом фоне громом стало появление книги «Свои» (1). Её автор Рута Ванагайте (книга написана при участии известного охотника за нацистами Эфраима Зуроффа) была объявлена «Иудой из Кремля, отрабатывающей очернением Литвы 30 русских сребреников». Депутаты парламента Аудронюс Ажубалис и Лауринас Касчюнас в компании с другими националистами уже несколько лет пытаются отвлечь внимание общества от раскрываемых в книге преступлениях. Например, о том, что литовцы начали массовые убийства евреев ещё до прихода немецких войск; пример – расправы над жителями приграничных с Восточной Пруссией районов, погромы в предместьях Каунаса и Шауляя.

Лауринас Касчюнас, антисемит из Сейма Литвы. Фото: lt.sputniknews.ru

Смелая женщина, собравшая в книге тысячи фактов об участии литовцев в холокосте, написала правду: «Большинство людей Литвы действительно не знают, и, вероятно, не хотят знать: евреев убивали вовсе не отбросы общества. В евреев стреляли тысячи наших, обычные люди. Не из садизма, отнюдь! Просто, когда летом 1941 года пришли немцы, они восстановили все структуры администрации независимой Литвы – полицию, батальоны самообороны и так далее. Главной задачей администрации определили решение еврейского вопроса».

Вопреки тому, что твердит депутат Гумуляускас, не «отдельные представители участвовали в холокосте, а литовское государство». Для подтверждения этого факта не нужны никакие суды. Тем не менее Ванагайте два года подвергалась в Литве травле и была вынуждена покинуть республику. Весь тираж книги издательство Alma littera изъяло из магазинов и библиотек. Предотвратить расправу над женщиной не помогло и заступничество Европейского еврейского конгресса. Глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф в очередной раз громко заявил, что литовские власти не говорят людям правды об истории своей страны, в частности о холокосте.

Литовские фальсификаторы выдавили Руту Ванагайте с родины, но её личная борьба продолжается, как продолжается и травля смелой женщины. Парламентарий Касчюнас 18 марта выступил против финансирования литовским Фондом доброй воли новой книги Ванагайте «Как это случилось?" (Kaip tai įvyko?), которую она пишет в соавторстве с немецким историком Кристофом Дикманом: «Ложь в таких деликатных темах, как холокост или советская оккупация, особенно пагубна для нашей страны. Поэтому мы не должны допускать её распространения, а тем более финансировать проекты, которые потенциально могут способствовать производству и распространению такой лжи», – заявил Касчюнас.

Коллеги-парламентарии его понимают: у четверти действующих депутатов Сейма Литвы родственники причастны к холокосту. А Рута Ванагайте во время презентации в Вильнюсе в 2017 году книги «Свои» сказала: «Нельзя говорить, что все литовцы – убийцы. Однако можно сказать, что все литовцы, за небольшим исключением, в той или иной мере причастны к холокосту».

заглавное фото: Рута Ванагайте