Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истин...
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом...
Главная / Аналитика

Оскорбление памяти предков как метод политической борьбы

18 мая 2020, 08:55  •  103 • Аналитика
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Угроза тюремного срока за неудачную шутку — это перебор!
Таков главный аргумент в защиту граждан, которые размещали портреты нацистов в рамках онлайн-шествия "Бессмертного полка". Четверо из них задержаны правоохранительными органами по делу о реабилитации нацизма, уже признали вину и выразили раскаяние, заявив, что просто хотели пошутить. До некоторых других российской Фемиде добраться пока затруднительно, поскольку их IP-следы ведут за границу, в частности в Эстонию и на Украину. Уточнение "пока" в данном случае принципиально. Опыт показывает, что жизнь — штука достаточно долгая и полна сюрпризов, а государство обладает немалым терпением и хорошей памятью, так что возможность и необходимость ответить за свои действия может возникнуть в самый неожиданный момент.
Однако надо признать: на этот раз голоса в защиту "шутников" немногочисленны и звучат не очень громко, что может показаться странным. За последние годы было немало дел, вокруг которых молниеносно раскручивался активистский протест из серии "режим лютует", — от наказания участников несанкционированных мероприятий до уже практически позабытых "Пусси райот". В данном же случае наблюдается удивительная вялость даже самых радикальных сил.
Секрет феномена прост: история о фотографиях нацистских преступников на акции "Бессмертный полк" носит политический характер в фундаментальном смысле этого слова — в том, который не про борьбу за власть разнообразных сил, а про системообразующий гражданский консенсус.
В современной России в качестве такового выступает память о Великой Отечественной и гордость за предков, победивших в ней. Отношение к войне выступает основой общественно-государственного единства, которое не способны поколебать никакие, даже самые острые противоречия, проблемы и конфликты по любым иным вопросам.
Причем страна на протяжении многих лет сталкивается с последовательными и масштабными усилиями по дискредитации места и роли СССР во Второй мировой, с попытками очернить память о свершенном людьми, чьими потомками мы являемся. В конечном счете это привело к прямо противоположному результату, поспособствовав гражданскому сплочению и выработке общественного иммунитета к деструктивной русофобской пропаганде.
Результаты произошедших изменений весьма внушительны. Ныне никакая сила внутри России не может себе позволить открытого и прямого оскорбления памяти о войне. Именно поэтому практически весь пласт соответствующей подрывной идеологической работы сместился в область якобы смешного. Ведь всегда можно заявить, что это была просто шутка, пусть и неудачная, а оскорбляться на юмор и тем более наказывать за него — бред и абсурд.
Правда, и эта лазейка быстро захлопывается, поскольку оказалось, что подобных шуток не понимают не только правоохранительные органы, но и большая часть общества.
За несколько дней до произведенных полицией задержаний ВЦИОМ провел опрос, в ходе которого выяснилось, что размещение портретов нацистов в "Бессмертном полку" считают шуткой всего семь процентов россиян. Зато оскорблением памяти и подвига советских солдат — 40 процентов, провокацией — 27, кощунством — 22, а насмешкой над участниками и ветеранами — 16.
Да и в том, что касается наказания для авторов "перфоманса", общественное мнение суровее закона: самым популярным стал ответ о лишении их российского гражданства (если у них таковое имеется) — 29 процентов. Впрочем, мнение о необходимости уголовного наказания не сильно отстало — 26 процентов.
Ну а обнародование информации о личностях подозреваемых работает на подтверждение сложившихся у людей представлений об организованной провокации, поскольку задержанные — сторонники несистемной оппозиции.
Теоретически ведь действительно можно было допустить, что за размещением портретов Гитлера и Гиммлера в "Бессмертном полку" стоит аполитичный молодняк, движимый свойственным юности нигилизмом и стремлением испытывать любые устои на прочность с помощью показавшегося забавным троллинга. В конце концов, случающиеся время от времени акты вандализма в отношении Вечного огня в разных регионах России по большей части идут именно от бездумного хулиганства и не несут в себе политического подтекста.
Вот только в реальности оказалось, что участников конкретно данной акции отличает активная общественно-политическая позиция, причем именно антигосударственная — и теперь любые оправдания по поводу неудачной шутки выглядят откровенно неубедительно.
Уже стало привычным, что культ Победы видится определенным политическим силам (как внутренним, так и внешним) краеугольным камнем российской власти. Вот они и подрывают его как могут, не понимая, что это не государство навязывает его населению, а оно само идет за гражданами в этом вопросе.
Нынешняя история еще раз подтвердила давнее наблюдение. Правда, потуги очередных "воинов света" снова обеспечили обратный эффект, поскольку никакая борьба с "сатрапами и душителями свободы" не способна в глазах большинства людей оправдать осквернение памяти предков и их подвига.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
17 мая 2020, 09:55
"Служу Советскому Союзу!" Зачем иностранцы носят форму Красной армии
17 мая 2020, 09:55
Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы
17 мая 2020, 09:55
Сериалы недели: джаз, грустные близнецы и домашний медведь
18 мая 2020, 07:55
Украинский сланцевый газ и семейство Байденов: они могут вернуться
18 мая 2020, 05:55
Весомый аргумент в противостоянии «Коалиции-СВ». Последствия реализации программы THOR-ER
18 мая 2020, 08:55
"Не читали, что подписали". Что украинцы говорят о евроинтеграции сейчас
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 мая 2020, 01:50
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на тран...
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Ав...
18 мая 2020, 01:55
Представителей США снова поймали на вранье: Одно фото стало примером "апофеоза ф...
18 мая 2020, 00:50
«День ко дню прироста практически нет»: глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации ...
18 мая 2020, 07:50
«Наполовину жив»: бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказа...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 мая 2020, 04:55
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
11 мая 2020, 23:20
Записки киевлянки: Бандеру по телеку назвали нацистом? Да вы шо! И проспект его имени теперь переназовут?
11 мая 2020, 23:55
Русским завезли COVID-19 не из Китая. Голикова сделала заявление
15 мая 2020, 01:55
Неожиданный подарок отцу на день рождения раскрыл семейный скелет в шкафу
13 мая 2020, 09:55
«Вот за что мы воевали, ребята»: «АТОшник» нажаловался на женщин, высказавших ему презрение
11 мая 2020, 08:55
Сатановский ответил на истерику поляков: "Странные люди... Библии они не читали, что ли?"
13 мая 2020, 20:55
"Украина проснулась! Это не покажут продажные СМИ": Блогер одним видео вскрыл многолетнюю ложь Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.