Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под...
"Царь Востока": Владимир Путин вновь стал героем "страшного проро...
Главная / Политика

Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы будут красные от нагаек"

22 июля 2020, 00:00  •  15 • Политика
На Украине снимут фильм о казаках-гомосексуалистах с Запорожской сечи. "Раз у них (у создателей фильма) такой больной вопрос и больная проблема с их задницами, так вот пускай эти задницы будут красные от нагаек", - прокомментировал верховный атаман "Союза казаков - воинов России и Зарубежья".
На Украине в скором времени представят фильм о казаках-гомосексуалистах с Запорожской сечи под названием "Главная крепость Сечи". По данному поводу дал комментарий Царьграду верховный атаман "Союза казаков - воинов России и Зарубежья" (СКВРиЗ) Николай Дьяконов.
Ему эта история напомнила один из эпизодов после Полтавской битвы, когда русские солдаты нашли православную икону, обратная сторона которой была разлинована для игры в шахматы или шашки. То есть шведские солдаты на ней играли, положив святыми ликами вниз.
"Вы думаете, что-то изменилось? Это такая же шахматная доска на сегодняшний момент. А лики, святые лики, то есть идеология, духовность, нравственность - это всё сейчас лежит и в землю смотрит", - провёл аналогию Николай Дьяконов.
По его мнению, создатели фильма о казаках-гомосексуалистах позиционируют всё низменное. Позиционируют все качества, которые являются грехом. Николай Дьяконов не исключает, что простые жители Украины и те самые казаки, которые там проживают, также возмущены до предела.
"Я думаю, что ответ ещё украинские казаки, те же самые потомки запорожцев, если у них осталась честь, если у них осталась сила, они обязательно выскажут свое мнение и прекратят эту вакханалию", - сказал Николай Дьяконов в интервью Царьграду.
Он выразил уверенность в том, что на Украине ещё остались нормальные и адекватные люди, которые отреагируют на фильм соответствующим образом и накажут создателей картины.
"Раз у них (у создателей фильма) такой больной вопрос и больная проблема с их задницами, так вот пускай эти задницы будут красные от нагаек", - отметил верховный атаман "Союза казаков - воинов России и Зарубежья".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



15
Источник
Похожие новости
21 июля 2020, 03:00
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигархам
21 июля 2020, 01:00
"Русские мешаются": Антироссийские игры в Армении могут обернуться военным переворотом - политолог
21 июля 2020, 06:00
Израиль лезет на рожон? Европа нашла замену российскому газу
21 июля 2020, 10:00
"Чудило": Российский адмирал колко ответил бывшему командующему ВМС Украины
21 июля 2020, 16:00
Так Кадыров США ещё не отвечал: Пять дерзких цитат главы Чечни
21 июля 2020, 16:00
"Стыдно делать вид": хабаровские депутаты устроили бунт после прихода Дегтярёва
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июля 2020, 22:00
Золото засекретили - что-то готовится: Почему из России массово вывозят слитки и куда бежит элита
19 июля 2020, 02:00
Защитник, которого бросили истекать кровью, отомстил через 24 года
16 июля 2020, 19:00
Военные США понесли крупнейшую потерю. Западные СМИ признают
16 июля 2020, 15:00
Украина разрывает минские соглашения и выходит из договорённостей, согласованных Совбезом ООН
17 июля 2020, 06:00
Что скрывают радиоэлектронный апгрейд и боекомплекты обновлённых МиГ-29 ВВС Сирии. Плохие новости для ВВС Израиля и издания «Forbes»
18 июля 2020, 05:00
Сжечь и развеять над тремя странами: Какое завещание оставил убитый диверсант из Эстонии
18 июля 2020, 22:00
"Ленивая смерть" в шаге от Путина? Профессор озвучил сенсационный "диагноз"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.