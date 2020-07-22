Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы будут красные от нагаек"

На Украине в скором времени представят фильм о казаках-гомосексуалистах с Запорожской сечи под названием "Главная крепость Сечи". По данному поводу дал комментарий Царьграду верховный атаман "Союза казаков - воинов России и Зарубежья" (СКВРиЗ) Николай Дьяконов.

Ему эта история напомнила один из эпизодов после Полтавской битвы, когда русские солдаты нашли православную икону, обратная сторона которой была разлинована для игры в шахматы или шашки. То есть шведские солдаты на ней играли, положив святыми ликами вниз.

"Вы думаете, что-то изменилось? Это такая же шахматная доска на сегодняшний момент. А лики, святые лики, то есть идеология, духовность, нравственность - это всё сейчас лежит и в землю смотрит", - провёл аналогию Николай Дьяконов.

По его мнению, создатели фильма о казаках-гомосексуалистах позиционируют всё низменное. Позиционируют все качества, которые являются грехом. Николай Дьяконов не исключает, что простые жители Украины и те самые казаки, которые там проживают, также возмущены до предела.

"Я думаю, что ответ ещё украинские казаки, те же самые потомки запорожцев, если у них осталась честь, если у них осталась сила, они обязательно выскажут свое мнение и прекратят эту вакханалию", - сказал Николай Дьяконов в интервью Царьграду.

Он выразил уверенность в том, что на Украине ещё остались нормальные и адекватные люди, которые отреагируют на фильм соответствующим образом и накажут создателей картины.