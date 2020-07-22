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Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы будут красные от нагаек"
22 июля 2020, 00:00 • 15 • Политика
На Украине снимут фильм о казаках-гомосексуалистах с Запорожской сечи. "Раз у них (у создателей фильма) такой больной вопрос и больная проблема с их задницами, так вот пускай эти задницы будут красные от нагаек", - прокомментировал верховный атаман "Союза казаков - воинов России и Зарубежья".
На Украине в скором времени представят фильм о казаках-гомосексуалистах с Запорожской сечи под названием "Главная крепость Сечи". По данному поводу дал комментарий Царьграду верховный атаман "Союза казаков - воинов России и Зарубежья" (СКВРиЗ) Николай Дьяконов.
Ему эта история напомнила один из эпизодов после Полтавской битвы, когда русские солдаты нашли православную икону, обратная сторона которой была разлинована для игры в шахматы или шашки. То есть шведские солдаты на ней играли, положив святыми ликами вниз.
По его мнению, создатели фильма о казаках-гомосексуалистах позиционируют всё низменное. Позиционируют все качества, которые являются грехом. Николай Дьяконов не исключает, что простые жители Украины и те самые казаки, которые там проживают, также возмущены до предела.
Он выразил уверенность в том, что на Украине ещё остались нормальные и адекватные люди, которые отреагируют на фильм соответствующим образом и накажут создателей картины.
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