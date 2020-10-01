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Оскорбивший русских депутат вышел из себя, когда узнал о победе Путина на Украине
01 октября 2020, 20:40 • 247 • Политика
Оскорбивший всех русских экс-депутат Верховной рады Борислав Берёза вышел из себя, когда узнал о победе Путина на Украине. На этот раз оскорбления посыпались на соотечественников.
Бывший украинский депутат назвал идиотами зрителей украинского телеканала "Наш", которые сочли, что президент России Владимир Путин достоин Нобелевской премии мира. Такой ответ дали 76% проголосовавших в ходе опроса, проведённого журналистами телеканала.
Он признался, что сам не посещает студию "Нашего" и не даёт комментариев журналистам данного телеканала, поскольку "не в коня корм", передаёт портал "Новороссия".
Отметим, что Берёза уже не в первый раз выступает с оскорбительными заявлениями. Летом прошлого года, будучи представителем украинской делегации в ПАСЕ, политик ворвался в зал заседания Парламентской ассамблеи и выкрикнул: "Все русские - ублюдки", после чего поспешно удалился.
На Нобелевскую премию мира Путина выдвинул российский писатель Сергей Комков. Он отметил, что его заявка уже поступила в нобелевский комитет. Сразу же после этого американская сторона выдвинула на престижную премию президента США Дональда Трампа за его попытки урегулировать арабо-израильский конфликт. Комков в 2013 году уже выдвигал Путина на соискание Нобелевской премии мира. Он называл российского лидера единственным политиком, способным остановить надвигающуюся мировую катастрофу.
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