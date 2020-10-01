Оскорбивший русских депутат вышел из себя, когда узнал о победе Путина на Украине

Бывший украинский депутат назвал идиотами зрителей украинского телеканала "Наш", которые сочли, что президент России Владимир Путин достоин Нобелевской премии мира. Такой ответ дали 76% проголосовавших в ходе опроса, проведённого журналистами телеканала.

Перепись идиотов среди зрителей одного из телеканалов Украины показала результат в 76%. Радует, что аудитория у этого телеканала не очень большая, - прокомментировал вердикт украинцев Берёза.

Он признался, что сам не посещает студию "Нашего" и не даёт комментариев журналистам данного телеканала, поскольку "не в коня корм", передаёт портал "Новороссия".

Отметим, что Берёза уже не в первый раз выступает с оскорбительными заявлениями. Летом прошлого года, будучи представителем украинской делегации в ПАСЕ, политик ворвался в зал заседания Парламентской ассамблеи и выкрикнул: "Все русские - ублюдки", после чего поспешно удалился.

На Нобелевскую премию мира Путина выдвинул российский писатель Сергей Комков. Он отметил, что его заявка уже поступила в нобелевский комитет. Сразу же после этого американская сторона выдвинула на престижную премию президента США Дональда Трампа за его попытки урегулировать арабо-израильский конфликт. Комков в 2013 году уже выдвигал Путина на соискание Нобелевской премии мира. Он называл российского лидера единственным политиком, способным остановить надвигающуюся мировую катастрофу.