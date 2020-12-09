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Оскорбивший Путина телехам из Грузии прошелся по послу США

09 декабря 2020, 12:10  •  95 • Политика
Фото: pixabay.com
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Глава грузинской телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия выступил с заявлением о том, что Тбилиси не следует воспринимать посла Соединенных Штатов Келли Дегнан, выступающую за примирение властей и оппозиционеров, "как старшего брата".
Как считает Гварамия, нынешнюю позицию Тбилиси по отношению к представителю американской дипломатической миссии можно назвать "постколониальным комплексом", так как на сегодняшний день дипломатия не является главным фактором в политике.
"Дипломатия – продукт позапрошлого века, а развал Советского союза – ее пик", – заявил Гварамия.
Руководитель оппозиционного телеканала считает, что в текущей ситуации следует прибегнуть к "народной политике", а относиться к американскому послу в указанном ключе для государства оскорбительно.
Гварамия также раскритиковал ЕСПЧ за "флагманство" из представителей Азербайджана, Латвии и Албании.
Как отмечает "Взгляд", перед собранием нового грузинского парламента, которое должно пройти 11 декабря, представитель дипмиссии США совместно с постпредом Евросоюзом проводит переговоры с оппозиционерами. Последние отказываются признавать свое поражение на прошедших выборах и не желают входить в состав нового парламента.
Напомним, в 2019 году Николоз Гварамия призвал производителей вина в Грузии прекратить ввоз продукции в РФ. В прямом эфире он выразил возмущение радостной реакцией населения Грузии на отказ главы РФ Владимира Путина от ограничений в отношении Тбилиси, заявив, что "мочился во все это".

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