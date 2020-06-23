Оскорбивший Путина грузинский журналист перешёл на русский и вновь разразился проклятьями

Грузинский журналист Георгий Габуния снова в эфире нецензурно высказался о президенте РФ Владимире Путине. Габуния, год назад оскандалившийся тем же пассажем, вновь сыпал проклятьями.

В эфире Mtavari Arkhi он перешёл на русский язык и выдал порцию грубостей.

Впрочем, "досталось" не только президенту РФ, он упомянул в своей речи и чеченского лидера Рамзана Кадырова.

Отметим, что несколькими днями ранее журналист отказался извиниться за сказанное в эфире. Встать на колени и просить прощения за оскорбления ранее призвал его Рамзан Кадыров. Глава Чечни отмечал, что в противном случае Габуния останется его врагом и врагом нашей страны.

Габуния заявлял, что его позиция по ранее сказанному оскорблению осталась неизменной и извиняться он не будет.