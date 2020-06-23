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Оскорбивший Путина грузинский журналист перешёл на русский и вновь разразился проклятьями
23 июня 2020, 10:00 • 31 • В мире
Грузинский журналист Георгий Габуния через год после провокации в эфире повторил свой "перформанс", нецензурно высказавшись о президенте РФ Владимире Путине.
Грузинский журналист Георгий Габуния снова в эфире нецензурно высказался о президенте РФ Владимире Путине. Габуния, год назад оскандалившийся тем же пассажем, вновь сыпал проклятьями.
В эфире Mtavari Arkhi он перешёл на русский язык и выдал порцию грубостей.
Впрочем, "досталось" не только президенту РФ, он упомянул в своей речи и чеченского лидера Рамзана Кадырова.
Отметим, что несколькими днями ранее журналист отказался извиниться за сказанное в эфире. Встать на колени и просить прощения за оскорбления ранее призвал его Рамзан Кадыров. Глава Чечни отмечал, что в противном случае Габуния останется его врагом и врагом нашей страны.
Габуния заявлял, что его позиция по ранее сказанному оскорблению осталась неизменной и извиняться он не будет.
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