Оскорбивший Путина грузинский журналист отказался извиняться, "прикрывшись" могилами

Грузинский журналист Георгий Габуния, который ранее был уволен с телеканала "Рустави 2", в эфире которого оскорбил президента России Владимира Путина, отказался извиняться. В своем объяснении он "прикрылся" могилами павших.

По мнению журналиста, на его брань относительно родителей российского лидера якобы есть объяснение.

"Знаю, что очень болезненно, особенно последняя часть, когда я упомянул родителей и могилы родителей, но в этот момент я вспоминаю могилы, которые осквернили российские солдаты", - цитирует слова Габунии "Грузия Online".

Отмечается, что свое заявление уже уволенный с работы журналист сделал на акции перед парламентом.

Напомним, что оскорбление в грузинском эфире привлекло внимание первых персон правительства и активистов.

Правительство требовало от международных организаций реакции, а активисты группы — увольнения журналиста. Что, собственно, впоследствии и произошло.