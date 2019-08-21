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Оскорбивший Путина грузинский журналист отказался извиняться, "прикрывшись" могилами

21 августа 2019, 18:09  •  30 • В мире
Уволенный с грузинского телеканала "Рустави 2" журналист Георгий Габуния отказался извиняться за свою хамскую выходку в эфире и оскорбление президента России Владимира Путина. По его словам, ругань не была ошибкой. При этом, объясняя свой поступок, он отметил, что когда упомянул "родителей и могилы родителей", то в этот момент "вспоминал могилы, которые осквернили российские солдаты".
Грузинский журналист Георгий Габуния, который ранее был уволен с телеканала "Рустави 2", в эфире которого оскорбил президента России Владимира Путина, отказался извиняться. В своем объяснении он "прикрылся" могилами павших.
По мнению журналиста, на его брань относительно родителей российского лидера якобы есть объяснение.
"Знаю, что очень болезненно, особенно последняя часть, когда я упомянул родителей и могилы родителей, но в этот момент я вспоминаю могилы, которые осквернили российские солдаты", - цитирует слова Габунии "Грузия Online".
Отмечается, что свое заявление уже уволенный с работы журналист сделал на акции перед парламентом.
Напомним, что оскорбление в грузинском эфире привлекло внимание первых персон правительства и активистов.
Правительство требовало от международных организаций реакции, а активисты группы — увольнения журналиста. Что, собственно, впоследствии и произошло.

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