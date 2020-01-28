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«Оскорбительное с точки зрения памяти»: в России ответили на слова Зеленского о виновных в развязывании Второй мировой

28 января 2020, 22:24  •  32 • В мире
Заявление Владимира Зеленского о виновных в развязывании Второй мировой войны оскорбительно для десятков миллионов людей — родственников погибших в ходе освобождения Европы от нацистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее украинский лидер сказал, что война началась из-за «сговора тоталитарных режимов», а первой с ним столкнулась Польша. В Госдуме отметили, что такие высказывания президента пострадавшей от нацизма страны неприемлемы.
 
© Пресс-служба президента Украины
 

Заявления Владимира Зеленского о причинах начала Второй мировой войны оскорбительны для десятков миллионов россиян и жителей стран СНГ, чьи родственники погибли, освобождая Европу от фашизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма», — сказал он.

Ранее Зеленский, находясь с визитом в Варшаве, заявил, что Польша первой столкнулась со «сговором тоталитарных режимов», который впоследствии привёл ко Второй мировой войне. При этом польское руководство полагает, что Варшава стала «жертвой» не только нацистской Германии, но и якобы имевшей место «агрессии» Советского Союза.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», — сказал Зеленский.

В Кремле подчеркнули, что это заявление ошибочно. «Мы не приемлем этого заявления, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента сомневается, что заявление Зеленского «сочетается с верой и убеждением миллионов украинцев, которые так же с оружием в руках воевали с фашистами».

«Элементарная подлость»

Заявление Зеленского говорит о предвзятом подходе украинского лидера к истории Второй мировой войны, отметил первый зампред комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков.  

«Позиция (Зеленского. — RT), вызывающая у любого нормального человека категорическую неприязнь, свидетельствующая не столько о дремучей безграмотности, сколько об абсолютно предвзятом подходе», — сказал он в беседе с RT.

«Очень печально, что Зеленский, являющийся президентом Украины, которая сама серьёзно пострадала от гитлеровского нашествия, пытается продвигать общественному мнению вещи, не имеющие ничего общего с реальной историей, с реальными фактами», — добавил парламентарий.

«Это просто элементарная человеческая подлость по отношению к прошлому и к тем поколениям, которые погибли, защищая нашу, тогда общую, родину, и ломая хребет фашистскому зверю, без чего перспективы всего мира выглядели бы крайне печально», — подчеркнул депутат.

С помощью подобных заявлений Зеленский выражает поддержку тем силам на Западе, которые стремятся переписать историю Второй мировой войны, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

«Зеленский подыгрывает Западу… Зеленский — эпигон западной антироссийской, русофобской пропаганды, — полагает сенатор. — Польша и Украина — это две страны, которые по результатам Второй мировой войны получили самые большие преимущества… Поэтому ему сегодня выгодно ставить Россию на одну доску с Гитлером, говорить, что это мы начали войну».

«Масштабная дезинформационная кампания»

 

1 сентября 1939 года нацистская Германия начала наступление на Польшу, тем самым развязав Вторую мировую войну. Более чем через две недели, 17 сентября, советская армия перешла польскую границу и заняла западные районы Украины и Белоруссии, которые отошли Варшаве по итогам советско-польской войны в 1921 году.

Задачей такого подхода было не допустить проникновение войск нацистской Германии на территории Украины и Белоруссии, однако в Польше его называют «актом агрессии» и даже выступают с требованиями «компенсации».

При этом в ходе Великой Отечественной войны Польша была полностью освобождена Красной армией от нацистской оккупации, а в конечном итоге и восстановлена благодаря помощи Советского Союза.

17 января исполнилось 75 лет со дня освобождения Варшавы Красной армией. Однако в польской столице официальных мероприятий по этому поводу не проводилось.

Со стороны руководства Польши не раз звучали заявления, что период социализма в стране был «советской оккупацией», и даже «миллионах жертв», вина за которые якобы лежит на СССР.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова несколькими днями ранее отметила, что, согласно имеющейся у ведомства информации, Варшава решила вести дезинформационную кампанию против России, используя историческую тематику.

«По нашим данным… недавно на соответствующем уровне в Польше было принято решение о начале масштабной дезинформационной кампании в отношении нашей страны по непосредственно исторической тематике, касающейся Второй мировой войны и в нашем случае — Великой Отечественной войны», — сказала она в ходе брифинга.

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