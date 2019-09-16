Оскорбил Путина и пытается рассорить Церкви: "Не трус" Габуния готовит новую провокацию

Скандально известный грузинский журналист Георгий Габуния заявил о том, что не жалеет в связи с тем, что позволил себе в прямом эфире телеканала "Рустави 2" оскорбить президента России Владимира Путина. Об этом пишет "Взгляд".

Как пояснил Габуния, он не хочет "быть трусом", обвиняя в этом грехе руководство партии "Грузинская мечта". Лидеры последней якобы "лижут подошвы оккупантов".

"Россия веками боролась с нашей Церковью... Я не прощу, что Россия веками разрушала мою страну, а наши нынешние власти сейчас ей в этом помогают", - заявил он в эфире "Главного канала", контролируемого экс-гендиректором "Рустави 2" Николозом Гварамией.

На очередные провокационные заявления Георгия Габунии отреагировал руководитель религиозной редакции телеканала Царьград Михаил Тюренков. Он не понимает, о какой Церкви вообще говорит грузинский журналист. Дело в том, что своим поведением Габуния наглядно демонстрирует, что не является православным христианином.

Грузинская Православная Церковь и Русская Православная Церковь являются единым целым - несмотря на определенные культурно-исторические, эстетические и языковые различия. Более того, между ними установлено евхаристическое общение.

В девятнадцатом веке Грузинская Церковь была административно подчинена Русской, что позволило первой возродиться после освобождения от гнета Османской империи и Персии.

"В XX веке грузинская автокефалия была восстановлена, хотя сначала, в период революционной смуты 1917 года, это, к сожалению, было сделано с нарушением канонов. Но уже с 1943 года Русская и Грузинская Церкви восстановили евхаристическое общение, и сейчас, вопреки политическим разногласиям между нашими странами, пребывают в единстве. Если же говорить о тех богоборческих гонениях, которые Грузинская Церковь испытала в XX веке, то их в равной степени (а пропорционально куда большей) испытала и Русская Церковь. Вот только виной тому не Россия, а захватившие в ней власть большевики, погубившие тысячи православных новомучеников вне зависимости от их этнического происхождения", - пояснил Тюренков.

Предыстория конфликта

Ранее руководство "Рустави 2" приняло решение уволить ведущего программы Post Scriptum Георгия Габунию. Канал также избавился ещё от ряда журналистов, включая директора информационной службы телекомпании Нодара Меладзе и ведущую ток-шоу "Акценты недели" Екатерину Квеситадзе. Все они считались активными сторонниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

В начале июля на "Рустави 2" вышла в эфир передача, в рамках которой ведущий Георгий Габуния озвучил оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. Инцидент едва не спровоцировал введение новых санкций против Тбилиси, однако российский лидер проявил разумную выдержку, призвав игнорировать провокаторов. Сейчас телеканал вернулся под контроль предпринимателя Кибара Халваши, с чем и могли быть связаны перестановки на "Рустави 2".

Непосредственно экс-гендиректор телеканала Николоз Гварамия объявил о создании телеканала "Мтавари архи" ("Главный канал"), куда и перешел безработный Габуния. Расписание основных программ копирует "Рустави 2", передает телеканал "360".

Впрочем, у Гварамии есть проблемы с законом. Как напоминает "Вечерняя Москва", ему предъявила ряд обвинений грузинская прокуратура. По версии следствия, топ-менеджер подозревается в растрате средств телеканала "Рустави 2" и злоупотреблении должностными полномочиями.