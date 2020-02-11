Оскар - это политика: Эдуард Бояков о "Паразитах", которых выбрали назло Японии, Индии и Китаю

Отметим, что премию "Оскар" за лучший фильм получила южнокорейская картина "Паразиты". Ей же достались и награды за лучшую режиссуру и за "Лучший иностранный фильм".

"Здесь уже вопрос как к режиссёру. Не англоязычный фильм стал победителем, и не в номинации "Лучший иностранный фильм", а именно лучший вообще, - говорит Пронько. - Это тектонический сдвиг?"

"Это чистая политика. Это политика, это либеральная политика. Это постмодернистская политика. И это такая гегемонистическая глобалистская хитрость, - заявил Бояков. - Это очень тонко разыгранная игра. Чжан Имоу, великий китайский режиссёр, снявший фильм "Герой", который первый в истории Америки собрал больше 100 миллионов долларов в прокате. Великий фильм, великий режиссёр. Ну конечно, он не получил "Оскар". Если получали эти фильмы какие-то, то за лучший иностранный фильм".

Бояков напомнил, что индийский кинематограф, крупнейший в мире, в котором снимается огромное количество картин, он практически неизвестен миру. Причина проста: Америка блокирует Болливуд.

"Болливуд смог только в Африке завоевать какую-то часть культурного контекста. И я знаю, что там эти фильмы смотрят. А так - только Индия. Ну, в Индии миллиард людей живёт, им там и своего хватает, так сказать, внутреннего потребления. Тем не менее. Корея - это сателлит. Южная Корея. Это сателлит, такой же, как Япония", - отмечает Бояков.

Он добавляет, что знает, "чем именно взял этот фильм".

"Извращениями. Он очень жёсткий, понимаете. Он очень жёсткий, - объясняет режиссёр. - Там сразу всё очень жёстко. Там тебе постоянно на голову выливают ушат помоев, а иногда и не только помоев, но и урины. И во всех смыслах, не только в переносном. То есть это такой жёсткий фильм, но Корея… Тарантино называл режиссёра "Олд боя" крупнейшим явлением. То есть южнокорейский кинематограф очень силён. Это мощная кинематография, но это локальная кинематография. И американцы хитрые. Они взяли корейцев, просто чтобы не дать японскому фильму, китайскому фильму, индийскому".

А вот "очевидно традиционалистские фильмы" надо было убрать, добавляет Бояков.

"Даже "Криминальное чтиво" является не только манифестом постмодернистским, он, безусловно, является манифестом постмодернизма. Но он ещё и очень интересно работает с консервативными традиционалистскими ценностями. Он - это фильм, в котором идёт речь о Боге. И, конечно, вот этого от Тарантино сейчас не надо".

"Это фактически табуировано, да? То есть если ты говоришь о Боге…" - уточняет Пронько.

"Нельзя. Нужен негритянский актёр, который второй раз, на второй церемонии подряд, напялил на себя женское платье, - подытоживает Бояков. - Девушки-лесбиянки… Ну и вот такая смешная история, конечно".