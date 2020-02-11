|
Оскар - это политика: Эдуард Бояков о "Паразитах", которых выбрали назло Японии, Индии и Китаю
11 февраля 2020, 11:39 • 38 • В мире
Художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков в беседе с ведущим Царьграда Юрием Пронько рассказал, что премия "Оскар" - это политика. И пояснил, как так получилось, что корейских "Паразитов" выбрали назло Японии, Индии и Китаю.
Отметим, что премию "Оскар" за лучший фильм получила южнокорейская картина "Паразиты". Ей же достались и награды за лучшую режиссуру и за "Лучший иностранный фильм".
"Здесь уже вопрос как к режиссёру. Не англоязычный фильм стал победителем, и не в номинации "Лучший иностранный фильм", а именно лучший вообще, - говорит Пронько. - Это тектонический сдвиг?"
Бояков напомнил, что индийский кинематограф, крупнейший в мире, в котором снимается огромное количество картин, он практически неизвестен миру. Причина проста: Америка блокирует Болливуд.
"Болливуд смог только в Африке завоевать какую-то часть культурного контекста. И я знаю, что там эти фильмы смотрят. А так - только Индия. Ну, в Индии миллиард людей живёт, им там и своего хватает, так сказать, внутреннего потребления. Тем не менее. Корея - это сателлит. Южная Корея. Это сателлит, такой же, как Япония", - отмечает Бояков.
Он добавляет, что знает, "чем именно взял этот фильм".
А вот "очевидно традиционалистские фильмы" надо было убрать, добавляет Бояков.
"Даже "Криминальное чтиво" является не только манифестом постмодернистским, он, безусловно, является манифестом постмодернизма. Но он ещё и очень интересно работает с консервативными традиционалистскими ценностями. Он - это фильм, в котором идёт речь о Боге. И, конечно, вот этого от Тарантино сейчас не надо".
"Это фактически табуировано, да? То есть если ты говоришь о Боге…" - уточняет Пронько.
"Нельзя. Нужен негритянский актёр, который второй раз, на второй церемонии подряд, напялил на себя женское платье, - подытоживает Бояков. - Девушки-лесбиянки… Ну и вот такая смешная история, конечно".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
38
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 февраля 2020, 09:24
|
08 февраля 2020, 12:09
|
10 февраля 2020, 12:39
|
08 февраля 2020, 12:09
|
09 февраля 2020, 10:54
|
06 февраля 2020, 01:39
|
06 февраля 2020, 08:09