Оскандалившийся с элитной квартирой за 230 млн министр может лишиться должности - источник

Министр, руководящий транспортным ведомством, вероятнее всего, будет отправлен в отставку - этот вопрос сейчас якобы обсуждается в правительстве, сообщает РБК со ссылкой на анонимный источник.

Тот же источник добавил, что на пост главы Минтранса уже есть как минимум два претендента: это заместители нынешнего главы ведомства Евгения Дитриха, Андрей Костюк и Александр Нерадько.

Дитрих был назначен министром транспорта РФ в 2018 году при формировании правительства Дмитрия Медведева. За это время он успел отметиться скандалом: минувшим летом журналисты узнали о приобретении министром квартиры площадью более 20 кв. м в элитном жилом комплексе Barrin House в столице. Рыночная стоимость такой недвижимости - около 230 млн рублей.

Чтобы накопить на это жильё, чиновнику с министерским окладом в 7 млн рублей в год (эту сумму Дитрих отразил в декларации о доходах) потребовалось бы без малого 32 года.

Официальная причина вероятной отставки министра пока не называется.