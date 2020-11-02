|
Оскандалившийся с элитной квартирой за 230 млн министр может лишиться должности - источник
02 ноября 2020, 01:40 • 44 • Политика
Глава Минтранса Евгений Дитрих, оскандалившийся минувшим летом с покупкой элитной квартиры стоимостью 230 млн рублей, может лишиться должности уже в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам источник, тесно связанный с министерством.
Министр, руководящий транспортным ведомством, вероятнее всего, будет отправлен в отставку - этот вопрос сейчас якобы обсуждается в правительстве, сообщает РБК со ссылкой на анонимный источник.
Тот же источник добавил, что на пост главы Минтранса уже есть как минимум два претендента: это заместители нынешнего главы ведомства Евгения Дитриха, Андрей Костюк и Александр Нерадько.
Дитрих был назначен министром транспорта РФ в 2018 году при формировании правительства Дмитрия Медведева. За это время он успел отметиться скандалом: минувшим летом журналисты узнали о приобретении министром квартиры площадью более 20 кв. м в элитном жилом комплексе Barrin House в столице. Рыночная стоимость такой недвижимости - около 230 млн рублей.
Чтобы накопить на это жильё, чиновнику с министерским окладом в 7 млн рублей в год (эту сумму Дитрих отразил в декларации о доходах) потребовалось бы без малого 32 года.
Официальная причина вероятной отставки министра пока не называется.
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 октября 2020, 00:10
|
27 октября 2020, 20:05
|
29 октября 2020, 00:30
|
31 октября 2020, 00:10
|
29 октября 2020, 16:05
|
29 октября 2020, 23:25
|
26 октября 2020, 07:25