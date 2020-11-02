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Оскандалившийся с элитной квартирой за 230 млн министр может лишиться должности - источник

02 ноября 2020, 01:40  •  44 • Политика
Глава Минтранса Евгений Дитрих, оскандалившийся минувшим летом с покупкой элитной квартиры стоимостью 230 млн рублей, может лишиться должности уже в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам источник, тесно связанный с министерством.
Министр, руководящий транспортным ведомством, вероятнее всего, будет отправлен в отставку - этот вопрос сейчас якобы обсуждается в правительстве, сообщает РБК со ссылкой на анонимный источник.
Тот же источник добавил, что на пост главы Минтранса уже есть как минимум два претендента: это заместители нынешнего главы ведомства Евгения Дитриха, Андрей Костюк и Александр Нерадько.
Дитрих был назначен министром транспорта РФ в 2018 году при формировании правительства Дмитрия Медведева. За это время он успел отметиться скандалом: минувшим летом журналисты узнали о приобретении министром квартиры площадью более 20 кв. м в элитном жилом комплексе Barrin House в столице. Рыночная стоимость такой недвижимости - около 230 млн рублей.
Чтобы накопить на это жильё, чиновнику с министерским окладом в 7 млн рублей в год (эту сумму Дитрих отразил в декларации о доходах) потребовалось бы без малого 32 года.
Официальная причина вероятной отставки министра пока не называется.

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