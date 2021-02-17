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Оскандалившийся из -за "Северного потока - 2" вице-канцлер намерен сменить Меркель
17 февраля 2021, 17:15 • 120 • Политика
Кандидат на пост главы государства заявил о своем желании возглавить немецкое правительство
Глава Министерства финансов ФРГ, вице-канцдер Олаф Шольц заявил о своих претензиях на пост канлдера. Представитель социал-демократической партии сообщил, что намерен провести жесткую политику в случае своего избрания на должность.
По словам Шольца, социал-демократы ставят перед собой цель возглавить новый состав немецкого правительства, в котором он хотел бы занять руководящую должность.
"Я хочу стать федеральным канцлером Федеративной Республики Германии", – заявил глава финансового ведомства, выступая 17 февраля в Фильсхофене-на-Дунае.
Немецкий госслужащий также отметил, что в сложившейся ситуации Германия нуждается в "партии с планом" и кадрах, которые осведомлены о государственных целях.
"Надо также задуматься о будущем, о защите климата и срочном расширении энергосистемы. Здесь должно быть больше скорости. Политика должна перейти от разговоров к действию", - приводит заявление Шольца Frankenpost.
Ранее вице-канцлер предложил заплатить Соединенным Штатам 1 миллиард долларов за снятие санкций в отношении "Северного потока – 2". Инициатива главы минфина вызвала резкую критику со стороны экологической организации DUH, в которой заявили, что подобные меры являются "грязной сделкой", совершаемой за счет денег граждан.
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