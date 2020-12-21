Оскандалившегося Додика госпитализировали после встречи в Лавровым

Милорад Додик. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

У политика было обнаружено двустороннее воспаление легких

Члена президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорада Додика госпитализировали после контакта с зараженным коронавирусом.

Сейчас политик чувствует себя хорошо, однако у него было обнаружено двустороннее воспаление легких. Врачи продолжают обследование и внимательно следят за состоянием Додика. До этого член президиума находится на самоизоляции после контакта с инфицированным, пишет РИА "Новости".

Примечательно, что за неделю до этого Додик встречался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе визита боснийская сторона презентовала российскому министру 300-летнюю православную икону.

Однако позже разгорелся скандал, поскольку Киев направил БиГ ноту протеста, требуя объяснений, как "позолоченная икона из Луганска" вдруг оказалась в стране.

В результате боснийская прокуратура начала проверку происхождения реликвии. МИД РФ же сообщили, что намерены вернуть подарок, чтобы выяснить его точное происхождение.