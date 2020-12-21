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Оскандалившегося Додика госпитализировали после встречи в Лавровым
21 декабря 2020, 18:25 • 84 • Политика
У политика было обнаружено двустороннее воспаление легких
Члена президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорада Додика госпитализировали после контакта с зараженным коронавирусом.
Сейчас политик чувствует себя хорошо, однако у него было обнаружено двустороннее воспаление легких. Врачи продолжают обследование и внимательно следят за состоянием Додика. До этого член президиума находится на самоизоляции после контакта с инфицированным, пишет РИА "Новости".
Примечательно, что за неделю до этого Додик встречался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе визита боснийская сторона презентовала российскому министру 300-летнюю православную икону.
Однако позже разгорелся скандал, поскольку Киев направил БиГ ноту протеста, требуя объяснений, как "позолоченная икона из Луганска" вдруг оказалась в стране.
В результате боснийская прокуратура начала проверку происхождения реликвии. МИД РФ же сообщили, что намерены вернуть подарок, чтобы выяснить его точное происхождение.
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