ОСИЗаемый мир: как регионы готовятся к голосованию по Конституции

В региональных избиркомах уже закупают средства индивидуальной защиты (СИЗы) для обеспечения безопасного голосования по Конституции. Однако финансирование этого процесса проходит в субъектах по-разному . В Новосибирской и Тюменской областях, а также в Хабаровском крае закупку осуществляют за федеральный счет. Тамбовская область сейчас тратит деньги резервного фонда, но рассчитывает на компенсацию из центра. А вот на Камчатке и в Нижегородской области планируют привлечь средства своих бюджетов. Об этом «Известиям» рассказали в региональных избиркомах. Средствами защиты планируется обеспечить всех участников голосования. В организации плебисцита примут участие около 900 тыс. членов комиссий и примерно полмиллиона наблюдателей. По данным экспертов, проголосовать собираются около 60 млн человек, а сам процесс волеизъявления пройдет безопасно.

Защита от напасти

Региональные избиркомы рассказали «Известиям» о закупке средств индивидуальной защиты для участников общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию. В большинстве субъектов она производится за счет федерального бюджета. Например, так схема работает в Новосибирской области.

— В настоящее время за счет средств федерального бюджета осуществлена закупка следующих средств индивидуальной защиты: антисептические средства (66 020 л), салфетки антисептические/санитайзеры (816 657 шт.), шариковые ручки (1 303 472 шт.), полиэтиленовые пакеты (816 657 шт.), многослойные антибактериальные коврики (3974 шт.), одноразовые маски (1 737 640 шт.), одноразовые перчатки (1 661 890 шт.), — сообщили «Известиям» в областном избиркоме.

Там также отметили, что уже приобретены одноразовые халаты, защитные экраны для лица и бесконтактные термометры. Средства федерального бюджета использовались при закупке средств защиты и в Хабаровском крае.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Планируется закупить одноразовые медицинские маски (814310 шт.), перчатки одноразовые (266610 пар), ручки шариковые (511024 шт.), — сообщили «Известиям» в краевом избиркоме.

К помощи центра прибегнут и в Тюменской области. Там отметили, что средствами индивидуальной защиты будут обеспечены все участники голосования, включая наблюдателей.

— Ожидается, что общее количество наблюдателей в Тюменской области, работающих при проведении голосования с 25 июня по 1 июля 2020 года, составит 5500 человек (из расчета пять наблюдателей на один участок голосования), — подсчитали в региональной комиссии.

А вот в Тамбовской области средства защиты закупают за счет резервного фонда региона, но ожидают компенсации из федерального центра.

— У нас планируется закупка антисептических салфеток более 39 тыс., шариковых ручек 590 400 штук, полиэтиленовых пакетов 369 900 штук и 1800 антибактериальных многослойных ковриков, — сообщили в избиркоме.

В Нижегородской области пока не могут подсчитать точное количество средств защиты, но собираются прибегнуть к средствам региональной казны для тестирования организаторов на коронавирус.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— В настоящее время решается вопрос о прохождении членами избирательных комиссий тестирования на коронавирусную инфекцию за счет областного бюджета, — рассказали в региональном избиркоме.

В избиркоме Камчатского края тоже отметили, что на покупку планируется выделить более 19 млн рублей из регионального бюджета. «Известия» направили запросы и в другие избиркомы субъектов, но не все смогли предоставить оперативный комментарий.

С запасом

Специалисты отмечают, что каждый регион закупает СИЗы с запасом для всех имеющих право голоса, поскольку ни один социолог не может предсказать точное количество людей, которые захотят сделать выбор.

— Задача комиссий — обеспечить всех без исключения средствами индивидуальной защиты. Обычно резерв остается у вышестоящей комиссии . Понимая, что процедура будет длиться неделю, а голосование по участкам может быть неоднородным по явке, комиссия субъекта заранее должна направить необходимое количество СИЗов в районы, а те уже распределить по участкам, — рассказал «Известиям» председатель совета Общероссийской общественной организации «Российский общественный институт избирательного права», член СПЧ при президенте Игорь Борисов.

Он сообщил, что предполагаемая явка на общероссийском голосовании составит не менее 60 млн человек, что составляет более 50% электората.

Согласно данным ВЦИОМ от 4 июня, 67% россиян заявили о намерении участвовать в голосовании. При этом 22 апреля эксперты Центра прогнозировали, что явка составит 52–54%.

Фото: ТАСС/ЦИК России

Помимо голосующих, масками и перчатками будут обеспечены и организаторы.

— В период проведения общероссийского голосования будет задействовано около 900 тыс. членов комиссий различного уровня, а также будет работать более 96,5 тыс. участков для голосования, в том числе в местах временного пребывания участников голосования, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Центризбиркома.

Там рассказали, что все избиратели будут проходить температурный контроль, а участки в течение дня собираются обрабатывать дезинфицирующими растворами.

Кроме членов УИК, на участках в общей сложности будет присутствовать и около полумиллиона наблюдателей, которых тоже планируется обеспечить масками, перчатками и санитайзерами. Об этом ранее в интервью «Известиям» сообщил руководитель рабочей группы ОП по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.