Развенчание культа личности было неполным без выноса тела бывшего вождя из Мавзолея. Партийная верхушка медлила годами: боялась народного возмущения. Но все-таки довела дело до конца. Под покровом ночи и в режиме повышенной секретности. 31 октября 1961 года тело Иосифа Сталина предали земле.

"Осиротевший" Мавзолей: как Сталина в землю закапывали 03:00

Прошедший зимой 1956 года знаменитый XX съезд партии и доклад Никиты Хрущева о Сталине как о невиданном тиране, от наследия которого необходимо отказаться, казалось бы, давал шанс стране на демократизацию и реформу политической системы. Однако яркая и страшная правда о минувшем периоде скрывала большую ложь. Так порой бывает. Для Хрущева развенчание культа личности стало ключевым элементом большой политической игры, в результате которой он сосредоточил в своих руках всю полноту власти. Он хотел предстать перед страной и партией в виде этакой невинной овечки, не замешанной в преступлениях сталинской эпохи. Но это было не так. Во времена "большой чистки" 1930-х годов этот человек горячо и активно поддерживал массовые репрессии, а многие из них и лично инициировал. Уже после смерти тирана шло планомерное и многолетнее уничтожение архивных документов и липовых дел на "врагов народа", где фигурировало имя Никиты Сергеевича. На волне антисталинизма и "оттепели" он пытался избежать суда истории. И тогда ему это удалось.

© РИА Новости / РИА Новости Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин (слева) и член ЦК Никита Хрущев в президиуме Х съезде комсомола.

Хрущев полюбился народу за массовое строительство панельных жилых домов: этот проект сопровождался большой пиар-компанией. А вот развернувшиеся с его подачи гонения на церковь, превзошедшие даже сталинские масштабы, усердно замалчивались. Для руководителя страны, обязанного своей карьерой Сталину, было крайне важно порвать эту цепочку ассоциаций, убрать главный символ с Красной площади, окончательно переписать историю, удалив из нее неудобные факты. Но как это сделать, не вызвав волну возмущения сограждан? Тело Сталина было помещено в Мавзолей по соседству с Лениным сразу после смерти вождя, в марте 1953 года. И находилось там более 8 лет: все к такому порядку вещей давно привыкли.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин Район жилой застройки на западе Москвы Фили-Мазилово (ныне Западный административный округ Москвы, район Фили-Давыдково)

Действовать решили в свойственной манере: с помощью обмана, секретности и якобы инициативы снизу. Накануне ХХII съезда партии несколько групп ленинградских рабочих выступили с письменным предложением о переносе тела. 30 октября съезд дисциплинированно признал "нецелесообразность" дальнейшего содержания саркофага с телом Сталина в Мавзолее. А уже следующей ночью под предлогом подготовки к параду 7 ноября войска оцепили Красную площадь. События развивались стремительно: на огороженном щитами участке у кремлевской стены была вырыта яма. Путь от Мавзолея к ней тоже огородили. Сталина погрузили в простой деревянный гроб, обтянутый черной и красной тканями и перенесли к месту захоронения. Солдаты быстро закопали могилу. Над ней водрузили обыкновенную мраморную плиту с именем и годами жизни бывшего могущественного "отца народов". На этом спецоперация была завершена. Началось мучительное ожидание реакции общества. Удивительное дело, но советские граждане отнеслись к перезахоронению спокойно, даже индифферентно. И это разительно отличалось от похорон Сталина, на которые пришли сотни тысяч рыдающих людей, воспринявших его смерть как личное горе. Но с того момента прошли долгие годы, а время было и остается лучшим лекарством от сильных эмоций.

Автор Сергей Ильин, Радио Sputnik