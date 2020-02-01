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Осипов, глава Забайкалья, о коронавирусе в регионе: Заболевшему гражданину Китая лучше. У него здесь жена и ребенок, они здоровы

01 февраля 2020, 15:54  •  84 • В России

- Александр Михайлович, как у вас в крае складывается обстановка - после того, как в Забайкалье обнаружен китайский гражданин, заразившийся коронавирусом?

- У нас все в порядке. Все спокойно... Потому что, с самого начала - ещё с момента появления первой информации о заболеваниях коронавирусом в Китае, мы сразу же приняли все меры предосторожности.

- Что конкретно имеется ввиду?

- У нас, как считают специалисты, правильным образом была налажена работа на границе с КНР, на пунктах пропуска - по обследованию всех тех, кто был накануне в Китае. Все граждане проходили обязательный карантин, сдавали необходимые в этом случае анализы.

- Много народу было обследовано?

- Всего - 630 человек. Коронавирус ни у кого не обнаружен, за исключением одного человека - гражданина КНР.

- Он каким образом оказался в Забайкалье? Этот гражданин - турист или работает у вас?

- Работает. У него здесь семья - жена и ребёнок.

Коронавирус в КНР
Infogram

- А у них коронавирус не обнаружен?

- Нет. Дело в том, что этот гражданин возвращался домой, к семье (в Забайкалье. - А.Г.), только-только въехал на территорию России из Китая, и сразу же попал в поле зрения медиков. Врачи провели дополнительное обследование, выявили коронавирус и поместили больного в отдельный бокс. Как говорят медики, у гражданина была легкая форма заболевания, болезнь протекала даже без температуры. Сейчас он выздоравливает.

- Как обстановка в Чите, в целом в Забайкалье?

- Все спокойно. Паники нет. Кстати, мы своим решением приостановили въезд граждан Китая на территорию Забайкальского края ещё до того, как эта мера была принята централизованно, на федеральном уровне...

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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