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Оштрафованного за клевету Навального "признали" президентом: "Снизу постучал Гозман"
21 февраля 2021, 01:00 • 68 • Политика
Оштрафованного за клевету Алексея Навального уже "признали" президентом. Сторонники блогера с восторгом описывают речь оппозиционера на суде. Витязева пошутила: "Снизу постучал Гозман".
Российский политик Леонид Гозман назвал речь Навального "президентской". Он отметил, что блогер говорил о государственных вещах вроде продолжительности жизни и образования, хотя судебное заседание было посвящено оскорблению ветерана. В итоге Гозман пришёл к выводу, что Навальный начал свою предвыборную кампанию прямо в зале суда.
Чуть ниже политик признаётся, что идеальным президентом для него является Егор Гайдар, которого многие обвиняют в высокой инфляции, падении уровня жизни и распаде производства.
Скриншот:Telegram/Юлия Витязева
Напомним, что в субботу суд признал Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Блогер оштрафован на 850 тыс. рублей.
Поводом для обращения в суд стали слова Навального, относящиеся к ролику RT в поддержку поправок в Конституцию, в котором снялся Артёменко. Блогер заявил, что все, кто снимаются в подобных материалах, являются "предателями" и "холуями". После этого против него был подан иск о клевете.
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