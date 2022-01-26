«Ошибочная смерть клиента»: инвалид намерен взыскать компенсацию с пенсионного фонда, который признал его умершим

38-летний бывший полицейский и инвалид II группы из Пермского края подал иск к Пенсионному фонду, который посчитал его умершим и заблокировал банковскую карту. В итоге мужчине не перечислили пенсию, половина которой уходит на алименты. Когда ошибку исправили, оказалось, что на счету не хватает 2 тыс. рублей. Инвалид намерен добиться моральной компенсации и возмещения недостающей суммы в суде.

38-летний Александр Трошков из города Лысьва Пермского края с 2004 года работал кинологом в полиции. В 2019 году, незадолго до увольнения со службы, он получил тяжёлую черепно-мозговую травму.

После реабилитации в декабре 2020 года Трошкову оформили инвалидность II группы. Он получает от государства пенсию в размере 14 тыс. рублей, половина которой уходит на алименты двум детям от предыдущих браков.

На оставшиеся средства мужчина покупает себе лекарства.

«Как это я умер?»

«Ему регулярно приходила пенсия 15 числа каждого месяца, а тут было уже 17 января — и денег не было. Мы думали, что задержка из-за праздников, и пока в пенсионный фонд не обращались. Но потом всё выяснилось, — рассказывает RT жена Трошкова Анна. — Мы пошли в магазин, и там выяснилось, что карта заблокирована».

© Фото из личного архива

По словам женщины, после этого они обратились в «Почта Банк», чтобы выяснить причину блокировки. Из банка им пришёл ответ, что «карта заблокирована в связи со смертью клиента» (ответ имеется в распоряжении RT).

«Мы были шокированы. Муж из-за инвалидности сейчас принимает всё близко к сердцу и тогда стоял и чуть ли не плакал: «Как это я умер?» У него потом даже приступ эпилепсии случился», — вспоминает женщина.

После этого мужчина написал заявление с просьбой разблокировать его карту в связи с «ошибочной смертью клиента».

Как сообщила RT руководитель пресс-службы «Почта Банка» Екатерина Хватова, информацию о смерти Трошкова им передал региональный пенсионный фонд.

В свою очередь, как рассказывает Анна Трошкова, в пенсионном фонде им заявили, что данные о смерти они получили из ЗАГСа.

«Мы сразу после разблокировки карты приехали в пенсионный фонд. И там они начали говорить, что им эти данные прислали из ЗАГСа и они не виноваты. Спросили про пенсию и нам пообещали всё выплатить на следующий день. Но ничего не пришло, — рассказывает Трошкова. — А муж ведь переживает, ему ещё алименты надо чем-то платить».

В итоге, по словам женщины, деньги выплатили только 21 января, но не в полном объёме: не хватало 2 тыс. рублей.

«Статус покойного»

По словам Трошковой, в пенсионном фонде так и не смогли объяснить, куда исчезли 2 тыс. рублей. В итоге она с мужем обратилась в прокуратуру и направила исковое заявление в суд с просьбой компенсировать моральный вред и перечислить недостающую сумму.

© Фото из личного архива

Согласно исковому заявлению (имеется в распоряжении RT), Трошков просит суд взыскать с пенсионного фонда недостающие 2 тыс. рублей и моральную компенсацию в размере 100 тыс. рублей.

«Пенсионный фонд лишил меня пенсии, а моих несовершеннолетних детей алиментов, тем самым причинил мне материальную проблему на жизнесуществование», — пишет в иске Трошков.

Также он указывает, что «статус покойного» вызвал у него ухудшение самочувствия и состояния здоровья, после чего ему потребовались дорогостоящие лекарства.

Исковое заявление направлено в Лысьвенский городской суд Пермского края.

В свою очередь, в пресс-службе Пенсионного фонда России по Пермскому краю RT сообщили, что после получения ошибочной информации о закрытии пенсионного выплатного дела жителя города Лысьвы была проведена проверка.

«В результате проверки установлено, что специалист клиентской службы в г. Лысьве допустила ошибку при занесении информации о смерти однофамильца пенсионера. Данная ошибка не является системной. Причиной её возникновения является человеческий фактор, который обусловлен высокой загруженностью специалистов, в том числе и в связи с необходимостью проведения массового перерасчёта пенсий в конце года. На данный момент информация в программном комплексе приведена в соответствие», — сообщили RT в пресс-службе.

В пенсионном фонде заверили, что пенсионеру и его супруге были принесены устные и письменные извинения. Кроме того, в пресс-службе пояснили, что мужчине была выплачена пенсия в полном объёме.

«По первоначальным данным, поступившим от МСЭ Пермского края, пенсионер был признан инвалидом только с 11 января 2022 года. Поэтому и выплата пенсии, а также ЕДВ произведена лишь с данного периода с учётом удержаний и в пределах выплатного месяца. В дальнейшем от МСЭ поступила уточнённая дата продления инвалидности. И сейчас пенсионеру сделана доплата к пенсии и ЕДВ, начиная с 1 января 2022 года. К виновным лицам, допустившим нарушение, применены меры дисциплинарного воздействия», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, после случившейся ситуации специалисты ПФР подразделений были направлены на профессиональное обучение и стажировки.