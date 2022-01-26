Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров устал. Это приговор
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: &quo...
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США до...
Главная / В России

«Ошибочная смерть клиента»: инвалид намерен взыскать компенсацию с пенсионного фонда, который признал его умершим

26 января 2022, 17:20  •  91 • В России
38-летний бывший полицейский и инвалид II группы из Пермского края подал иск к Пенсионному фонду, который посчитал его умершим и заблокировал банковскую карту. В итоге мужчине не перечислили пенсию, половина которой уходит на алименты. Когда ошибку исправили, оказалось, что на счету не хватает 2 тыс. рублей. Инвалид намерен добиться моральной компенсации и возмещения недостающей суммы в суде.
 
© Фото из личного архива
 

38-летний Александр Трошков из города Лысьва Пермского края с 2004 года работал кинологом в полиции. В 2019 году, незадолго до увольнения со службы, он получил тяжёлую черепно-мозговую травму.  

После реабилитации в декабре 2020 года Трошкову оформили инвалидность II группы. Он получает от государства пенсию в размере 14 тыс. рублей, половина которой уходит на алименты двум детям от предыдущих браков.

На оставшиеся средства мужчина покупает себе лекарства. 

«Как это я умер?»

«Ему регулярно приходила пенсия 15 числа каждого месяца, а тут было уже 17 января — и денег не было. Мы думали, что задержка из-за праздников, и пока в пенсионный фонд не обращались. Но потом всё выяснилось, — рассказывает RT жена Трошкова Анна. — Мы пошли в магазин, и там выяснилось, что карта заблокирована».

  • © Фото из личного архива

По словам женщины, после этого они обратились в «Почта Банк», чтобы выяснить причину блокировки. Из банка им пришёл ответ, что «карта заблокирована в связи со смертью клиента» (ответ имеется в распоряжении RT).

«Мы были шокированы. Муж из-за инвалидности сейчас принимает всё близко к сердцу и тогда стоял и чуть ли не плакал: «Как это я умер?» У него потом даже приступ эпилепсии случился», — вспоминает женщина.

После этого мужчина написал заявление с просьбой разблокировать его карту в связи с «ошибочной смертью клиента».

Как сообщила RT руководитель пресс-службы «Почта Банка» Екатерина Хватова, информацию о смерти Трошкова им передал региональный пенсионный фонд. 

В свою очередь, как рассказывает Анна Трошкова, в пенсионном фонде им заявили, что данные о смерти они получили из ЗАГСа.

«Мы сразу после разблокировки карты приехали в пенсионный фонд. И там они начали говорить, что им эти данные прислали из ЗАГСа и они не виноваты. Спросили про пенсию и нам пообещали всё выплатить на следующий день. Но ничего не пришло, — рассказывает Трошкова. — А муж ведь переживает, ему ещё алименты надо чем-то платить».

В итоге, по словам женщины, деньги выплатили только 21 января, но не в полном объёме: не хватало 2 тыс. рублей.

«Статус покойного»

По словам Трошковой, в пенсионном фонде так и не смогли объяснить, куда исчезли 2 тыс. рублей. В итоге она с мужем обратилась в прокуратуру и направила исковое заявление в суд с просьбой компенсировать моральный вред и перечислить недостающую сумму.

  • © Фото из личного архива

Согласно исковому заявлению (имеется в распоряжении RT), Трошков просит суд взыскать с пенсионного фонда недостающие 2 тыс. рублей и моральную компенсацию в размере 100 тыс. рублей.

«Пенсионный фонд лишил меня пенсии, а моих несовершеннолетних детей алиментов, тем самым причинил мне материальную проблему на жизнесуществование», — пишет в иске Трошков.

Также он указывает, что «статус покойного» вызвал у него ухудшение самочувствия и состояния здоровья, после чего ему потребовались дорогостоящие лекарства.

Исковое заявление направлено в Лысьвенский городской суд Пермского края.

В свою очередь, в пресс-службе Пенсионного фонда России по Пермскому краю RT сообщили, что после получения ошибочной информации о закрытии пенсионного выплатного дела жителя города Лысьвы была проведена проверка.

«В результате проверки установлено, что специалист клиентской службы в г. Лысьве допустила ошибку при занесении информации о смерти однофамильца пенсионера. Данная ошибка не является системной. Причиной её возникновения является человеческий фактор, который обусловлен высокой загруженностью специалистов, в том числе и в связи с необходимостью проведения массового перерасчёта пенсий в конце года. На данный момент информация в программном комплексе приведена в соответствие», — сообщили RT в пресс-службе.

В пенсионном фонде заверили, что пенсионеру и его супруге были принесены устные и письменные извинения. Кроме того, в пресс-службе пояснили, что мужчине была выплачена пенсия в полном объёме.

«По первоначальным данным, поступившим от МСЭ Пермского края, пенсионер был признан инвалидом только с 11 января 2022 года. Поэтому и выплата пенсии, а также ЕДВ произведена лишь с данного периода с учётом удержаний и в пределах выплатного месяца. В дальнейшем от МСЭ поступила уточнённая дата продления инвалидности. И сейчас пенсионеру сделана доплата к пенсии и ЕДВ, начиная с 1 января 2022 года. К виновным лицам, допустившим нарушение, применены меры дисциплинарного воздействия», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, после случившейся ситуации специалисты ПФР подразделений были направлены на профессиональное обучение и стажировки.  

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



91
Источник
Похожие новости
24 января 2022, 15:10
«14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего парня»: что известно об убийстве семьи в Омской области
25 января 2022, 17:25
Самодельная купель: СК возбудил уголовное дело по факту гибели женщины в проруби в Ленобласти
26 января 2022, 07:25
Убойный калибр: как автоматические гранатомёты «Балкан» усилят российские войска
25 января 2022, 16:15
«Было ожидаемым»: Росфинмониторинг внёс Навального в список террористов и экстремистов
23 января 2022, 22:50
«Проблема не получает должного внимания»: в СК призвали доработать законодательство из-за нападений бродячих собак
23 января 2022, 18:45
Совещания в дистанционном режиме: Мишустин поручил перевести сотрудников органов власти на удалёнку
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 января 2022, 09:40
Миллиардные вложения Украины в добычу газа дали ошеломляющий результат
24 января 2022, 10:35
Все города построили русские: Казахам бросили вызов
25 января 2022, 07:00
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: "Очередной блеф?"
19 января 2022, 18:00
Время США закончилось. Названо три способа усмирить воинственную Америку
25 января 2022, 11:05
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
24 января 2022, 12:20
"Скажу цинично": Михеев не оставил Украине ни шанса на выживание
22 января 2022, 10:45
Медведи и шакалы захватывают Прибалтику
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.