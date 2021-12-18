Ошибочка вышла: "Северный поток - 2" застрял на "unbundling"

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек полагает, что проект "Северный поток - 2" был геополитической ошибкой Германии. Немецкий чиновник также напомнил о том, что трубопровод должен удовлетворять правилу так называемого анбандлинга (unbundling), а этого условия не выполнено.

Последние заявления из Германии о проекте "Северный поток - 2" звучат всё более абсурдно, а сертификация газопровода откровенно затягивается. Сначала немецкий регулятор отказался давать зелёный свет трубопроводу раньше второго полугодия 2022 года, теперь проект "Северный поток - 2" и вовсе посчитали "геополитической ошибкой" Германии.

Об этом, в частности, в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек. Поясняя свою точку зрения, министр заявил, что, мол, "все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против него".

Хабек отметил, что хоть газопровод и построен, но пока остаётся не решённым вопрос о его работе. Министр пояснил, что для этого требуется принять решение "в соответствии с европейским и национальным законодательством".

В частности, вице-канцлер ФРГ обратил внимание на тот факт, что трубопровод должен удовлетворять правилу так называемого анбандлинга (unbundling), или разделения компаний. Суть проста: те компании, что непосредственно добывают ресурс, транспортировать их не имеют права. По словам Хабека, именно это условие пока и не выполнено.