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Ошибочка вышла: "Северный поток - 2" застрял на "unbundling"

18 декабря 2021, 16:20  •  181 • Политика
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек полагает, что проект "Северный поток - 2" был геополитической ошибкой Германии. Немецкий чиновник также напомнил о том, что трубопровод должен удовлетворять правилу так называемого анбандлинга (unbundling), а этого условия не выполнено.
Последние заявления из Германии о проекте "Северный поток - 2" звучат всё более абсурдно, а сертификация газопровода откровенно затягивается. Сначала немецкий регулятор отказался давать зелёный свет трубопроводу раньше второго полугодия 2022 года, теперь проект "Северный поток - 2" и вовсе посчитали "геополитической ошибкой" Германии.
Об этом, в частности, в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек. Поясняя свою точку зрения, министр заявил, что, мол, "все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против него".
Хабек отметил, что хоть газопровод и построен, но пока остаётся не решённым вопрос о его работе. Министр пояснил, что для этого требуется принять решение "в соответствии с европейским и национальным законодательством".
В частности, вице-канцлер ФРГ обратил внимание на тот факт, что трубопровод должен удовлетворять правилу так называемого анбандлинга (unbundling), или разделения компаний. Суть проста: те компании, что непосредственно добывают ресурс, транспортировать их не имеют права. По словам Хабека, именно это условие пока и не выполнено.

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