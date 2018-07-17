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Ошибочка вышла
17 июля 2018, 14:09 • 201 • Карикатуры
Сотрудники телеканала Эспрессо опубликовали в Twitter анонс новости о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, в которой назвали российского лидера "президентом Украины". При этом в самой статье ошибка была исправлена.
© Виталий Подвицкий
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