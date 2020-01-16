Ошибки правительства Медведева, которые нельзя повторить

Автор:

Степанов Александр

Демография: страна вымирает

Индикатор социально-экономической политики — это демографическая ситуация. А у нас с ней всё очень сложно. По сведениям Росстата, опубликовавшего прогноз динамики населения на ближайшие 16 лет, при базовом сценарии численность жителей России к 2036 году вырастет на 3 млн, а при негативном — сократится на 15,7 млн.

«Что бы ни случилось, как бы хорошо мы ни жили, какой бы эффективной ни была социально-экономическая политика, население России лишь немногим превысит 150 миллионов человек, — отмечал ведущий авторской программы на телеканале "Царьград", экономист Михаил Делягин. — Почему эти оптимальные демографические процессы вдруг возникнут, каким образом, под воздействием чего — при уничтожении здравоохранения и разрушении социальной сферы в целом — вырастет продолжительность жизни, непонятно. Я не считаю этот прогноз реалистичным при нашей сегодняшней политике, но он есть».

При этом, по мнению эксперта, негативный вариант — сокращение численности населения России до 134,3 миллиона человек за 16 лет — наиболее вероятен.

И это, как считает Делягин, как раз и есть цена нынешней социальной политики, её продолжение означает уничтожение страны: демографические последствия либеральных реформ под руководством Дмитрия Медведева даже превышают демографические последствия гитлеровского нашествия.

«Детская смертность у нас — девять случаев на тысячу рождённых, тогда как в странах Евросоюза — три. В России на 100 браков приходится 63 развода, а в Германии — 38, — обращал внимание другой обозреватель и ведущий Царьграда Юрий Пронько. — Все эти цифры говорят только об одном: Россия стремительно вымирает. Очевидно, что необходимы радикальные решения, которые бы позволили выбраться нашему государству из смертельной западни. И здесь требуется воля всего российского общества».

По сведениям Росстата, опубликовавшего прогноз динамики населения на ближайшие 16 лет, при базовом сценарии численность жителей России к 2036 году вырастет на 3 млн, а при негативном — сократится на 15,7 млн. Фото: Sasa Dzambic Photography / Shutterstock.com

Например, напомнил он, Всемирный Русский Народный Собор уже разработал стратегию по народосбережению России до 2050 года. Как заявил замглавы ВРНС Константин Малофеев, стратегия получила от министерств федерального правительства шесть положительных отзывов. И было только одно отрицательное заключение — от Минфина! А почему? Потому что разработанная ВРНС стратегия предусматривает списание ипотеки на 50% после рождения второго ребёнка и на 75% — после третьего. А если в семье появляется на свет четвёртый, ипотека будет списана в ноль.

Но правительству, которое ушло в отставку, это, видимо, казалось какой-то излишней щедростью по отношению к собственному народу.

Здравоохранение: без мата говорить невозможно

С тем, что со здравоохранением в России большая беда, соглашались все, в том числе и в команде Дмитрия Медведева. Однако же положение дел менялось, по большей части в худшую сторону.

В России просто уничтожают здравоохранение, — отмечал Делягин в очередной своей передаче. — Президент даже признал, что у нас абсолютно средневековые по сути своей фельдшерско-акушерские пункты, где нет врачей. Даже программа их строительства провалена к чёртовой матери, а там, где они есть, там, где их всё-таки построили, нет медицинского персонала.

Количество больниц сократилось вдвое, но, к счастью, эти «преобразования» удалось, по крайней мере, замедлить.

Яркий пример тому — Санкт-Петербург, где в очереди за инсулином выстраиваются сейчас так же, как в блокаду за хлебом. Экономист считает, проблема в том, что за ошибки у нас не наказывают, а государственная политика по-прежнему направлена на то, чтобы жить в России стало невозможно.

«Если мы сравниваем состояние здравоохранения России даже с какой-нибудь несчастной Польшей... Простите, без мата про это говорить нельзя. Потому что здравоохранение России последовательно уничтожается, последовательно превращается в здравозахоронение, — уверен эксперт. — Такое ощущение, что это реальная цель государства. А с другой стороны, вся сфера здравоохранения нацелена на то, чтобы не исцелить больного, она перенацелена на то, чтобы выжать из него максимум денег».

Получилось в итоге, по его словам, объединить все недостатки бесплатной медицины со всеми пороками платной, при этом уничтожив медицинское здравоохранение. И говорить о том, что в этом провале виноваты регионы, просто наивно, ведь политику определяет центр, который, собственно, и навязывает её губерниям: нарушишь указания — лишишься трансфертов из федерального бюджета.

С тем, что со здравоохранением в России большая беда, соглашались все, в том числе и в команде Дмитрия Медведева. Однако же положение дел менялось, по большей части в худшую сторону. Фото: Анатолий Медведь / ТАСС

«Ключевой провал уходящего 2019 года — так называемая реформа российского здравоохранения, которая свелась к тотальной оптимизации, закрытию медучреждений и массовым акциям протеста врачей. Чиновники своими, мягко говоря, непродуманными решениями нанесли отечественной медицине такой удар, который может иметь далеко идущие последствия», — считает в свою очередь обозреватель Царьграда Юрий Пронько.

Врачам, объясняет он, рассказывают про рост их благосостояния, а по факту одно из важнейших социальных направлений развития страны находится в ситуации хронического кризиса. Массовые увольнения медиков шли в больницах и поликлиниках весь прошлый год: не имея ресурсов на то, чтобы подтянуть зарплаты к заявленным уровням, руководство регионов распределило тот же размер фонда оплаты труда между меньшим количеством медперсонала. В целом по стране под сокращение попали около 35% младших медработников, но чиновники продолжают рапортовать о росте зарплат.

Доходы населения: половине страны хватает денег только на еду и одежду

И это официальные данные. В реальности, надо полагать, ситуация ещё печальнее: 49,4% семей имеют средства только на покупку еды и одежды, ещё 14,1% буквально выживают, поскольку могут покупать лишь продукты питания.

К тому же это вновь отсыл к демографии, причём чем больше детей в семье, тем тяжелее выжить. 12,8% семей, где есть только один ребёнок, поставлены на грань выживания (им доступны траты лишь на питание). Если двое — то уже 15,8%, а там, где трое, — порядка 20%.

Премьер Дмитрий Медведев тем временем успокаивал. «Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас всё в порядке: увеличивается объём промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России находятся на очень хорошем уровне», — говорил он.

И то верно, чего уж тут плохого — почти 20 млн жителей России получают ниже прожиточного минимума, то есть находятся за чертой бедности.

Чем больше детей в семье, тем тяжелее выжить. 12,8% семей, где есть только один ребёнок, поставлены на грань выживания (им доступны траты лишь на питание). Фото: Jonas Petrovas / Shutterstock.com

«Процесс, который сейчас наблюдается в России, иначе как латиноамериканизацией не назовёшь. Верхушка олигархата не просто богатеет, а получает сверхдоходы — их совокупное состояние с начала 2019 года выросло больше чем на $35,5 млрд. При этом 21 млн российских граждан не живут, а существуют в тотальной нищете, у половины страны доходы ниже 20 тыс. рублей, а у 75% семей вообще нет сбережений. Как это ни печально, но происходящее в России — прямой путь к социальному взрыву», — предупреждал в программе «Сухой остаток» Юрий Пронько.

Финансовая политика: Россия поддерживает тех, кто на неё давит санкциями

Россия живёт в условиях западных санкций, а деньги хранит... у тех, кто эти экономические блокировки вводил.

«Более $206 млрд, принадлежащих России, вложены в гособязательства иностранных государств, — приводил в своей программе "Сухой остаток" совершенно потрясающие данные финансовой политики кабмина обозреватель Царьграда Юрий Пронько. — $147,5 млрд российский ЦБ разместил на счетах в зарубежных центральных и коммерческих банках. В негосударственных бумагах — свыше $36 млрд российских денег. Инвестиции в золото на этом фоне составили почти $99 млрд».

Что это означает? А то, что за наш счёт российское правительство и ЦБ, резюмировал Пронько, поддерживают иностранные государства и частные компании: они не инвестируют эти колоссальные суммы в нашу страну, а методично выводят их за её пределы.

«Простите, но это какой-то паноптикум! Российскому обывателю с "голубых экранов" рассказывают про коварство Запада, а в это время наш ЦБ выводит деньги в юрисдикции якобы вражеских стран. Более того, Банк России вновь нарастил долю американского доллара в структуре своих резервов», — отмечал он.

Пенсионная реформа: сильнейший удар по народу

Преобразования в пенсионной системе стали одним из самых сильных событий со знаком минус в период правительства Дмитрия Медведева: акции протеста, петиции, подрыв доверия к власти в целом и рост недовольства — вот результаты этих действий.

«Государство обязано обеспечить наращение пенсий, соблюдение пенсионных обязательств, причём равноправие в области пенсионного законодательства, — подчёркивал в интервью Царьграду доктор экономических наук, профессор Института экономики РАН Олег Сухарев. — Ведь у нас и назначение пенсий неравноправное. Многие люди обделены, при равном стаже не получают равнозначные пенсии, от этого у нас существует неравенство по пенсиям. Причём, кстати говоря, если брать бюрократию и депутатов, то у депутатов в среднем значительно выше пенсия, чем, например, у профессорско-преподавательского состава, иногда в разы. И такие вещи недопустимы».

Впрочем, в планах-то были и другие действия: правительству отчего-то казалось, что работающие пенсионеры живут вполне неплохо, поэтому для получения достойного содержания на заслуженном отдыхе им будет несложно потрудиться ещё лет 10.

Правительству отчего-то казалось, что работающие пенсионеры живут вполне неплохо, поэтому для получения достойного содержания на заслуженном отдыхе им будет несложно потрудиться ещё лет 10. Фото: linavita / Shutterstock.com

«Правительство России бесцеремонно экономит на содержании своих пожилых граждан. Расчёты показывают, что через пять лет благодаря так называемой пенсионной реформе экономия бюджета на выплатах пенсий составит до 850 млрд рублей в год. Экономия на тех, кто всю жизнь трудился на благо своей Родины, — откровенная подлость. Наши пенсионеры заработали достойную старость, но государство в лице главы ПФР так не считает: поработайте-ка ещё с десяток лет, и тогда, может быть, но не факт, мы назначим вам приемлемый уровень достатка. А то, что многие могут вообще не дожить до этого "светлого будущего", по большому счёту этих деятелей волнует мало», — отмечал Юрий Пронько.

Налоговая политика: население и бизнес превратились в рабов

Странная история: Россия получает триллионы рублей в виде налогов от граждан и бизнеса, но значительная часть этих средств не расходуется, а снижать поборы правительство упрямо отказывается.

«Налоговые поступления в консолидированный бюджет страны за десять месяцев увеличились на 7,9% и достигли почти 19 трлн рублей, — констатировал Юрий Пронько. — Основной вклад в этот рост внесли три ключевых налога: поступления по НДС выросли до 3,5 трлн рублей, по налогу на прибыль — до 4 трлн, НДФЛ — до 3,1 трлн».

Но парадоксальная ситуация: сотни миллиардов не расходуются, переходя невостребованными остатками на следующий год, при этом они всё время лежат на счетах в так называемых системообразующих банках, куда их размещает федеральное казначейство. А Минфин с лёгкостью снова и снова увеличивал фискальную нагрузку, хотя в России и так очень высокая совокупная ставка налогов на труд: 36,4% от коммерческой прибыли предприятия среднего размера.

А иногда получалось откровенное надувательство: ну вот, скажем, когда в 2017-м, приводил пример Пронько, Минфин предлагал провести так называемый налоговый манёвр — повысить НДС с 18 до 22% и одновременно снизить ставку страховых взносов с 30 до 22%, чтобы сократить налоги на труд и мотивировать работодателей уходить от зарплат в конвертах. Но впоследствии от этой идеи отказались, ограничившись повышением НДС.

Уровень доверия: правительство скатилось до состояния банкротства

И, конечно, важнейший индикатор деятельности любой государственной структуры — уровень доверия к нему.

Так вот, к концу прошлого года, по выражению Юрия Пронько, правительство Медведева скатилось до состояния банкротства.

«Его политика привела российскую экономику в режим затяжной стагнации, когда бизнес сидит на кэше и не инвестирует, когда доходы населения падают, а социальное расслоение приобрело чудовищные размеры. Можно сколько угодно ссылаться на данные Росстата, но людей не обманешь. Рейтинг доверия к нынешнему правительству России — на самых низких уровнях», — констатировал Пронько.

По данным ВЦИОМ, практически половина граждан не одобряют работу кабинета министров. Очевидно, что популярность власти подкосила целая серия непродуманных решений. Почти 46% наших соотечественников отказывают в доверии правительству, 47% не доверяют лично премьеру Дмитрию Медведеву.

А причина обвала рейтинга власти в том, что обычные люди не могут не замечать, как существенно снизилось их благополучие и рухнула покупательная способность.

Граждане страны не простили правительству повышения пенсионного возраста и роста налогов, но самое главное — того, что оно напрочь убило уверенность людей в завтрашнем дне. Опасность нынешней ситуации в том, что любой внешний шок может привести к непредсказуемым последствиям,

— предполагал обозреватель Царьграда.

Вероятно, это же поняли окончательно и в администрации президента. Результат — кабмин ушёл в отставку.