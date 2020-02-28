Ошибки Эрдогана обернулись 30 гробами: Баранец заявил о забытых обещаниях президента Турции

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец назвал ошибки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые привели не просто к обострению в Идлибе, но и прямому противостоянию и даже атакам на самолёты ВКС России. В конечном счёте оказалось, что при прорыве в Идлибе среди боевиков были турецкие военные. Несколько десятков турок погибли, когда Сирия открыла ответный огонь. На все детали инцидента указали представители Минобороны России, подчеркнув, что, согласно официальной информации, турецких военных в обозначенной зоне не было. Так значит, Эрдоган ведёт двойную игру?

Баранец в первые же секунды своего комментария отметил: "Ситуация действительно обостряется". Впрочем, добавил он, это и так очевидно - в свете последних событий. И для обострения есть причины, более того, эти причины - следствие ошибок Эрдогана.

"Турецкие военные, и конкретно Реджеп Эрдоган, работают на обострение ситуации. Почему я так говорю? Я говорю так потому, что, в соответствии с сочинским меморандумом, турецкие войска могли контролировать сирийскую территорию, как я уже говорил, на глубину до 30 километров. Это чёрным по белому прописано. И вот, когда сирийская авиационная разведка недавно прошлась над Идлибом, она увидела, что турецкие колонны бронетанковые - танки, БТР, они вторглись на территорию Сирии уже от 90 до 120 километров, что, естественно, является грубейшим нарушением сочинского меморандума. Это раз. Эрдоган на это плюет. Более того, Турция на протяжении последнего года активнейшим образом вооружала - внимание, вооружала! - в том числе и тяжёлыми системами, вот этих, скажем так, сирийских экстремистов. А по сути это бандитские формирования".

Например, одно из таких крупных формирований, действующих на грани терроризма, скрывается под флагом Сирийской свободной армии, уверен Баранец.

"Это те же бандиты, только они идут под другим, скажем так, флагом. Маскируются. И вот в рядах вот этих самых бандитов сирийская авиационная разведка обнаружила колонны, помогавшие в наступлении на сирийскую правительственную армию, - это турецкие колонны, как выяснится позже. Внимание! И здесь можно делать очевидный вывод. Сегодня мы вынуждены говорить о турецкой армии как о террористической. Если хотите, это часть вот этого терроризма, с которым борются законные вооружённые силы Сирии, которым помогает Россия. По этим колоннам были нанесены и авиационный, и артиллерийский удары. И мы знаем, что господину Эрдогану надо готовить больше 30 гробов для военных, которых он сам отправил на смерть".