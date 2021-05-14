Ошибки 45-го президента США Дональда Трампа будут ощущаться еще долго

Наконец-то можно с уверенностью говорить о том, что Дональд Трамп покинул Белый дом, хотя и неохотно. История, возможно, назовет Трампа влиятельным президентом, поскольку он изменил политику США, и мир сильно изменился. Но он также будет считаться одним из худших, если не самым худшим из президентов.

Правда, кое-что полезного Дональд Трамп сделал. Внутри страны он лоббировал снижение слишком высокой ставки корпоративного налога и ослабление некоторых излишне обременительных правил, которые, по-видимому, способствовали устойчивому экономическому росту. Во внешней политике он заслуживает похвалы за то, что продвинул политику США в отношении все более репрессивного, мощного и напористого Китая.

Переговоры по новому торговому пакту с Мексикой и Канадой, а затем принуждение Конгресса одобрить его также значительное достижение, даже если прогресс по сравнению с Североамериканским соглашением о свободной торговле (НАФТА) оказался скромным, а важные детали нового договора взяты из текста гораздо более крупного Транстихоокеанского партнерства, который Трамп неразумно отверг. Соединенные Штаты также сыграли важную роль в нормализации отношений между Израилем и некоторыми из его арабских соседей, несмотря на их неспособность добиться прогресса в палестинском вопросе.

Но эти и любые другие достижения ничтожны по сравнению с ошибками. В особенности выделяются три. Во-первых, это ущерб, который Дональд Трамп нанес американской демократии. События 6 января 2021 года, когда толпа его сторонников осадила и оккупировала Капитолий, стали кульминацией усилий президента по демонизации СМИ, нарушению установленных норм, пропаганде лжи, сомнению в авторитете судов и неприятию результатов президентских выборов, прошедших все серьезные испытания на легитимность.

Подстрекательство к незаконной деятельности и насилию стало последней каплей. Безусловно, не вся вина здесь лежит на Трампе, потому что никто не заставлял стольких республиканских чиновников последовать его примеру в попытках подорвать легитимность победы избранного президента Джо Байдена. Те, кто помог Трампу своей политической и финансовой поддержкой, разделяют ответственность за его постоянные атаки на нормы, которые имеют решающее значение для функционирования любой демократической системы. Тем не менее, что отличает этот инцидент американского популизма от предыдущих эпизодов, так это то, что он был спроектирован из Овального кабинета, а не извне.

Вторая определяющая проблема - Covid-19. Вспышка и последующее распространение коронавируса стали провалом Китая, но неумелая и неадекватная реакция Трампа объясняет, почему к тому времени, когда он покинул свой пост, от этой болезни умерло 400000 американцев. Ошибочный ответ США также привел к исчезновению миллионов рабочих мест и предприятий (некоторых навсегда), к проблемам миллионов студентов, а также к утрате уважения к Америке во всем мире.

Администрация Трампа могла и должна была многое сделать для борьбы с коронавирусом. Хотя он заслуживает похвалы за свою роль в ускорении разработки вакцин против Covid-19, это достижение во многом подорвано неспособностью организовать их эффективную доставку. Администрация также не представила последовательных сообщений о необходимости использования масок для лица, не обеспечила наличие у медицинского персонала соответствующего защитного снаряжения и не предоставила существенной федеральной поддержки для разработки эффективных и действенных тестов.

Контраст с относительно успешными ответными мерами Тайваня, Австралии, Новой Зеландии, Германии, Вьетнама и Китая подчеркивает, что вспышка вируса необязательно должна приводить к пандемии, и уж тем более к пандемии такого масштаба, как в США. По иронии судьбы Трамп, по-видимому, опасался, что приоритетность борьбы с Covid-19 ослабит экономику и снизит его шансы на переизбрание, хотя на самом деле именно его неспособность принять вызов, вероятно, заставила его покинуть пост.

Третьей неудачей, определяющей наследие Трампа, стала внешняя политика, которая подорвала позиции Америки. Частично этот результат объясняется причинами, описанными выше: его атакой на демократию и неспособностью эффективно бороться с Covid-19.

Но внешняя политика Трампа провалилась и по своей собственной причине. Северная Корея увеличила свой ядерный арсенал и создала больше ракет хорошего качества, несмотря на личную дипломатию Трампа с Ким Чен Ыном. Иран сократил время, необходимое для разработки ядерного оружия после одностороннего выхода администрации Трампа из ядерного пакта 2015 года. Диктатура Венесуэлы более укоренилась, а Россия, Сирия и Иран усилили свое влияние на Ближнем Востоке после того, как Америка вывела войска и поддержала местных партнеров.

В более широком смысле выход США из международных соглашений и институтов стал отличительной чертой внешней политики Трампа, равно как и его критика европейских и азиатских союзников Америки, дружелюбие с авторитарными лидерами и игнорирование нарушений прав человека. В конечном итоге влияние США на мировой арене снизилось.

Трамп унаследовал союзы и институты, какими бы несовершенными они ни были, они в течение 75 лет создавали контекст, в котором удалось избежать конфликта между великими державами, укрепилась демократия и повысилось благосостояние и уровень жизни. Приняв смесь национализма, односторонности и изоляционизма «Америка прежде всего», Трамп сделал все, что мог, чтобы разрушить многие из этих отношений и договоренностей, не оставя вместо них ничего лучшего.

В ближайшее время исправить это будет сложно - если вообще возможно. Трамп больше не будет президентом, но останется влиятельным в Республиканской партии и в стране. В то время как в мире царил беспорядок, а влияние США уже снижалось, Трамп резко ускорил обе тенденции. Суть в том, что он передал страну и мир в гораздо худшем состоянии, чем он унаследовал. Это его печальное наследие.