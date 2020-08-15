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Ошибка Зеленского сыграла важную роль в деле "33 богатырей": "С ним Батьке уже не о чем говорить"
15 августа 2020, 12:50 • 362 • Политика
Ошибка президента Украины Владимира Зеленского сыграла важную роль в деле "33-х богатырей". "С ним Батьке уже не о чем говорить", считает эксперт.
Известный политолог, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов заявил, что его прогноз по задержанным в Минске гражданам РФ в итоге сбылся. Президент Белоруссии Александр Лукашенко действительно передал всех задержанных Москве после завершения выборов.
Скриншот:Telegram/KamranLeaks
В пятницу стало известно, что власти Белоруссии освободили граждан РФ, которые были задержаны в Минске незадолго до выборов. Генпрокуратура РФ этот факт уже подтвердила. Таким образом так называемое дело "33-х богатырей" оказалось закрыто.
Напомним, что речь идёт о гражданах России, которых белорусские СМИ назвали "наёмниками "ЧВК Вагнера". Следствие тогда обвинило их в попытке устроить массовые беспорядки. Москва в свою очередь заверила Минск, что "наёмники" на самом деле являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые направлялись в другую страну через Белоруссию.
Позже было проведено журналистское расследование, благодаря которому в деле "33-х богатырей" появился новый поворот. Выяснилось, что арест граждан России с самого начала был частью спецоперации СБУ. С одной стороны, украинские спецслужбы рассчитывали рассорить Москву и Минск, с другой - добиться депортации в Киев "наёмников", которые якобы воевали в Донбассе против украинской армии.
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