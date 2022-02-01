Ошибка вышла: что США получили от России

Замглавы МИД РФ Александр Грушко опроверг заявление США о том, что российская сторона передала Вашингтону письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Послание министра иностранных дел Сергея Лаврова западные коллеги не так поняли. Подробности — в материале «Известий».

Что Лавров написал Блинкену

— Это сообщение не соответствует действительности, — сообщил Грушко агентству «РИА Новости».

По его словам, «на это послание ответа с Запада нет ни от кого».

— Поэтому представлять дело так, что мы что-то в письменном виде им направили в порядке реакции, неправильно, — добавил замглавы МИД.

Россия, по его словам, еще готовит «сводный» ответ США и НАТО. Он подтвердил, что министр иностранных дел Сергей Лавров отправил послание западным коллегам, в частности госсекретарю Энтони Блинкену. Однако это не был ответ как таковой. Сообщение касалось понимания принципа неделимости безопасности.

Почему Госдеп сообщил о получении ответа от России

Ранее газета Washington Post со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщила, что Соединенные Штаты получили от России ответ на направленные ранее Вашингтоном предложения по гарантиям безопасности.

«Мы можем подтвердить, что мы получили письменный ответ от России», — приводит издание слова чиновника.

Он подчеркнул, что США по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжат тесные консультации со своими союзниками и партнерами, включая Украину.

«Было бы непродуктивно вести публичные переговоры, поэтому мы оставим на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ», — заявил представитель Госдепа.

Чего Вашингтон ждет от Москвы

Накануне официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил: Соединенные Штаты ожидают, что глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем Энтони Блинкеном передаст реакцию Москвы на ответы Вашингтона по гарантиям безопасности.

— Посмотрим, что министр иностранных дел [РФ Сергей Лавров] изложит в плане официальной позиции или первоначальной реакции со стороны Кремля на наш письменный ответ. Потому-то госсекретарь и ведет эти переговоры, чтобы услышать первоначальную реакцию, поделиться нашими обеспокоенностями, продолжить обсуждение вопросов, по которым может быть потенциал для прогресса с обеих сторон», — сказал он в ходе брифинга.

В Белом доме считают, что ключевым моментом станет то, как российский президент Владимир Путин рассматривает американский ответ на предложения России в сфере безопасности.

— С российской стороны есть только один человек, решающий, что делает или не делает Москва. Его реакция и его ответ для нас важны больше всего, — подчеркнул американский дипломат.

Когда ожидаются переговоры Блинкена и Лаврова

О том, что новые переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоятся, возможно, на этой неделе, сообщила в воскресенье, 30 января, заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд в эфире телеканала CBS.

— Мы видели некоторые знаки того, что россияне заинтересованы во взаимодействии по этим предложениям, в том числе учитывая тот факт, что госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров, вероятно, поговорят на предстоящей неделе, — заявила Нуланд.

Что требует Россия

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из них следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Как проходят переговоры о гарантиях безопасности

Переговоры о гарантиях безопасности стартовали в январе 2020-го и прошли в три этапа. Первый раунд состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

21 января состоялась встреча Лаврова и Блинкена. По итогам переговоров российский министр сообщил, что США согласились предоставить письменные ответы на предложения РФ. Он добавил, что американские коллеги в ходе встречи «попытались опять поставить во главу угла проблемы на границе РФ и Украины».

— Это уже стало таким заклинанием. Но подчеркну еще раз: в конечном итоге завершили мы договоренностью о том, что нам будут на следующей неделе представлены письменные ответы на все наши предложения, — заключил он.

26 января посол США Джон Салливан передал Москве ответы Вашингтона. Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы к сотрудничеству и коммуникации с РФ.

27 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не спешат с заключениями по ответу США. Он также подчеркнул, что нельзя сказать, что соображения Москвы были учтены или «была продемонстрирована готовность учитывать нашу озабоченность».