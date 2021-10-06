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Ошибка стратегического значения: глава Польши попросил НАТО реагировать на "Северный поток — 2"

06 октября 2021, 03:30  •  52 • Политика
Президент Польши Анджей Дуда назвал газопровод "Северный поток — 2" стратегическим шантажом со стороны России и призвал НАТО вмешаться в ситуацию.
Польский президент Анджей Дуда назвал запуск "Северного потока — 2" стратегической ошибкой "для всего трансатлантического сообщества". Он попросил представителей НАТО и ЕС задуматься о противостоянии "вызовам" России, связанным с газопроводом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Polskie Radio 24.
Речь о "Северном потоке — 2" Дуда произнес на форуме по безопасности, который проходит в Варшаве. Он упомянул возможное прекращение поставок газа на Украину из России в обход его страны. Президент Польши считает, что с запуском газопровода Россия получила возможность стратегического шантажа.
"Сейчас в Евросоюзе и НАТО нужно подумать, как противостоять политическим, энергетическим и военным угрозам и вызовам, которые может принести "Северный поток — 2", — цитирует зарубежное издание польского лидера.
Газопровод из России в Германию запустили в начале сентября 2021 года. Против запуска возражали украинские власти, которые считают, что так их страна потеряет доходы от транзита голубого топлива. Против выступают и польские власти. Между тем, для России "Северный поток — 2" является лишь коммерческим проектом, который выгоден и странам Европы.

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