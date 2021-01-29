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Ошибка с Крымом, да не та. Зеленского поймали на слове

29 января 2021, 15:35  •  228 • Политика
Президента Украины Владимира Зеленского поймали на слове - ошибка с Крымом действительно была. Только не та, о которой публично заявляет глава Украины.
Ранее Зеленский заявил о том, что выход Крыма из состава Украины и возвращение полуострова в Россию стало самой страшной ошибкой, которую надо исправить. По его словам, исправить её поможет организованная киевскими властями так называемая "Крымская платформа", которая якобы поможет сплотить международных партнёров, которые поддерживают суверенитет Украины.
Зеленскому необходимо прекратить обманывать жителей Украины в том, что Крым может быть возвращён в состав Украины. Об этом заявил глава крымской делегации региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель в комментарии РИА Новости.
"Во-первых, относительно ошибки, господин Зеленский, она как раз в 2014 году была исправлена", - сказал он.
Чиновник подчеркнул, что ошибка была исправлена окончательно - "Крым вернулся обратно на свою историческую родину, ибо по досадной ошибке находился долгие годы на чужбине в составе украинского государства".
Он также добавил, что пустословия Зеленского о возвращении Крыма не красят его как лидера страны. Он также призвал не углубляться в политический мираж под названием "Крымская платформа", а направить силы на восстановление отношений с единственным партнёром, на которого Киев может рассчитывать - Россией.

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