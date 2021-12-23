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Ошибка с гимном Белоруссии на матче КХЛ переросла в политический скандал

23 декабря 2021, 12:25  •  72 • Политика
Фото: depositphotos.com
В Минске заявили о намеренной провокации финнов
Ледовое противостояние между хельсинкским "Йокеритом" и минским "Динамо", которое состоялось в среду, 22 декабря, могло бы запомниться зрителям красивой игрой спортсменов, однако из-за ошибки финских организаторов матч КХЛ перерос в политический скандал международного масштаба.
Хоккейный матч пошел не по плану еще до первого свистка арбитра. Во время построения команд финны вместо гимна Белоруссии включили гимн тихоокеанского островного государства Палау, что добавило лишней напряженности в игру. 
Как можно было перепутать две страны с абсолютно непохожими названиями, непонятно. В Минске считают, что имела место намеренная провокация. Белорусский сенатор Дмитрий Басков назвал действия финнов позором.
"Все эти непрекращающиеся провокации со стороны хоккейных представителей Финляндии абсолютно неприемлемы для спорта",
– заявил политик, комментируя неприятную ситуацию перед матчем КХЛ. Он также призвал Лигу наказать организаторов игры за допущенную ошибку.
В КХЛ пока не прокомментировали, будут ли приняты меры дисциплинарного воздействия в отношении организаторов игры "джокеров" и "зубров", однако финский клуб уже принес официальные извинения соперникам из Белоруссии. Кстати, матч закончился в дополнительное время, победу со счетом 2:1 одержали хозяева льда.

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