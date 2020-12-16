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Ошибка резидента: Соловьёв указал, где прокололся Навальный с ложью об отравлении

16 декабря 2020, 21:05  •  93 • Политика
Соловьёв указал на главный прокол материалов об "отравлении" Навального агентами ФСБ. Телеведущий ёмко охарактеризовал ситуацию: "ошибка резидента".
Алексей Навальный и ряд западных СМИ опубликовали расследование об "отравлении" оппозиционера агентами ФСБ. Телеведущий Владимир Соловьёв указал на самый главный прокол всей этой истории.
Вывести Навального на чистую воду позволил материал газеты The New York Times. В нём сказано, что всё, о чём говорится в "расследовании", за несколько месяцев до этого было представлено спецслужбами США и Британии коллегам из Германии. То есть Навальный своим расследованием признался, что работает с материалами иностранных спецслужб.
Это стали называть "ошибкой резидента", - сказал ведущий в эфире своей передачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
Также он обратил вынимание на ещё один важный момент, а именно - биллинг российских сотовых операторов. Навальный утверждает, что данные якобы были куплены на чёрном рынке. Хотя очевидно, что получить их могли только иностранные спецслужбы.
В связи с этим Соловьёв предлагает поднять вопрос об аутентичности этого самого биллинга. Если он фальшивый, то всё расследование Навального - фальшивка. Если же биллинг настоящий, то это повод для уголовного дела против всех участников расследования по обвинению в краже информации.
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