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Ошибка работника железной дороги? В Чехии лоб в лоб столкнулись два поезда, есть раненые

04 марта 2019, 21:39  •  35 • В мире
Столкновение поездов, ехавших на высокой скорости почему-то по одной железнодорожной ветке, случилось возле чешского города Ронов-над-Доубравоу. Один из составов был пассажирским, пострадали шесть человек.
Всего в пассажирском поезде ехали 15 человек, сообщают местные СМИ. Из шестерых раненых один был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Движение поездов на участке, где произошла авария, прервано. Вместо них между городами Часлав и Тршемошнице курсируют автобусы.
Последствия столкновения устраняются, на месте работают следователи. До сих пор не ясно, по какой причине поезда оказались на одной ветке и ехали настречу друг другу.
На данный момент рассматриваются несколько версий причин произошедшего. Основная - ошибка, допущенная кем-то из железнодорожных служащих.

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