Ошибка президента: Зачем Байден "втянул" Россию в Ливию

Очередная нелепая ошибка президента США заставила заволноваться весь мир. Выступая на саммите G7, он несколько раз заявил о вмешательстве России в дела Ливии. Оправдываться, как всегда, пришлось помощникам.

Президент США Джо Байден, выступая на саммите G7, несколько раз перепутал Сирию и Ливию, обвиняя Москву во вмешательстве. Вначале глава Белого дома заявил о важности сотрудничества с Россией по Ливии, добавив, что имеет в виду гуманитарную помощь. После чего начал говорить о том, что при восстановлении Сирии Россия будто бы "откусила больше, чем сможет прожевать", но тут же снова присовокупил Ливию.

По мнению Джо Байдена, Москва должна позаботиться об удовлетворении экономических потребностей населения страны, которое находится "в бедственном положении".

Президент США также начал было рассказывать и о других областях сотрудничества Америки и России, но тут же оборвал сам себя. Он "вспомнил", что не имеет права "вести переговоры публично".

Сразу после выступления Байдена его помощникам пришлось давать пояснения во избежание международного скандала. Они уточнили, что, говоря о Ливии, Байден имел в виду Сирию. Тем не менее в Сети уже хлынули потоки негодующих комментариев: западные пользователи назвали американского президента некомпетентным.

Напомним, сразу после саммита G7 в Корнуолле Байден отправится в Брюссель - там на сегодня запланирован саммит НАТО. А уже послезавтра, 16 июня, состоится первая двусторонняя встреча главы Белого дома с Владимиром Путиным.