Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина явила миру авиационное чудо, в которое не верили
Украину ещё заставят платить за "Северный поток - 2" - немецкие читате...
Спортсменам Украины обещают 10 млн за победу над Россией: Стало известно, кто да...
Мнение: Киев, провоцируя РФ на боевые действия, доиграется
Главная / В России

Ошибка пилотирования или отказ техники: СК назвал версии крушения самолёта L-410 в Иркутской области

13 сентября 2021, 13:45  •  86 • В России
Четыре человека погибли в результате жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области, произошедшей 12 сентября. Как сообщили в СК, на борту находились 14 пассажиров и 2 члена экипажа. Погибшие — пилот и три пассажира. По данным следствия, причиной крушения могли стать ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники. 15 сентября объявлено в Иркутской области днём траура.
 
РИА Новости © СК РФ
 

Четыре человека погибли и более десяти пострадали в результате жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области. Инцидент произошёл 12 сентября.

На борту, по данным Следственного комитета, находились 14 пассажиров и два члена экипажа. 

«12 сентября 2021 года пассажирский самолёт L-410 авиакомпании «Аэросервис» вылетел из аэропорта Иркутска и направился в аэропорт села Казачинское. На расстоянии 4 км от места назначения в условиях сильного тумана самолёт совершил аварийную посадку в труднодоступной местности», — уточнили в ведомстве.

Погибли пилот и трое пассажиров, другие находившиеся на борту люди получили травмы различной степени тяжести.

«В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники», — рассказали в СК.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают следователи центрального аппарата и криминалисты Главного управления криминалистики СК. На месте крушения был обнаружен бортовой самописец самолёта, в ближайшее время специалисты приступят к расшифровке данных. 

«В аэропорту Иркутска произведена выемка полётной документации, образцов топлива и технических жидкостей. Назначены химическая и медицинские судебные экспертизы. Продолжаются допросы лиц, ответственных за организацию и проведение полёта, а также эксплуатацию самолёта», — сообщили в ведомстве. 

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили об обнаружении на месте крушения второго бортового самописца. 

  • РИА Новости
  • © СК РФ

В ведомстве уточнили агентству ТАСС, что самолёт полностью разрушен, следов пожара нет. Там также рассказали, что допросить выжившего пилота на данный момент невозможно, так как он находится в шоковом состоянии. 

Кроме того, межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию крушения, она уже приступила к работе. Также в Ространснадзоре сообщили, что проведут внеплановую проверку авиакомпании «Аэросервис». 

Как сообщал ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, после инцидента несколько человек смогли самостоятельно выбраться из салона самолёта. 

Вместе с тем в пресс-службе правительства региона рассказали, что трое пассажиров, которые находятся в тяжёлом состоянии, были доставлены бортом санавиации в Иркутск. Ещё семь пациентов находятся в Казачинско-Ленской ЦРБ. Два человека отказались от госпитализации.

Власти открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших при крушении. «На базе МЧС России по Иркутской области организована горячая линия для родных и близких тех, кто погиб или пострадал в крушении. По номеру (3952) 40-99-99 можно получить всю последнюю информацию», — написал в Instagram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Первый заместитель мэра района Ольга Добрынина уточнила, что сотрудники администрации Казачинско-Ленского района собирают информацию о выживших и погибших пассажирах, так как часть из них приезжала в район на заработки из других территорий, а их телефоны и паспорта утеряны.

Она также рассказала, что сотрудники администрации вместе с местными жителями организовали вывоз всех пассажиров.

«Жители активно помогали, всю ночь работали, никого не оставили — несли одеяла, оказывали помощь, организовывали транспортировку. Потому что там 700 м было от места падения самолёта вниз по горе до реки, и ещё переправа через реку», — приводит её слова ТАСС.

В свою очередь в МЧС сообщили, что после инцидента часть пассажиров остались зажаты в самолёте, их освободили спасатели.

Губернатор Иркутской области заявил, что власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим: «Родным погибших — по 1 млн рублей, пострадавших в тяжёлом состоянии — по 500 тыс. рублей, в среднем — по 250 тыс. рублей, в лёгком — по 100 тыс. рублей».

Кроме того, Кобзев отметил, что 15 сентября в Иркутской области будет объявлен день траура. 

«Мы до последнего надеялись на лучшее. Увы, чуда не произошло. Четыре человека, включая пилота, погибли. Один — житель Иркутска, один — Ангарска, двое — из Магистрального. Мои соболезнования родным и близким. В среду, 15 сентября, в Иркутской области будет объявлен день траура», — написал он в Instagram.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





86
Источник
Похожие новости
10 сентября 2021, 22:30
«Партия арбузов прошла проверку»: что известно об отравлении семьи в Москве, в результате которого умерли два человека
12 сентября 2021, 18:30
«На пике могущества»: каких результатов достигла модернизация танковых войск России
11 сентября 2021, 15:55
«По предварительной версии, из-за взрыва бытового газа»: три человека погибли при обрушении дома в Липецкой области
11 сентября 2021, 20:30
«Тогда этот момент будет недалёк»: Попова назвала «главный инструмент» для отмены масочного режима
12 сентября 2021, 09:20
Британская Золушка: как Радукану выиграла самый непредсказуемый женский финал в истории US Open
11 сентября 2021, 01:15
Защитники акватории: как развивается российская программа по созданию кораблей противоминной обороны
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 сентября 2021, 03:10
«Патриоты» готовы топить кизяками ради независимости от России
09 сентября 2021, 11:45
Бородай: "Донбасс готовится к войне. Не обойдётся"
07 сентября 2021, 19:25
"Ситуация у Зеленского критическая": Бородай спрогнозировал дату наступления на Донбасс
10 сентября 2021, 00:35
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
10 сентября 2021, 06:05
"Пожалуйте бриться": Путин отреагировал на рекордный рост цены на газ в Европе
09 сентября 2021, 22:45
Перестала стесняться: перед уходом с поста Меркель сделала личное признание
09 сентября 2021, 09:00
Европа хочет покупать российский газ за рубли
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.