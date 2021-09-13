Ошибка пилотирования или отказ техники: СК назвал версии крушения самолёта L-410 в Иркутской области

Четыре человека погибли в результате жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области, произошедшей 12 сентября. Как сообщили в СК, на борту находились 14 пассажиров и 2 члена экипажа. Погибшие — пилот и три пассажира. По данным следствия, причиной крушения могли стать ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники. 15 сентября объявлено в Иркутской области днём траура.

Четыре человека погибли и более десяти пострадали в результате жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области. Инцидент произошёл 12 сентября.

На борту, по данным Следственного комитета, находились 14 пассажиров и два члена экипажа.

«12 сентября 2021 года пассажирский самолёт L-410 авиакомпании «Аэросервис» вылетел из аэропорта Иркутска и направился в аэропорт села Казачинское. На расстоянии 4 км от места назначения в условиях сильного тумана самолёт совершил аварийную посадку в труднодоступной местности», — уточнили в ведомстве.

Погибли пилот и трое пассажиров, другие находившиеся на борту люди получили травмы различной степени тяжести.

«В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники», — рассказали в СК.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают следователи центрального аппарата и криминалисты Главного управления криминалистики СК. На месте крушения был обнаружен бортовой самописец самолёта, в ближайшее время специалисты приступят к расшифровке данных.

«В аэропорту Иркутска произведена выемка полётной документации, образцов топлива и технических жидкостей. Назначены химическая и медицинские судебные экспертизы. Продолжаются допросы лиц, ответственных за организацию и проведение полёта, а также эксплуатацию самолёта», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили об обнаружении на месте крушения второго бортового самописца.

РИА Новости

© СК РФ

В ведомстве уточнили агентству ТАСС, что самолёт полностью разрушен, следов пожара нет. Там также рассказали, что допросить выжившего пилота на данный момент невозможно, так как он находится в шоковом состоянии.

Кроме того, межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию крушения, она уже приступила к работе. Также в Ространснадзоре сообщили, что проведут внеплановую проверку авиакомпании «Аэросервис».

Как сообщал ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, после инцидента несколько человек смогли самостоятельно выбраться из салона самолёта.

Вместе с тем в пресс-службе правительства региона рассказали, что трое пассажиров, которые находятся в тяжёлом состоянии, были доставлены бортом санавиации в Иркутск. Ещё семь пациентов находятся в Казачинско-Ленской ЦРБ. Два человека отказались от госпитализации.

Власти открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших при крушении. «На базе МЧС России по Иркутской области организована горячая линия для родных и близких тех, кто погиб или пострадал в крушении. По номеру (3952) 40-99-99 можно получить всю последнюю информацию», — написал в Instagram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Первый заместитель мэра района Ольга Добрынина уточнила, что сотрудники администрации Казачинско-Ленского района собирают информацию о выживших и погибших пассажирах, так как часть из них приезжала в район на заработки из других территорий, а их телефоны и паспорта утеряны.

Она также рассказала, что сотрудники администрации вместе с местными жителями организовали вывоз всех пассажиров.

«Жители активно помогали, всю ночь работали, никого не оставили — несли одеяла, оказывали помощь, организовывали транспортировку. Потому что там 700 м было от места падения самолёта вниз по горе до реки, и ещё переправа через реку», — приводит её слова ТАСС.

В свою очередь в МЧС сообщили, что после инцидента часть пассажиров остались зажаты в самолёте, их освободили спасатели.

Губернатор Иркутской области заявил, что власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим: «Родным погибших — по 1 млн рублей, пострадавших в тяжёлом состоянии — по 500 тыс. рублей, в среднем — по 250 тыс. рублей, в лёгком — по 100 тыс. рублей».

Кроме того, Кобзев отметил, что 15 сентября в Иркутской области будет объявлен день траура.

«Мы до последнего надеялись на лучшее. Увы, чуда не произошло. Четыре человека, включая пилота, погибли. Один — житель Иркутска, один — Ангарска, двое — из Магистрального. Мои соболезнования родным и близким. В среду, 15 сентября, в Иркутской области будет объявлен день траура», — написал он в Instagram.