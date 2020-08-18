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Ошибка на все шесть букв: CNN выдал версию, кто стоял за убийствами военных в Афганистане

18 августа 2020, 18:45  •  80 • В мире
CNN со ссылкой на документы Пентагона и собственные источники признал ошибку США, заключающуюся в шести буквах, - не Россия, а Иран якобы предлагали вознаграждение боевикам за убийство американских военных.
Пентагон считает, что Иран заплатил талибам за нападение на американские войска в Афганистане. Об этом сообщил американский канал CNN со ссылкой на документы Минобороны и свои источники.
Согласно информации CNN, название иностранного правительства, которое заплатило талибам за убийство американских военнослужащих, остаётся засекреченным. Но как выяснили инсайдеры, речь идёт об Иране.
Отмечается, что иранцы якобы подкупали боевиков "Талибана"*. Известно о шести проплаченных эпизодах.
Сообщается, что нападения боевиков совершены в прошлом году. В перечне проплаченных атак и нападение на американскую базу Баграм в Афганистане в декабре прошлого года.
Примечательно, что ранее в подкупе боевиков американская сторона обвиняла Россию. Однако в США на официальном уровне заявляли, что у них не было данных, что РФ как-то причастна к подкупу.
Посольство России в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан, а российский МИД назвал публикации фейком.
* "Талибан" - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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