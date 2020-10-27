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Ошибка Москвы в холодной войне привела к угрозе НАТО сегодня

27 октября 2020, 12:45  •  66 • Политика
Фото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАС
Последствия недальновидной политики советских руководителей Россия расхлебывает до сих пор
После ядерной бомбардировки США японских городов Хиросима и Нагасаки СССР начал внедрять в общественное сознание новую идеологию: себя представлял как лидера миротворцев, а Соединенные Штаты как олицетворение агрессивного Запада. В итоге пошла гонка вооружений, которая не может остановиться до сих пор.
СССР производил ядерное оружие под предлогом, что только так можно обеспечить безопасность и суверенитет страны и удержать США от военной атаки. Однако после Великой Отечественной войны советское руководство видело опасность только в реальном вооруженном нападении и не замечало, как мир раскололся на два лагеря. Холодная война вовсю уже шла, но в СССР не считалось это важным.
"Это отразилось даже в том, как она у нас писалась: с маленькой буквы и в кавычках, тогда как на Западе – с большой и без кавычек",
– отмечает руководитель Центра русских исследований МосГУ, историк Андрей Фурсов. Главное, что США и их союзники воспринимали холодную войну как реальное противостояние, с планами и стратегиями, а в СССР считали, что все в порядке, войны нет, передает "Лента.ру" мнение эксперта.
Итогом этого стал не только Карибский кризис 1962 г., когда армии США и СССР были приведены в состояние повышенной боеготовности и мир оказался на грани ядерной войны, но и идеологическая борьба Запада с советским влиянием. Так восточноевропейские страны из союзников Москвы превратились в противников, а блок НАТО приблизился к российским границам.
Последние десятилетия гонку вооружений удавалось сдерживать благодаря договорам о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) и о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Однако в августе 2019 г. США вышли в одностороннем порядке из ДРСМД, а затем отказались продлевать СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.
Накануне президент РФ Владимир Путин предложил США и НАТО разработать комплекс верификационных мер, которые могли бы снизить напряжение в мире, и призвал поддержать объявленный Россией добровольный мораторий на установку новых ракетных комплексов, направленных на Европу, пока там не появятся направленные на РФ ракеты США.
По оценке экспертов, сейчас Москва и Вашингтон как никогда близки к началу ядерной войны. При этом Путин еще 20 лет назад предлагал Западу выход из критической для глобальной безопасности ситуации.
Данные о потерях СССР во время Карибского кризиса Минобороны РФ рассекретило несколько лет назад.

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