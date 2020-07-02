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Ошибка или?.. В ЦИК объяснили "протестное" голосование в Коми
02 июля 2020, 09:00 • 218 • Политика
Онлайн-табло в ЦИК подвело ожидания противников поправок в Конституцию. Первоначально сообщалось, будто против поправок оказалось большинство проголосовавших. Впрочем, впоследствии цифры на табло изменились (в процессе подсчёта) и результат отобразил, что большинство респондентов - за принятие изменений в Основной закон страны.
В ЦИК объяснили, что онлайн-табло по Коми, где изначально сообщалось о "протестном" результате голосования, - живой инструмент.
Как пояснил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, результат на табло отображается в зависимости от того, сколько протоколов введено.
"Мы ничего не скрываем. Мы не комментируем результаты. Как идут - так идут. Не торопитесь", - пояснил он.
Ранее сообщалось, что, по данным обработанных 5% протоколов, против принятия поправок выступили 68,88% избирателей, за проголосовали 29,93%.
Однако впоследствии ЦИК представил уточнённые данные по голосованию в Коми: после обработки 28,31% протоколов за поправки к Конституции выступили 66,19% избирателей, против - 32,89%.
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