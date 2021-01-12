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Ошибка или госпереворот? Госдеп "уволил" Трампа, не дождавшись импичмента
12 января 2021, 12:55 • 30 • Политика
Госдепартамент "уволил" президента США Дональда Трампа, не дожидаясь окончания его срока или импичмента. Внешнеполитическое ведомство объявило о прекращении полномочий главы государства. Техническая ошибка или госпереворот?
Многие интернет-пользователи обратили внимание на странную информацию, опубликованную на официальном сайте Госдепа. В одном из разделов говорится, что срок полномочий Трампа истёк 11 января 2021 года. Некоторые даже подумали, что сайт был взломан хакерами, однако остальные разделы не содержат ничего подозрительного.
Скриншот: Twitter/@RealMattCouch
В комментариях к его записи обратили внимание на время, указанное в сообщении об истечении срока полномочий Трампа. Некоторые предположили, что оно зависит от того, какое время установлено на компьютере посетителя сайта, поскольку у разных пользователей оно разное.
Напомним, что в понедельник американские журналисты обнародовали проект резолюции, который в скором времени будет внесён в Палату представителей США. Документ предлагает досрочно отправить Трампа в отставку, обвинив его в подстрекательстве к мятежу. Предположительно, импичмент нужен демократам, чтобы не допустить выдвижения Трампа на следующих выборах.
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