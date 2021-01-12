Ошибка или госпереворот? Госдеп "уволил" Трампа, не дождавшись импичмента

Многие интернет-пользователи обратили внимание на странную информацию, опубликованную на официальном сайте Госдепа. В одном из разделов говорится, что срок полномочий Трампа истёк 11 января 2021 года. Некоторые даже подумали, что сайт был взломан хакерами, однако остальные разделы не содержат ничего подозрительного.

Что за чертовщина тут творится? Их взломали? Или они просто совершили госпереворот? - удивляется пользователь Twitter Мэтт Коч.

Скриншот: Twitter/@RealMattCouch

В комментариях к его записи обратили внимание на время, указанное в сообщении об истечении срока полномочий Трампа. Некоторые предположили, что оно зависит от того, какое время установлено на компьютере посетителя сайта, поскольку у разных пользователей оно разное.

Напомним, что в понедельник американские журналисты обнародовали проект резолюции, который в скором времени будет внесён в Палату представителей США. Документ предлагает досрочно отправить Трампа в отставку, обвинив его в подстрекательстве к мятежу. Предположительно, импичмент нужен демократам, чтобы не допустить выдвижения Трампа на следующих выборах.