Ошибка элиты: Примаков неожиданно отреагировал на пасы Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 августа, выступил с посланием к парламенту и народу. Глава республики в своём полуторачасовом выступлении также коснулся отношений с Россией.

По его словам, отношения из братских стали партнёрскими. Кроме того, он упомянул и о недавнем задержании под Минском более 30 бойцов, которых в белорусской прессе называют "десантом Вагнера".

На фоне выборов, которые пройдут в Беларуси 9 августа, он также обратился к недоброжелателям, призывая не взрывать обстановку в стране.

В российских СМИ восприняли с критикой пасы Лукашенко. Своё личное мнение высказал в телеграм-канале глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Он отметил, что на протяжении долгих лет Россия всячески помогала братьям-белорусам - снижением тарифов, скидками, кредитами.

Но, возможно, в такой стратегии также был просчёт - с этого кормились "элитки", а до простых людей это всё не доходило.

"Конечно, никто в России в дела Беларуси не вмешивался и не собирается. Нам давно стоит посчитать те силы, те средства, ресурсы, которые мы с братской любовью, редко и робко спрашивая, что там было и на что потрачено, вкладывали в Беларусь - тарифами, скидками, кредитами и прочим. Поверьте, очень, очень много", - написал он.

И этот подсчёт, подчёркивает Примаков, не говорит, что к белорусам русские относятся как-то иначе, но понять ситуацию необходимо.

"Просто нужно спросить в первую очередь самих себя, а доходила ли вся эта помощь, содействие и прочее до наших братьев или работала в основном на то, чтобы именно "элиты" республики чувствовали себя уверенно ещё год, два, пять, десять. Не делали ли мы ошибки, помогая не столько народу Белоруссии, сколько её "элитам". В этом вопрос", - отмечает он.