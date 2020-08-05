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Ошибка элиты: Примаков неожиданно отреагировал на пасы Лукашенко

05 августа 2020, 03:30  •  575 • Политика
Глава Россотрудничества политик Евгений Примаков в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко указывает на неочевидный момент. Он отмечает, что в дружбе двух стран мог наблюдаться недочёт - благодушием России могли пользоваться "элитки", а до простых белорусов это даже не доходило.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 4 августа, выступил с посланием к парламенту и народу. Глава республики в своём полуторачасовом выступлении также коснулся отношений с Россией.
По его словам, отношения из братских стали партнёрскими. Кроме того, он упомянул и о недавнем задержании под Минском более 30 бойцов, которых в белорусской прессе называют "десантом Вагнера".
На фоне выборов, которые пройдут в Беларуси 9 августа, он также обратился к недоброжелателям, призывая не взрывать обстановку в стране.
В российских СМИ восприняли с критикой пасы Лукашенко. Своё личное мнение высказал в телеграм-канале глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Он отметил, что на протяжении долгих лет Россия всячески помогала братьям-белорусам - снижением тарифов, скидками, кредитами.
Но, возможно, в такой стратегии также был просчёт - с этого кормились "элитки", а до простых людей это всё не доходило.
"Конечно, никто в России в дела Беларуси не вмешивался и не собирается. Нам давно стоит посчитать те силы, те средства, ресурсы, которые мы с братской любовью, редко и робко спрашивая, что там было и на что потрачено, вкладывали в Беларусь - тарифами, скидками, кредитами и прочим. Поверьте, очень, очень много", - написал он.
И этот подсчёт, подчёркивает Примаков, не говорит, что к белорусам русские относятся как-то иначе, но понять ситуацию необходимо.
"Просто нужно спросить в первую очередь самих себя, а доходила ли вся эта помощь, содействие и прочее до наших братьев или работала в основном на то, чтобы именно "элиты" республики чувствовали себя уверенно ещё год, два, пять, десять. Не делали ли мы ошибки, помогая не столько народу Белоруссии, сколько её "элитам". В этом вопрос", - отмечает он.

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