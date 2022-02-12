Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
Байден публично оскорбил Путина: "Это черта?"
Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя
Военкор показал тревожную запись с беспилотника ВСУ: "Случайность?"
Главная / Политика

Ошибается не только Лиз Трасс: Политики США тоже сумели повеселить народ

12 февраля 2022, 04:55  •  34 • Политика
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время визита в Москву заявила, что её страна никогда не признает суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Для политика такого уровня ситуация недопустимая, но ошибается не только Лиз Трасс. Политики США тоже сумели повеселить народ. Представляем самые яркие цитаты.
В 2004 году президентом США был Джордж Буш. Во время одного из выступлений в Вашингтоне он заявил, что враги Америки находчивы и изобретательны, но американцы не хуже.
"Они (враги – ред.) постоянно придумывают новые способы навредить нашей стране и нашему народу, и мы тоже", - произнёс политик.
Кандидат в вице-президент Соединённых Штатов однажды поинтересовалась, почему животные Бог сделал животных из мяса, если он не хотел, чтобы люди их ели.
Кандидат в президенты США, республиканец Митт Ромни в своё время негодовал по поводу наглухо закрытых иллюминаторов в самолёте, напомнили "Народные Новости". По его мнению, они должны открываться на случай пожара.
Из оговорок и ошибок Джен Псаки могла бы, пожалуй, получиться целая книга. Иногда она произносит настолько странные и абсурдные заявления, что её начинают цитировать многие пользователи интернета, вообще не интересующиеся политикой.
Чего только стоит заявление нынешнего пресс-секретаря Белого дома, а ранее официального представителя Госдепа США о белорусском море.
"Если Белоруссия вторгнется на Украину, 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии", - заявила она.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


34
Источник
Похожие новости
12 февраля 2022, 01:25
В ГД ответили на требование Киева отчитаться по численности военных у границы
12 февраля 2022, 00:50
Bloomberg сообщил о дате "вторжения" на Украину
12 февраля 2022, 02:35
Боррель, Кулеба и "тяжёлые" санкции. Шойгу доходчиво ответил
12 февраля 2022, 00:50
Путин ответит на звонок Байдена и созвонится с Макроном - Кремль
12 февраля 2022, 01:25
В Госдуме оценили вероятность выдворения посла России из США
12 февраля 2022, 00:50
Заявление МИД: Против России ведётся информационная атака
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 февраля 2022, 16:25
ВСУ применили на Донбассе акустическое оружие
11 февраля 2022, 00:20
Решение Путина по мигрантам. Военкор оценил ход: "Полетят клочки"
08 февраля 2022, 01:45
Путин ответил недовольному Минскими соглашениями Зеленскому: "Терпи, моя красавица"
10 февраля 2022, 08:35
Британия готовит России страшную кару: возврат "русского золота" в Москву
06 февраля 2022, 00:10
Претензию Госдепа после беспрецедентного решения Москвы Захарова обнулила простым вопросом: "Когда?"
06 февраля 2022, 10:05
"Мы самое богатое государство в мире?": Новая "покупка" Зеленского возмутила украинцев
09 февраля 2022, 10:25
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.