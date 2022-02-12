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Ошибается не только Лиз Трасс: Политики США тоже сумели повеселить народ
12 февраля 2022, 04:55 • 34 • Политика
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время визита в Москву заявила, что её страна никогда не признает суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Для политика такого уровня ситуация недопустимая, но ошибается не только Лиз Трасс. Политики США тоже сумели повеселить народ. Представляем самые яркие цитаты.
В 2004 году президентом США был Джордж Буш. Во время одного из выступлений в Вашингтоне он заявил, что враги Америки находчивы и изобретательны, но американцы не хуже.
"Они (враги – ред.) постоянно придумывают новые способы навредить нашей стране и нашему народу, и мы тоже", - произнёс политик.
Кандидат в вице-президент Соединённых Штатов однажды поинтересовалась, почему животные Бог сделал животных из мяса, если он не хотел, чтобы люди их ели.
Кандидат в президенты США, республиканец Митт Ромни в своё время негодовал по поводу наглухо закрытых иллюминаторов в самолёте, напомнили "Народные Новости". По его мнению, они должны открываться на случай пожара.
Из оговорок и ошибок Джен Псаки могла бы, пожалуй, получиться целая книга. Иногда она произносит настолько странные и абсурдные заявления, что её начинают цитировать многие пользователи интернета, вообще не интересующиеся политикой.
Чего только стоит заявление нынешнего пресс-секретаря Белого дома, а ранее официального представителя Госдепа США о белорусском море.
"Если Белоруссия вторгнется на Украину, 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии", - заявила она.
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