Глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время визита в Москву заявила, что её страна никогда не признает суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Для политика такого уровня ситуация недопустимая, но ошибается не только Лиз Трасс. Политики США тоже сумели повеселить народ. Представляем самые яркие цитаты.

В 2004 году президентом США был Джордж Буш. Во время одного из выступлений в Вашингтоне он заявил, что враги Америки находчивы и изобретательны, но американцы не хуже.

"Они (враги – ред.) постоянно придумывают новые способы навредить нашей стране и нашему народу, и мы тоже", - произнёс политик.

Кандидат в вице-президент Соединённых Штатов однажды поинтересовалась, почему животные Бог сделал животных из мяса, если он не хотел, чтобы люди их ели.

Кандидат в президенты США, республиканец Митт Ромни в своё время негодовал по поводу наглухо закрытых иллюминаторов в самолёте, напомнили "Народные Новости". По его мнению, они должны открываться на случай пожара.

Из оговорок и ошибок Джен Псаки могла бы, пожалуй, получиться целая книга. Иногда она произносит настолько странные и абсурдные заявления, что её начинают цитировать многие пользователи интернета, вообще не интересующиеся политикой.

Чего только стоит заявление нынешнего пресс-секретаря Белого дома, а ранее официального представителя Госдепа США о белорусском море.

"Если Белоруссия вторгнется на Украину, 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии", - заявила она.