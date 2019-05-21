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Ошеломляющий удар за "диверсии": Американский сенатор угрожает Ирану сценарием Ирака

21 мая 2019, 06:24  •  25 • Политика
Сенатор США Линдси Грэм угрожает применить на Иране сценарий Ирака, безосновательно обвинив Тегеран в диверсиях в Саудовской Аравии. Речь идет об "ошеломляющем" военном ударе по Тегерану.
Американская сторона может нанести военный удар по Ирану в том случае, если последний будет угрожать интересам Вашингтона. С такими заявлениями выступил старший сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм.
Как рассказал республиканец, он пообщался с советником президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном, который описал текущую ситуацию. Грэм утверждает, что иранская сторона якобы стоит за атаками на трубопроводы и танкеры в других странах, а также выступила против интересов Вашингтона в Ираке.
"Вина лежит на иранцах, а не на Соединенных Штатах или какой-либо другой стране. Если иранские угрозы в отношении американского персонала и интересов будут реализованы, мы должны дать ошеломляющий военный ответ", - написал политик в Twitter.
The fault lies with the Iranians, not the United States or any other nation.

If the Iranian threats against American personnel and interests are activated we must deliver an overwhelming military response.

Stand firm Mr. President.
— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 20 мая 2019 г.
Напомним, на прошлой неделе беспилотники боевиков атаковали один из основных нефтепроводов Саудовской Аравии. Кроме того, сообщалось о саботаже на танкерах. Согласно предварительным данным, за инцидентом могли стоять йеменские боевики-хуситы, однако Штаты обвинили в диверсиях Тегеран.

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