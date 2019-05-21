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Ошеломляющий удар за "диверсии": Американский сенатор угрожает Ирану сценарием Ирака
21 мая 2019, 06:24 • 25 • Политика
Сенатор США Линдси Грэм угрожает применить на Иране сценарий Ирака, безосновательно обвинив Тегеран в диверсиях в Саудовской Аравии. Речь идет об "ошеломляющем" военном ударе по Тегерану.
Американская сторона может нанести военный удар по Ирану в том случае, если последний будет угрожать интересам Вашингтона. С такими заявлениями выступил старший сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм.
Как рассказал республиканец, он пообщался с советником президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном, который описал текущую ситуацию. Грэм утверждает, что иранская сторона якобы стоит за атаками на трубопроводы и танкеры в других странах, а также выступила против интересов Вашингтона в Ираке.
"Вина лежит на иранцах, а не на Соединенных Штатах или какой-либо другой стране. Если иранские угрозы в отношении американского персонала и интересов будут реализованы, мы должны дать ошеломляющий военный ответ", - написал политик в Twitter.
Напомним, на прошлой неделе беспилотники боевиков атаковали один из основных нефтепроводов Саудовской Аравии. Кроме того, сообщалось о саботаже на танкерах. Согласно предварительным данным, за инцидентом могли стоять йеменские боевики-хуситы, однако Штаты обвинили в диверсиях Тегеран.
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