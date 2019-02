«Ошеломляющие обвинения»: как республиканцы намерены раскрыть «бюрократический заговор» против Трампа

В США планируют начать расследование в отношении сотрудников Минюста и ФБР, которые могли готовить «бюрократический переворот» и хотели добиться отстранения Дональда Трампа от должности президента. Об этом заявил глава юридического комитета сената США республиканец Линдси Грэм. Ранее бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб рассказал, что обсуждал с замгенпрокурора США Родом Розенстайном смещение Трампа с поста согласно 25-й поправке к Конституции. Также стало известно, что сам Розенстайн в скором времени покинет Минюст. Эксперты считают, что в правительстве Трампа до сих пор остаётся немало чиновников, которые достались ему «в наследство» от Барака Обамы и не готовы поддерживать политический курс республиканца.

Высокопоставленные чиновники Минюста США могли готовить «бюрократический заговор» с целью сместить Дональда Трампа с поста президента. Об этом в эфире телеканала CBS заявил республиканец, председатель юридического комитета сената Линдси Грэм.

«Я думаю, вся страна должна знать, если эти события имели место. …Я приложу все усилия, чтобы разобраться в причине поведения Министерства юстиции и ФБР по отношению к президенту Трампу и его штабу», — сообщил Грэм в эфире передачи Face The Nation.

С таким заявлением сенатор выступил после того, как бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб рассказал, что обсуждал с замгенпрокурора Родом Розенстайном возможность применения в отношении Дональда Трампа 25-й поправки к Конституции США, которая позволяет прекратить полномочия действующего президента. По словам Маккейба, Розенстайн обсуждал с ним вопрос о возможном количестве членов кабинета министров и глав ведомств, которые бы поддержали такую инициативу.

Сенатор Грэм заявил, что его полномочия как председателя юридического комитета (в сферу которого входит надзор за действиями Минюста) позволяют ему открыть расследование по факту попытки совершения «бюрократического переворота» и заставить Маккейба и Розенстайна давать показания под присягой.

«Мы узнаем, как всё было на самом деле, и я знаю только один способ этого добиться — вызвать этих людей на допрос под присягой и выяснить, кто из них говорит правду, потому что обвинение просто ошеломляющее», — добавил Линдси Грэм.

Кроме того, в американских СМИ сообщили, что Розенстайн, который курирует в Минюсте расследование приписываемого РФ вмешательства в выборы президента США, покинет пост в марте. Ранее в ведомстве поменялся глава — Министерство юстиции возглавил Уильям Барр.

Ответ республиканцев

Расследование, о котором заявил Грэм, отчасти можно рассматривать как ответ республиканцев на те шаги, которые не один год предпринимают демократы, расследуя «российский след» и возможные «связи» Трампа с Москвой, пояснил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Подобные «ответные» расследования будут инициироваться по мере приближения даты начала избирательной кампании на новых президентских выборах 2020 года. Однако надо понимать, что такого рода противостояния затронут не только республиканцев и демократов, но и обе палаты конгресса США. Потому что большинство республиканцев сосредоточено в сенате, а палату представителей составляет большинство демократов. Мы будем свидетелями противостояния этих двух палат, а не просто партийной борьбы», — рассказал Рогулёв.

25-я поправка к Конституции США позволяет снять президента с должности, если вице-президент и большинство членов кабинета посчитают его неспособным исполнять свои обязанности, например в случае физического или душевного расстройства.

Впервые о возможности применения этой нормы заговорили в сентябре прошлого года, когда в газете The New York Times была опубликована анонимная статья под названием «Я — член сопротивления внутри администрации Трампа», автором которой якобы был высокопоставленный чиновник Белого дома. В ней утверждалось, что внутри кабинета министров есть целый ряд влиятельных функционеров, которые готовы прибегнуть к упомянутой поправке, чтобы сместить Дональда Трампа с поста президента, не прибегая к импичменту.

Сенатор Линдси Грэм

Reuters

© Michael Reynolds/Pool

Несколько недель спустя издания The New York Times и The Washington Post распространили новость о том, что заместитель генпрокурора Род Розенстайн ещё в мае 2017 года якобы предлагал тайно записывать разговоры Трампа. Он рассчитывал таким образом доказать недееспособность президента и отстранить его от власти. Однако сам Розенстайн эти утверждения опровергает.

В то же время обвинения в адрес чиновника подтвердил бывший замдиректора ФБР Маккейб, сообщивший в эфире программы «60 минут» на CBS, что подобный разговор с Розенстайном действительно имел место.

Чиновники в наследство

По словам политолога Александра Асафова, внутри окружения Трампа и правительства есть целый сектор чиновников, который работает против него.

«Поскольку эти чиновники работают в американской системе власти достаточно давно и попадают туда не через выборы, большая часть — это люди, которые имеют другие политические взгляды, отличные от убеждений Трампа. По этой причине Трамп всё время меняет своё ближайшее окружение на высшем уровне, но проблема заключается не в ключевых людях, а в среднем звене аппарата, которое ведёт свою работу против американского президента», — отметил политолог в разговоре с RT.

Юрий Рогулёв считает, что большая часть функционеров таких спецслужб, как ФБР, а также личный состав Минюста США достались Трампу «в наследство» от администрации Барака Обамы.

«Один лишь численный состав членов администрации Белого дома, ближний круг правительства, осуществляющего руководство страной, — это около трёх тысяч человек. Назначаются только руководители и первые лица, в то время как второй эшелон в значительной степени наследуется. Поэтому двух лет недостаточно, чтобы стабилизировать ситуацию. Когда приходит такой человек, как Трамп, после президента Обамы, тогда сопротивление сотрудников, которые остаются на своих местах, может быть очень большим», — рассказал эксперт.

Компромат на следователей

Ситуацию усугубляет то, что все упомянутые чиновники Минюста имеют отношение к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера по «связям» Трампа с Россией. Так, именно Род Розенстайн подписал распоряжение о формировании комиссии Мюллера и начале расследования.

Бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб, курировавший расследование по линии бюро, был уволен со своего поста в марте 2018 года по обвинению в утечках информации и предоставлении ложных сведений.

Бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб (слева) и заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн

Reuters

Ведущие агенты ФБР Питер Стржок и Лиза Пейдж, которых он привлёк к расследованию, были сначала отстранены, а впоследствии уволены с государственной службы из-за своего предвзятого отношения к Дональду Трампу и намерения использовать своё служебное положение, чтобы «помешать ему стать президентом США».

Несмотря на увольнение почти всех чиновников, курировавших расследование «связей» Трампа с Россией, его политические оппоненты с нетерпением ожидают окончания «дела Трампа», так как надеются получить основания для импичмента президента.

«Для Трампа это бездоказательное расследование, ни к чему не приведшее. Однако он не может прекратить его своим указом, так как это будет репутационно и политически невыгодно для его администрации. В любом случае оно дойдёт до конца. Даже если те, кто начал это расследование, кто стоял у истоков процесса, подвергнутся каким-либо правовым последствиям своей деятельности по антитрамповскому сговору, работа комиссии Мюллера будет доведена до логического конца», — считает Асафов.